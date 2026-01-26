  1. Privatkunden
Hintergründe unklar 11 Tote bei Angriff auf Fussballfeld in Mexiko

SDA

26.1.2026 - 08:07

Mindestens 11 Personen starben durch Schüsse auf einem Fussballfeld in Mexiko.
Mindestens 11 Personen starben durch Schüsse auf einem Fussballfeld in Mexiko.
Screenshot X

Bei einem Angriff auf einem Fussballfeld im mexikanischen Salamanca sind mindestens elf Menschen getötet worden. Die Tat ereignete sich in einer von Kartellgewalt geprägten Region.

Keystone-SDA

26.01.2026, 08:07

26.01.2026, 09:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einem bewaffneten Angriff auf einem Fussballfeld in Salamanca im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato sind mindestens elf Menschen getötet und zwölf weitere verletzt worden
  • Bewaffnete Männer eröffneten demnach während eines Spiels aus zwei Fahrzeugen heraus das Feuer.
  • Die Hintergründe sind noch unklar.
Mehr anzeigen

Auf einem Fussballfeld in Mexiko sind bei einem bewaffneten Angriff mindestens elf Menschen getötet worden. Zwölf weitere wurden verletzt, wie Medien unter Berufung auf die Stadtverwaltung der Stadt Salamanca im Bundesstaat Guanajuato berichteten. Die Hintergründe blieben zunächst unklar. In der Region sind gewalttätige kriminelle Gruppen in den Drogenhandel und den Treibstoffdiebstahl verwickelt.

Menschen hätten Fussball gespielt, als unbekannte Angreifer in zwei Fahrzeugen ankamen und auf die Anwesenden schossen, berichtete die Zeitung «El Sol de Salamanca». Die Polizei sammelte demnach mindestens Hundert Patronenhülsen ein. Zehn der Opfer starben den Behördenangaben zufolge auf dem Fussballfeld, eine weitere Person erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Der Bundesstaat Guanajuato liegt im Zentrum Mexikos und weist die höchste Mordrate landesweit auf. In der Stadt Salamanca, wo sich der Vorfall ereignete, befindet sich eine der wichtigsten Erdölraffinerien Mexikos. Zwei Verbrechergruppen kämpfen dort um die Kontrolle des Drogen- und des Treibstoffgeschäfts. Dazu zählt auch das Anzapfen von Pipelines des staatlichen Ölkonzerns Pemex.

