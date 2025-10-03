  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Terroranschlag in England Polizei veröffentlicht Details zum Attentäter von Manchester

dpa

3.10.2025 - 09:38

Die jüdische Gemeinde und viele weitere Menschen stehen nach dem Attentat in Manchester unter Schock. Die Polizei ermittelt.
Die jüdische Gemeinde und viele weitere Menschen stehen nach dem Attentat in Manchester unter Schock. Die Polizei ermittelt.
KEYSTONE

Zwei Tote, drei Schwerverletzte, ein erschossener Täter: Manchester steht unter Schock. Die Polizei gibt erste Details zum Attentäter bekannt. Zwei Männer und eine Frau sind festgenommen worden.

,

DPA, Stefan Michel

03.10.2025, 09:38

Am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur sterben bei einem Angriff zwei Menschen vor einer Synagoge in Manchester im Nordwesten Englands. Vieles ist noch unklar. Ein Überblick:

Die Tat

Der Angreifer fährt zunächst mit einem Auto in Menschen vor der Synagoge der Heaton Park Hebrew Congregation in Manchester. Danach greift er weitere mit einem Messer an. Sicherheitspersonal, anwesende Gläubige und die Polizei hindern den Täter daran, in die Synagoge einzudringen.

Stattdessen greift der Mann weitere Personen mit einem Messer an. Dabei kommen zwei Menschen – Mitglieder der jüdischen Gemeinde – ums Leben. Drei weitere werden verletzt.

Der Täter

Die Polizei erschiesst den Täter wenige Minuten, nachdem sein Angriff begonnen hat. Er trägt eine Weste, die an einen Sprengstoffgürtel erinnert. 

Später gibt die Polizei seine Identität bekannt. Er war ein 35-jähriger Brite mit syrischen Wurzeln. Der Anti-Terror-Polizei sei der Mann nicht bekannt, gibt die britische Innenministerin der BBC bekannt.

Der Name, den die Polizei genannt hat, könnte ein erfundener Kampfname sein, schreibt die BBC. Der Nachname Al Shami beduete «der Syrer».

Innenministerin Mahmood betont, es sei nicht bekannt, ob eine Terrorzelle hinter dem Anschlag steht.

Am höchsten jüdischen Feiertag. Messerangriff bei Synagoge in Manchester – zwei Tote

Am höchsten jüdischen FeiertagMesserangriff bei Synagoge in Manchester – zwei Tote

Die Opfer

Ein 53-Jähriger und ein 66-Jähriger kommen bei dem Angriff ums Leben. Sie gehörten zur jüdischen Gemeinde.

Nach Angaben der Polizei vom Abend werden zudem drei Männer mit schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt – einer mit einer Stichwunde und ein Zweiter, der angefahren worden ist. Der dritte Mann sei später im Krankenhaus vorstellig geworden, mit Verletzungen, die er möglicherweise erlitten hat, als die Beamten den Angreifer stoppten.

Mögliche Mittäter

Nach den Angaben wurden zwei Männer im Alter zwischen 30 und 40 Jahren und eine Frau in den Sechzigern wegen des Verdachts der Begehung, Vorbereitung und Anstiftung zu Terroranschlägen im Zusammenhang mit der Tat festgenommen.

Terroristischer Hintergrund

Die Polizei geht von einem Terroranschlag aus und hat die Anti-Terror-Operation Plato gestartet.

Innenministerin Mahmood betont gegenüber der BBC, es sei nicht bekannt, ob eine Terrorzelle hinter dem Anschlag steht.

Meistgelesen

«Frankenstein» ist da – und breitet sich rasend schnell aus
Krebserregende Weichmacher: Vorsicht vor dieser wasserdichten Tasche
Ueli Maurer reist erneut nach Peking und wird als «Ex-Präsident» gefeiert
«Wir hatten Jesus im Tor» – Magnin staunt über Hitz-Show im Joggeli
Putin warnt USA vor Tomahawk-Lieferung an Kiew +++ Drohnenalarm nach Putin-Auftritt in Sotschi

Videos aus dem Ressort

New Yorks Wahlkampf: Cuomo setzt auf künstliche Intelligenz, Mamdani auf Spott

New Yorks Wahlkampf: Cuomo setzt auf künstliche Intelligenz, Mamdani auf Spott

02.10.2025

China und Indien kämpfen ums Wasser – Mega-Staudämme im Himalaya drohen die Kultur der Ureinwohner zu zerstören

China und Indien kämpfen ums Wasser – Mega-Staudämme im Himalaya drohen die Kultur der Ureinwohner zu zerstören

Am Siang-Fluss im Nordosten Indiens drohen mehrere Staudämme das Leben tausender Ureinwohner*innen zu zerstören. Für das indigene Volk der Adi geht es um Leben und Tod. Warum, erfährst du im Video.

02.10.2025

Umstrittene Tradition in Nepal: Kleinkind wird zur Göttin gekrönt und muss grosse Opfer bringen

Umstrittene Tradition in Nepal: Kleinkind wird zur Göttin gekrönt und muss grosse Opfer bringen

Mit gerade einmal zweieinhalb Jahren wird Aryatara Shakya in Nepal zur Kumari gewählt und als lebende Göttin verehrt. Sie führt nun ein Leben im Palast und muss dafür auf ihre Kindheit verzichten.

01.10.2025

New Yorks Wahlkampf: Cuomo setzt auf künstliche Intelligenz, Mamdani auf Spott

New Yorks Wahlkampf: Cuomo setzt auf künstliche Intelligenz, Mamdani auf Spott

China und Indien kämpfen ums Wasser – Mega-Staudämme im Himalaya drohen die Kultur der Ureinwohner zu zerstören

China und Indien kämpfen ums Wasser – Mega-Staudämme im Himalaya drohen die Kultur der Ureinwohner zu zerstören

Umstrittene Tradition in Nepal: Kleinkind wird zur Göttin gekrönt und muss grosse Opfer bringen

Umstrittene Tradition in Nepal: Kleinkind wird zur Göttin gekrönt und muss grosse Opfer bringen

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Europagipfel. Mette Frederiksen: «Russland ist eine Gefahr für uns alle»

EuropagipfelMette Frederiksen: «Russland ist eine Gefahr für uns alle»

Nahost. Botschaftsvertreter soll Schweizer Flottilla-Aktivisten besuchen

NahostBotschaftsvertreter soll Schweizer Flottilla-Aktivisten besuchen

Politik. Verteidigungsminister Pfister spricht in Berlin über Sicherheit

PolitikVerteidigungsminister Pfister spricht in Berlin über Sicherheit