Zwei Tote, drei Schwerverletzte, ein erschossener Täter: Manchester steht unter Schock. Die Polizei gibt erste Details zum Attentäter bekannt. Zwei Männer und eine Frau sind festgenommen worden.

Am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur sterben bei einem Angriff zwei Menschen vor einer Synagoge in Manchester im Nordwesten Englands. Vieles ist noch unklar. Ein Überblick:

Die Tat

Der Angreifer fährt zunächst mit einem Auto in Menschen vor der Synagoge der Heaton Park Hebrew Congregation in Manchester. Danach greift er weitere mit einem Messer an. Sicherheitspersonal, anwesende Gläubige und die Polizei hindern den Täter daran, in die Synagoge einzudringen.

Stattdessen greift der Mann weitere Personen mit einem Messer an. Dabei kommen zwei Menschen – Mitglieder der jüdischen Gemeinde – ums Leben. Drei weitere werden verletzt.

Der Täter

Die Polizei erschiesst den Täter wenige Minuten, nachdem sein Angriff begonnen hat. Er trägt eine Weste, die an einen Sprengstoffgürtel erinnert.

Später gibt die Polizei seine Identität bekannt. Er war ein 35-jähriger Brite mit syrischen Wurzeln. Der Anti-Terror-Polizei sei der Mann nicht bekannt, gibt die britische Innenministerin der BBC bekannt.

Der Name, den die Polizei genannt hat, könnte ein erfundener Kampfname sein, schreibt die BBC. Der Nachname Al Shami beduete «der Syrer».

Innenministerin Mahmood betont, es sei nicht bekannt, ob eine Terrorzelle hinter dem Anschlag steht.

Die Opfer

Ein 53-Jähriger und ein 66-Jähriger kommen bei dem Angriff ums Leben. Sie gehörten zur jüdischen Gemeinde.

Nach Angaben der Polizei vom Abend werden zudem drei Männer mit schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt – einer mit einer Stichwunde und ein Zweiter, der angefahren worden ist. Der dritte Mann sei später im Krankenhaus vorstellig geworden, mit Verletzungen, die er möglicherweise erlitten hat, als die Beamten den Angreifer stoppten.

Mögliche Mittäter

Nach den Angaben wurden zwei Männer im Alter zwischen 30 und 40 Jahren und eine Frau in den Sechzigern wegen des Verdachts der Begehung, Vorbereitung und Anstiftung zu Terroranschlägen im Zusammenhang mit der Tat festgenommen.

Terroristischer Hintergrund

Die Polizei geht von einem Terroranschlag aus und hat die Anti-Terror-Operation Plato gestartet.

