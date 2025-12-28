UNO-Vollversammlungspräsidentin Annalena Baerbock gab dem «Sonntagsblick» ein Interview. Keystone

Im Interview mit dem «SonntagsBlick» stellt Annalena Baerbock klar: Der Uno-Standort Genf sei nicht gefährdet – wohl aber das globale Gleichgewicht, wenn Klimaschutz und Entwicklungshilfe geopfert würden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen UNO-Vollversammlungspräsidentin Annalena Baerbock sieht durch Sparmassnahmen keine Gefahr für den Standort Genf und hält Verlagerungen aus teureren Städten wie New York für möglich.

Sie kritisiert Kürzungen in der Entwicklungszusammenarbeit als kontraproduktiv, da sie Krisen und Migrationsdruck verstärken könnten.

Die Klimakrise bezeichnet sie als grösste Sicherheitsbedrohung des Jahrhunderts und fordert rasches, international koordiniertes Handeln. Mehr anzeigen

Uno-Vollversammlungspräsidentin Annalena Baerbock sieht keine Bedrohung durch Sparmassnahmen für das internationale Genf. «Genf ist eine Schaltstelle der multilateralen Diplomatie und als Standort nicht in Gefahr», sagte sie im Interview mit dem «SonntagsBlick».

Von den Sparmassnahmen könnten Orte wie Genf, Bonn oder Nairobi ihrer Ansicht nach sogar profitieren. «New York ist ein sehr teures Pflaster – deswegen überlegen wir, welche Standorte wir verlagern könnten. Die Schweiz ist nicht gerade günstig, aber trotzdem sehr attraktiv», wird Baerbock weiter zitiert. Dass Länder wie Österreich oder Italien um Uno-Stellen werben sei verständlich, es müsse aber «Fairplay» gelten.

Als fatal bezeichnete Baerbock die Kürzungen bei der Entwicklungszusammenarbeit. «Jede Kürzung der Entwicklungszusammenarbeit ist ein Schuss ins eigene Knie. Mehr Krisen und Konflikte erhöhen den Migrationsdruck», sagte sie. Von der internatonalen Zusammenarbeit würden letztlich alle profitieren.

Klimakrise als «grösste Sicherheitsgefahr unseres Jahrhunderts»

Weiter äusserte sich Baerbock zur «grössten Sicherheitsgefahr unseres Jahrhunderts», der Klimakrise. In Bezug auf den Bergsturz in Blatten VS sagte sie: «Mein erster Gedanke war: Oh Gott, wenn das meine Familie getroffen hätte! Den Klimawandel gibt es nicht nur abstrakt, sondern ganz konkret.» Weiter sagte sie: «Wenn wir die Klimakrise nicht in den Griff bekommen, werden wir Katastrophen wie in Blatten leider überall erleben.»

Sie betonte die Notwendigkeit schnellen Handelns. Brasilien habe in Belém einen Sicherheitsrat fürs Klima vorgeschlagen. Eine Gruppe von rund 40 Finanzministern sage klar: «Klimaschutz kostet viel Geld – aber kein Klimaschutz käme uns deutlich teurer zu stehen.»