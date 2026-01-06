  1. Privatkunden
Anschlag auf Stromnetz Spekulationen über Russland als Urheber verunsichern Berlin

SDA

6.1.2026 - 22:24

Die Berliner Verkehrsgesellschaft BVG stellt an einigen Endhaltestellen Busse für den Aufenthalt zur Verfügung. Hier können Betroffene ihre Smartphones aufladen und Kaffee oder Tee erhalten.
Die Berliner Verkehrsgesellschaft BVG stellt an einigen Endhaltestellen Busse für den Aufenthalt zur Verfügung. Hier können Betroffene ihre Smartphones aufladen und Kaffee oder Tee erhalten.
Bild: KEYSTONE/Jens Kalaene

Der Anschlag auf Stromkabel und der Beginn des tagelangen Stromausfalls in einem Teil Berlins war noch frisch, da begannen die Spekulationen über die Urheberschaft.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

06.01.2026, 22:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem Brandanschlag auf Stromkabel in Berlin mit zehntausenden Betroffenen wird über die Urheberschaft spekuliert.
  • Während Teile der Politik und Social-Media-Nutzer eine mögliche russische Beteiligung ins Spiel bringen, ordnen Polizei und Sicherheitsbehörden die Tat einer linksextremistischen Gruppe zu.
  • Ermittler warnen vor Falschinformationen und betonen, dass bislang keine Hinweise auf russische Geheimdienste vorliegen.
Mehr anzeigen

Könnten doch Russland und einer seiner Geheimdienste die eigentlichen Täter hinter dem Anschlag auf Stromkabel in Berlin sein – statt einer linksextremistischen Gruppe, überlegten im Internet Nutzer, darunter auch bekannte Politiker der in Deutschland regierenden Christdemokraten. Die Polizei spricht allerdings klar von Linksextremisten. Von Hinweisen Richtung Russland ist nicht die Rede.

Der Brandanschlag auf eine Kabelbrücke hatte am Samstagmorgen im Südwesten der deutschen Hauptstadt einen Stromausfall verursacht, der zunächst 45'000 Haushalte und 2200 Unternehmen traf – drei Tage später, am heutigen Dienstag, sind weiterhin rund 25'500 Haushalte und etwa 1200 Unternehmen ohne Strom. Die linksextremistische Gruppierung «Vulkangruppe» bekannte sich zu dem Anschlag.

Das Bekennerschreiben könnte aus dem Russischen übersetzt sein, heisst es in Social-Media-Portalen. Als Belege werden eine merkwürdige Sprache und ungewöhnliche Formulierungen in dem fast elf Seiten langen Text angeführt.

CDU-Aussenpolitiker Kiesewetter: Nichts ausschliessen

Ein Aussenpolitiker der christdemokratischen CDU, Roderich Kiesewetter, sagte der «Welt», eine Sprachanalyse zeige, die Rückübersetzung ins Russische ergebe eine viel bessere Sprache als dieses «holprige» Deutsch. «Also der Linksextremismus kann entweder nicht richtig Deutsch oder er lässt sich vorschreiben, was er sagen soll.» Nun müsse man alles bewerten und dürfe nichts ausschliessen.

Der frühere CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz postete bei X: «Mich würde interessieren, ob die gewalttätige, linksextremistische «Vulkangruppe» Kontakte zum russischen Geheimdienst hat. Er könnte sich bei solchen Sabotageakten von solchen Gruppen helfen lassen.»

Anschlag auf Stromnetz. Zehntausende kämpfen in Berlin gegen Dunkelheit und Kälte

Anschlag auf StromnetzZehntausende kämpfen in Berlin gegen Dunkelheit und Kälte

Berlins Polizei-Vizepräsident Marco Langner betonte hingegen: «Die Prüfungen, die wir vorgenommen haben in Zusammenarbeit mit dem BKA (Bundeskriminalamt), weisen eben auf diese Vulkangruppe hin – und zwar sehr deutlich. Wir sehen dieses Bekennerschreiben als authentisch an und können damit sagen, es kommt aus dem linksextremistischen Bereich.» Aber: «Wir ermitteln immer in alle Richtungen.»

