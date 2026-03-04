Angst vor Irans Hyperschallwaffe – doch bisher schlägt sie nur auf Social Media ein

Fatah2 03.03.2026

Auf dem Papier verfügt der Iran über die Hyperschallrakete Fattah-2, die wegen ihrer Geschwindigkeit und Wendigkeit kaum abzufangen ist. In der Praxis kommt die Waffe jedoch nur in KI-generierten Videos zum Einsatz.

Im neuerlichen Krieg zwischen Teheran und Jerusalem feuert der Iran jede Menge Raketen und Drohnen auf Israel ab: Die dortige Luftabwehr hat dieser Tage sehr viel Arbeit.

Im Grossraum Tel Aviv geht am Morgen des 4. März die bereits 17. Welle von Raketen nieder: 40 Exemplare sollen dabei abgefeuert worden sein. Israel wird zudem auch vom Libanon aus beschossen.

Nach Angaben von Rettungskräften gab es dabei zunächst keine Verletzten. Am Vortag waren nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom 45 Menschen bei Raketenangriffen verletzt worden.

Fake-Videos sollen Fattah-2-Einsatz zeigen

Die grösste Angst dürften Israelis jedoch vor einer Waffe haben, die in der Theorie das Zeug dazu hat, den «Iron Dome» zu überwinden: Am 10. November 2023 verkündet Teheran, dass das Militär seine Mittelstreckenrakete Fattah-1 weiterentwickelt hat.

Der Nachfolger Fattah-2 soll mit Hyperschallgleitern ausgestattet sein, die auch bei Geschwindigkeiten von über Mach 5 noch manövrierfähig sind. Bis zu Mach 15 (rund 6125 km/h) soll das Geschoss erreichen – und mit 1500 Kilometer Reichweite Ziele in ganz Israel bedrohen. Siehe auch Video ganz oben.

Und scheinbar schlägt der Iran mit seiner Waffe auch zu: Das sollen Social-Media-Videos wie das obige zeigen. Dort ist vermeintlich zu sehen, wie knapp ein Dutzend Abfangraketen in den Himmel über Jerusalem schiessen, die jedoch ein sehr schnelles Geschoss nicht treffen, das in den Boden einschlägt.

«Die Iraner haben nicht die Kapazität, sie herzustellen»

Es war die Hyperschallrakete Fattah-2, ist in den Kommentaren nachzulesen. Das sei nicht nachhaltig, heisst es mit Blick auf die Salve der erfolglosen Abfangraketen, die im Fall eines Patriot-Systems pro Stück Millionen kosten. Vor allem indische Medien berichten über die angebliche Attacke.

In israelischen oder westlichen Medien gibt es dagegen keine Berichte über derlei Angriffe. Tatsächlich bezweifeln Experten, dass die Rakete scharf ist: «Der Iran hat eine neue Version seiner sogenannten Hyperschallrakete vorgestellt. Das Land nennt die neue Rakete Fattah-2 – obwohl die Fattah-1 nicht einmal bewiesen hat, dass sie einsatzfähig ist oder funktioniert», schreibt die Foundation for Defence of Democracies.

Was das Problem ist, erklärt Jack Watling von der Londoner Denkfabrik Royal United Services Institute dem US-Sender PBS: Wegen der hohen Geschwindigkeiten zwischen Mach 15 (18'500 km/h) und Mach 5 (6100 km/h) wird extrem widerstandsfähiges Material benötigt. «Das ist eine äusserst komplizierte Aufgabe. Die Iraner haben nicht die Kapazität, sie herzustellen», so Watling. Die Fattah-2 sei noch nicht eingesetzt worden.

