Anker-Schleifspur und Spionage-Gerät entlarven Putins Tankschiff

Im Gold von Finnland nimmt Helsinkis Grenzwacht am 28. Dezember die Eagle S an die kurze Leine.

Eine kilometerlange Schleifspur am Meeresboden, Beschädigungen am Anker und die angebliche Entdeckung von Spionage-Gerät an Bord: Die Besatzung des russischen Tankers Eagle S ist in Erklärungsnot.

Nach der Beschädigung des unterseeischen Stromkabels Estlink 2 in der Ostsee hat die Polizei in Finnland Fotos vom Schiffsrumpf eines verdächtigen Öltankers veröffentlicht.

Auf den Unterwasseraufnahmen sind Beschädigungen am Rumpf der Eagle S zu sehen, die nach Polizeiangaben durch die Ankerkette entstanden sind, die am Meeresboden eine kilometerlange Schleifspur gezogen haben soll.

Die Spuren könnten ein weiterer Hinweis dafür sein, dass die Schäden an dem Stromkabel durch den Anker des Schiffs entstanden sind. Am Meeresboden wurden entsprechende Schleifspuren entdeckt. Derzeit liegt die Eagle S östlich von Helsinki vor Anker.

Finnish SWAT team takes a picture after boarding and confiscating Eagle S, the Russian shadow fleet vessel destroyed 4 undersea power cables & telecommunication cables connecting Finland and Estonia.



🇫🇮🇪🇪🇷🇺

Am ersten Weihnachtsfeiertag war das Stromkabel zwischen Finnland und Estland beschädigt worden. Die finnischen Behörden vermuten Sabotage und setzten den unter der Flagge der Cookinseln fahrenden Öltanker fest, der nach Angaben der EU zur Schattenflotte Russlands gehört.

Reiseverbot für sieben Besatzungsmitglieder

Die Ermittlungen dauern den Polizeiangaben zufolge an. Die Besatzung sei auch am gestrigen Montag verhört worden und habe dabei kooperiert, hiess es. Sieben Besatzungsmitglieder, die als Verdächtige gelten, seien zudem mit einem Reiseverbot belegt worden. Ziel sei es, ein umfassendes Bild davon zu erhalten, was an Bord geschehen sei.

Gotcha!

So far the coolest photo of the confiscated Eagle S.

(Finnish police) pic.twitter.com/fiHrlHiMZU — Jarmo Huhtanen (@Vegarus) December 28, 2024

Der Verdacht laute auf schwere Sachbeschädigung und schwere Störung der Kommunikationsinfrastruktur, so die Polizeimitteilung. Weitere Hinweise erhoffen sich die Ermittler durch die Auswertung von Geräten mit Daten zum Kurs des Schiffs, die beschlagnahmt wurden.

Die Untersuchungen unter Wasser waren wegen schwieriger Wetterverhältnisse zeitweise unterbrochen worden, konnten heute aber wieder aufgenommen werden. Die Ermittlungen werden demnach in der Nähe der Schleifspuren am Meeresboden durchgeführt.

Angeblich Spionage-Geräte an Bord

Die Zeitung «Helsingin Sanomat» hatte zuvor berichtet, dass die Betreiberfirma des Tankers einen finnischen Anwalt damit beauftragte, die Freigabe des Schiffs vor Gericht zu beantragen.

Die finnische Sicherheitsbehörde kündigte an, das Schiff einer eingehenden Untersuchung auf mögliche Mängel zu unterziehen. Im Zweifel könne der Tanker so lange festgehalten werden, bis etwaige Mängel behoben sind, berichtete die finnische Nachrichtenagentur STT unter Berufung auf die Behörde Traficom.

Wie die Fachpublikation «Lloyd's List» und weitere Medien berichten, wurde an Bord des fraglichen Schiffes auch Spionageausrüstung entdeckt. Es gehe um Hightech-Geräte zum Senden und Empfangen, die auf einem normalen Handelsschiff nichts zu suchen hätten.

Ihr hoher Strombedarf habe regelmässig zu Ausfällen geführt. Mit den Geräten sei Funkverkehr abgehört worden, heisst es weiter. Zudem sei eine Person an Bord kein Matrose gewesen