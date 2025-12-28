  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach Bergsturz in Blatten Annalena Baerbock warnt vor Klimakatastrophen in ganz Europa

SDA

28.12.2025 - 05:40

UNO-Vollversammlungspräsidentin Annalena Baerbock gab dem «Sonntagsblick» ein Interview.
UNO-Vollversammlungspräsidentin Annalena Baerbock gab dem «Sonntagsblick» ein Interview.
Keystone

Im Interview mit dem «SonntagsBlick» stellt Annalena Baerbock klar: Der Uno-Standort Genf sei nicht gefährdet – wohl aber das globale Gleichgewicht, wenn Klimaschutz und Entwicklungshilfe geopfert würden.

,

Keystone-SDA, Noemi Hüsser

28.12.2025, 05:40

28.12.2025, 10:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • UNO-Vollversammlungspräsidentin Annalena Baerbock sieht durch Sparmassnahmen keine Gefahr für den Standort Genf und hält Verlagerungen aus teureren Städten wie New York für möglich.
  • Sie kritisiert Kürzungen in der Entwicklungszusammenarbeit als kontraproduktiv, da sie Krisen und Migrationsdruck verstärken könnten.
  • Die Klimakrise bezeichnet sie als grösste Sicherheitsbedrohung des Jahrhunderts und fordert rasches, international koordiniertes Handeln.
Mehr anzeigen

Uno-Vollversammlungspräsidentin Annalena Baerbock sieht keine Bedrohung durch Sparmassnahmen für das internationale Genf. «Genf ist eine Schaltstelle der multilateralen Diplomatie und als Standort nicht in Gefahr», sagte sie im Interview mit dem «SonntagsBlick».

Von den Sparmassnahmen könnten Orte wie Genf, Bonn oder Nairobi ihrer Ansicht nach sogar profitieren. «New York ist ein sehr teures Pflaster – deswegen überlegen wir, welche Standorte wir verlagern könnten. Die Schweiz ist nicht gerade günstig, aber trotzdem sehr attraktiv», wird Baerbock weiter zitiert. Dass Länder wie Österreich oder Italien um Uno-Stellen werben sei verständlich, es müsse aber «Fairplay» gelten.

Als fatal bezeichnete Baerbock die Kürzungen bei der Entwicklungszusammenarbeit. «Jede Kürzung der Entwicklungszusammenarbeit ist ein Schuss ins eigene Knie. Mehr Krisen und Konflikte erhöhen den Migrationsdruck», sagte sie. Von der internatonalen Zusammenarbeit würden letztlich alle profitieren.

Klimakrise als «grösste Sicherheitsgefahr unseres Jahrhunderts»

Weiter äusserte sich Baerbock zur «grössten Sicherheitsgefahr unseres Jahrhunderts», der Klimakrise. In Bezug auf den Bergsturz in Blatten VS sagte sie: «Mein erster Gedanke war: Oh Gott, wenn das meine Familie getroffen hätte! Den Klimawandel gibt es nicht nur abstrakt, sondern ganz konkret.» Weiter sagte sie: «Wenn wir die Klimakrise nicht in den Griff bekommen, werden wir Katastrophen wie in Blatten leider überall erleben.»

Sie betonte die Notwendigkeit schnellen Handelns. Brasilien habe in Belém einen Sicherheitsrat fürs Klima vorgeschlagen. Eine Gruppe von rund 40 Finanzministern sage klar: «Klimaschutz kostet viel Geld – aber kein Klimaschutz käme uns deutlich teurer zu stehen.»

Meistgelesen

Brigitte Bardot ist im Alter von 91 Jahren gestorben
ABB und Stadler warnen vor Antriebstechnik der Siemens-Züge
Warum der «Bergdoktor»-Star vor Kuss-Szenen zu Zwiebeln greift
Darts-Überraschung Hurrell: «Geht zum Arzt – ich wäre fast gestorben»
Odermatt nach Schwarz-Triumph: «Ich habe es prophezeit»

Mehr aus dem Ressort

Asyl. Schweiz schiebt weiteren Afghanen in die Heimat ab

AsylSchweiz schiebt weiteren Afghanen in die Heimat ab

Russland. Drohnenalarm in Moskau – Mehr als 300 Flüge betroffen

RusslandDrohnenalarm in Moskau – Mehr als 300 Flüge betroffen

Frankreich. Angstgegnerin Le Pen: Kampf um Nachfolge Macrons eröffnet

FrankreichAngstgegnerin Le Pen: Kampf um Nachfolge Macrons eröffnet