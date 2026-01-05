Angst um Grönland: So reagiert Dänemark auf Trumps Drohungen - Gallery Bunte, schneebedeckte Häuser in Grönlands Hauptstadt Nuuk. Trump erhebt erneut Besitzansprüche auf Grönland. Bild: Evgeniy Maloletka/AP/dpa Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen verbittet sich die Besitzansprüche Trumps auf Grönland. Bild: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix Foto/dpa Gletscher im grönländischen Scoresby Sund. Die grönländische Politikerin Aaja Chemnitz meint: «Wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten und das Beste hoffen.» Bild: Chris Szagola/AP/dpa Eisberge in der Nähe des westgrönländischen Ortes Ilulissat. Bild: Steffen Trumpf/dpa Angst um Grönland: So reagiert Dänemark auf Trumps Drohungen - Gallery Bunte, schneebedeckte Häuser in Grönlands Hauptstadt Nuuk. Trump erhebt erneut Besitzansprüche auf Grönland. Bild: Evgeniy Maloletka/AP/dpa Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen verbittet sich die Besitzansprüche Trumps auf Grönland. Bild: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix Foto/dpa Gletscher im grönländischen Scoresby Sund. Die grönländische Politikerin Aaja Chemnitz meint: «Wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten und das Beste hoffen.» Bild: Chris Szagola/AP/dpa Eisberge in der Nähe des westgrönländischen Ortes Ilulissat. Bild: Steffen Trumpf/dpa

Trump will Grönland unbedingt haben und versetzt Dänemark und die Bewohner der Arktisinsel in Alarmbereitschaft. Sie fragen sich: Macht der US-Präsident wirklich ernst?

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Grönland und Dänemark wächst die Sorge, dass Donald Trump seine Drohungen in die Tat umsetzt.

Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen ist überzeugt: Der US-Präsident meint es Ernst.

Trump behauptet, die USA bräuchten die Arktisinsel für die «nationale Sicherheit». In der Vergangenheit hat der US-Präsident auch militärische Gewalt nicht ausgeschlossen. Mehr anzeigen

Nach neuen Übernahme-Drohungen von US-Präsident Donald Trump wächst im dänischen Königreich die Sorge um Grönland. Viele stellen sich die Frage: Könnte der Trump wirklich Ernst machen und die Arktisinsel unter seine Kontrolle bringen?

Für die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen herrscht kein Zweifel daran, dass Trump es ernst meint. «Er hat es immer wieder direkt und indirekt gesagt», sagte Frederiksen in einem Interview des dänischen Rundfunks. «Aber wenn die USA ein anderes Nato-Land angreifen, dann hört alles auf.» Trump hatte den Einsatz von militärischer Gewalt in Grönland in der Vergangenheit nicht ausgeschlossen.

Dänische Regierungschefin: Trump meint es ernst

«Die Amerikaner zeigen jedenfalls, dass sie bereit sind, ziemlich weit zu gehen, und dass ihnen andere Länder egal sind», sagte Arktis-Forscher Jon Rahbek-Clemmensen von der dänischen Verteidigungsakademie dem Rundfunksender DR. «Sie betrachten den amerikanischen Kontinent als ihr Hinterland. Das sind schlechte Nachrichten für Dänemark und Grönland, denn dort liegt Grönland auch.»

Trump hatte am Sonntagabend (Ortszeit) erneut vor Journalisten betont: «Wir brauchen Grönland mit Blick auf die nationale Sicherheit.» Die Insel sei von grosser strategischer Bedeutung – und Dänemark könne dort nicht für Sicherheit sorgen. Um das zu unterstreichen, machte sich Trump mit einem Spruch über den Nato-Partner lustig: «Wissen Sie, was Dänemark jüngst gemacht hat? Um die Sicherheit in Grönland zu verstärken, haben sie noch einen Hundeschlitten hinzugefügt. Es ist wahr. Sie dachten, das war eine grossartige Verstärkung.»

Regierungschefin Frederiksen wies die Besitzansprüche des US-Präsidenten klar zurück. «Dänemark ist immer ein guter Verbündeter gewesen», sagte sie in dem Interview. Das Land habe sich im vergangenen Jahr um Aufrüstung auf der Arktisinsel bemüht. «Wir sind uns in der Nato einig darin, die Sicherheit im hohen Norden zu verstärken.» Man könne aber nicht einfach hergehen und einen Teil des Territoriums eines anderen Landes übernehmen. Zahlreiche Regierungschefs von EU-Ländern sowie der britische Premierminister Keir Starmer stellten sich hinter Frederiksens Aussage.

Grönländerin über Trumps Drohungen: «Das macht mich rasend!»

Auf den Strassen der grönländischen Hauptstadt Nuuk waren die neuerlichen Drohungen aus den USA Gesprächsthema Nummer eins. «Das ist so respektlos, dass sie glauben, dass sie einfach unser Land übernehmen können», sagte die Grönländerin Mia Schmidt dem dänischen Rundfunk. «Das macht mich rasend!»

Viele Grönländer sagten dem Sender DR, sie seien nun noch beunruhigter als zuvor. «Das ist ein klares Signal der USA, dass sie darauf bestehen, die Kontrolle über Grönland zu übernehmen», sagte Jesper Müller aus Nuuk.

«Müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten»

Die grönländische Politikerin Aaja Chemnitz sitzt für ihr Land im dänischen Parlament. Sie sagte: «Wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten und das Beste hoffen.» Auch dänische Politiker meldeten sich nach den neuen Drohungen zu Wort. «Ich habe immer noch nicht die Fantasie, mir vorzustellen, dass die USA eine militärische Invasion in Grönland in Erwägung ziehen», sagte der liberale Politiker Martin Lidegaard dem dänischen Rundfunk. «Aber sie rasseln mit dem Säbel und deuten es an. Und das ist inakzeptabel.»

Grönland ist ein autonom verwaltetes Gebiet in der Arktis und gehört zum Königreich Dänemark. Trump hatte bereits in seiner ersten Amtszeit Besitzansprüche auf Grönland angemeldet. Damals hatten viele Menschen in Dänemark dies noch als Scherz aufgefasst. Kurz vor Beginn seiner zweiten Amtszeit hatte Trump Grönland wieder zum Thema gemacht. Seitdem droht er immer wieder mit einer Übernahme der Arktisinsel.