Langner sagte, die Polizei habe den Tatort und den Brandbeschleuniger gründlich untersucht. Spürhunde seien eingesetzt und Videos aus Bahnhöfen ausgewertet worden. «Wir werden alle, alle technischen Möglichkeiten ausnutzen, um die Ermittlungen voranzutreiben.» Polizeikreise verweisen auf die szenetypische Sprache im Bekennerschreiben, die schon lange von Linksextremisten gebraucht werde. Und auch die Anschlagsziele würden passen.

Neue perfide Kreml-Masche. Jetzt schickt Putin Billig-Söldner auf Sabotage-Mission in Europa

Neue perfide Kreml-MascheJetzt schickt Putin Billig-Söldner auf Sabotage-Mission in Europa

Berlins Innensenatorin Iris Spranger warnt vor falschen Spekulationen. «Es kursieren falsche Informationen», sagte die Politikerin der SPD – der sozialdemokratischen Koalitionspartnerin der Christdemokraten in der Bundesregierung. «Hier wird bewusst in Kauf genommen, dass Verunsicherung entsteht.» Konkrete Beispiele nannte sie nicht. Sie rief dazu auf, sich bei offiziellen Quellen zu informieren.

KI-Expertin: Formulierungen nicht in Deutsch verfasst

Die KI-Expertin Andrea Schlüter, die sich mit Sprache beschäftigt und Seminare gibt, schreibt bei Bluesky, sie sei sich bei «einigen Formulierungen ziemlich sicher, dass sie NICHT originär im Deutschen verfasst wurden». Dann zitiert sie mehrere Formulierungen aus dem Bekennertext: «füttern wir mit jedem Post das Feuer, das uns einkreist», «Nur der Schreck darüber, wo wir als Menschheit gelandet sind», «Die Bedenken gehen gegen Null, wenn...»

Moskau setzt Amateure ein. Wird russische Sabotage in Europa immer gefährlicher?

Moskau setzt Amateure einWird russische Sabotage in Europa immer gefährlicher?

Jemand anderes erklärt: «Wer für Vance «Vans» schreibt, kennt den Namen (nur oder vorwiegend) aus der üblichen kyrillischen Schreibweise. (...) Und wer Giffey schreibt und gleich in der nächsten Zeile Giffay, kennt auch diesen Namen wohl nur aus der kyrillischen Umschrift.» Berlins Wirtschaftssenatorin heisst Franziska Giffey.

Ein User stützt sich auf eine computergestützte Analyse und kommt zu dem Ergebnis: «Der Text weist grammatikalische Muster auf, die im Deutschen unnatürlich wirken und auf spezifische Transferfehler hindeuten.»

Schon RAF-Bekennerschreiben waren schwülstig

Die bekannte Stern»-Journalistin Miriam Hollstein verweist auf die schon immer recht verquaste Sprache in linksradikalen Bekennerschreiben: «Ich halte beides für denkbar. Linksextremistische Wahnwichte (dieses Schwülstige hatten die RAF-Bekennerschreiben auch). Oder eine russische False-Flag-Operation. Beide Gruppierungen teilen ein Ziel: die Gesellschaft destabilisieren.»

Der «Tagesspiegel» bezieht sich auf Sicherheitskreise, die erklärten, russische Geheimdienste würden mit einer solchen Aktion den Einsatz für künftige Konflikte eher erschweren. Zwar sei ein Testlauf mit Mittelsmännern möglich. Allerdings sei damit der Gegner bei der Stromversorgung als Ziel vorgewarnt. Deutschland könne sich nun erst recht darauf einstellen.

Berlin im Dunkeln: Südwesten startet ohne Strom in die Woche

Berlin im Dunkeln: Südwesten startet ohne Strom in die Woche

Tausende Menschen müssen am 5. Januar 2026 weiter ohne Heizung und Strom in die Woche starten – bei Schnee und eisigen Aussentemperaturen. Nach dem grossen Stromausfall wegen eines Brandanschlags bleiben mehrere Schulen geschlossen.

06.01.2026

