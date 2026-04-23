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In England Angriffe auf jüdische Einrichtungen – zwei Festnahmen

SDA

23.4.2026 - 06:47

ARCHIV – Verbrannte Krankenwagen auf einem Parkplatz in Golders Green, nach einem Brandanschlag auf Fahrzeuge eines jüdischen Rettungsdienstes (Archivbild). Foto: Alberto Pezzali/AP/dpa
ARCHIV – Verbrannte Krankenwagen auf einem Parkplatz in Golders Green, nach einem Brandanschlag auf Fahrzeuge eines jüdischen Rettungsdienstes (Archivbild). Foto: Alberto Pezzali/AP/dpa
Keystone

In den Ermittlungen zu einer Serie von Brandanschlägen auf jüdische Einrichtungen in England hat die Anti-Terror-Einheit der Londoner Polizei zwei weitere Verdächtige festgenommen. Die beiden Männer im Alter von 19 und 26 Jahren seien in Watford nördlich der britischen Hauptstadt gefasst worden, teilte die Metropolitan Police mit.

Keystone-SDA

23.04.2026, 06:47

23.04.2026, 07:48

Die Festnahmen erfolgten demnach im Rahmen einer proaktiven Ermittlung im Zusammenhang mit einer mutmasslichen Verschwörung zur Durchführung eines weiteren Brandanschlags gegen die jüdische Gemeinschaft. Das genaue Ziel des Anschlags war laut der Mitteilung zunächst nicht bekannt.

Bereits am Dienstag waren in dem Zusammenhang sieben Verdächtige festgenommen worden.

Serie von Angriffen auf jüdische Einrichtungen

Die leitende nationale Koordinatorin für Terrorismusbekämpfung, Vicki Evans, sagte laut der Mitteilung, die Ermittlungen zu der Anschlagsserie schritten zügig voran. «Wir sind weiterhin entschlossen, alle Personen zu identifizieren, festzunehmen und anzuklagen, die an den jüngsten kriminellen Aktivitäten beteiligt waren.»

Seit dem Brandanschlag auf den jüdischen Rettungsdienst wurden demnach insgesamt 25 Personen im Zusammenhang mit der Serie von Angriffen festgenommen.

Zuletzt kam es in London zu mehreren Angriffen auf jüdische Einrichtungen. Erst vor wenigen Wochen waren etwa vier Krankenwagen einer jüdischen Gemeinde in dem Londoner Vorort Golders Green bei einem Brandanschlag zerstört worden. Mehrere Verdächtige wurden angeklagt. Die Polizei schliesst nicht aus, dass die Taten der vergangenen Wochen von der iranischen Regierung in Auftrag gegeben wurden.

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