TickerAngriff am CSD in Berlin
«Es gab keine Zugänge» – Abdul B. war in Therapie, doch sein Therapeut sah keine Hoffnung
Das Tatauto wird von der Polizei abgeschleppt.
Sebastian Gollnow/dpa
Am Christopher Street Day in Berlin kam es am Samstagabend zu einem tödlichen Anschlag. Der mutmassliche Täter Abdul B. soll mit einem Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast sein.
Darum geht's
- Der Christopher Street Day in Berlin wurde nach einem mutmasslichen Anschlag abgebrochen.
- Ein Lieferwagen fuhr in eine Menschenmenge, dabei starb eine Frau und 16 weitere Menschen wurden verletzt.
- Die Polizei fahndet europaweit nach dem 21-jährigen Tatverdächtigen, der der islamistischen Szene zugerechnet wird.
- Die Ermittlungen zu Motiv und möglichen Mittätern laufen.
- Die Behörden untersuchen zudem, wie das Fahrzeug in den abgesicherten Veranstaltungsbereich gelangen konnte und ob es nach der Fahrt weitere Angriffe mit Stichwaffen gab.