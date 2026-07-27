Eine Tote, 29 Verletzte und eine Fahndung durch Berlin: Der mutmassliche Anschlag auf den Christopher Street Day hält die deutsche Hauptstadt knapp einen Tag lang in Atem. Das Protokoll.

Rettungskräfte sind im Einsatz nach dem Abbruch des Christopher Street Day (CSD). Sie versorgen Verletzte.

Protokoll des CSD-Attentats Abdul B. telefoniert mit Vater – dann steigt er in den weissen Transporter

Darum geht’s Abdul B. soll einen Transporter gezielt in eine Menschenmenge gesteuert haben.

Der 21-Jährige war den Behörden bereits als radikalisiert bekannt.

Hinweise aus seinem Umfeld führten die Polizei am Sonntag zu einer Gartenlaube in Berlin-Spandau. Zusammenfassung erstellt mit

Ein Transporter fährt am Samstagabend am Rande des Berliner Christopher Street Day in eine Menschenmenge. Eine Frau stirbt, 29 weitere Menschen werden verletzt. Keine 24 Stunden später endet die Fahndung mit tödlichen Schüssen in einer Kleingartenanlage.

blue News rekonstruiert das Protokoll der Tat.

Vor der Tat: Abdul B. ist den Behörden bekannt

Der 21-jährige Abdul B. war nach Angaben der Berliner Generalstaatsanwaltschaft bereits vor dem Anschlag als radikalisiert bekannt.

2025 soll er mehrfach versucht haben, sich im Ausland der Terrormiliz Islamischer Staat anzuschliessen. Im Libanon wurde er festgenommen und nach seiner Rückkehr nach Deutschland erneut inhaftiert.

Im Mai 2026 verurteilte ihn ein Berliner Gericht unter anderem wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. Der Haftbefehl wurde aufgehoben. Die Generalstaatsanwaltschaft legte dagegen Berufung ein.

Noch Anfang Juli durchsuchten Ermittler seine Wohnung wegen eines möglichen Verstosses gegen das Waffengesetz. Gefunden wurde laut den Behörden lediglich eine Spielzeugwaffe.

Abdul B. telefonierte kurz vor der Tat auch noch mit seinem Vater. «Wir haben ganz normal gesprochen, wie jeden Tag», sagte dieser.

Samstag, kurz vor 22 Uhr: Der Transporter fährt in die Menge

Hunderttausende Menschen feiern am Samstag in Berlin den Christopher Street Day. Die Parade selbst ist weitgehend beendet, im Bereich des Tiergartens läuft noch die Abschlussveranstaltung.

Kurz vor 22 Uhr biegt ein weisser, angemieteter Kleintransporter von der Lennéstrasse in den Tiergarten ab.

Der Fahrer steuert das Fahrzeug laut den bisherigen Ermittlungen mit hoher Geschwindigkeit und gezielten Lenkbewegungen über einen Weg durch die Menschenmenge. Eine Frau wird getötet, 29 Menschen werden verletzt.

Nach Angaben von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt soll der Fahrer danach ausgestiegen und mit einer Stichwaffe auf weitere Menschen losgegangen sein. Diese mögliche zweite Tatphase wird weiter untersucht.

Samstagabend: Der CSD wird abgebrochen

Kurz nach der Tat stoppen die Veranstalter das Fest.

Die Besucherinnen und Besucher werden aufgefordert, das Gelände ruhig zu verlassen und den Bereich rund um die Lennéstrasse zu meiden. Über die sozialen Medien warnt der CSD vor der Gefahr.

Alle Infos zum Attentat findest du auch hier: Angriff am CSD in Berlin Abdul B. war in Therapie – Arzt sah keine Hoffnung

Rettungskräfte versorgen die Verletzten. Notfallseelsorger betreuen Augenzeuginnen, Augenzeugen und schockierte Feiernde.

Der Fahrer lässt den Transporter zurück und flieht.

In der Nacht: Ermittler finden erste Spuren

Die Polizei sichert den Tatort und beginnt mit der Auswertung des zurückgelassenen Fahrzeugs.

Da der Miettransporter auf den echten Namen des Verdächtigen angemietet worden sein soll, stossen die Ermittler rasch auf Abdul B. Im Fahrzeug finden sie unter anderem sein Mobiltelefon. Gleichzeitig führen erste Spuren in die Berliner Islamistenszene.

Die Behörden gehen zunehmend von einem gezielten, islamistisch motivierten Anschlag aus.

Sonntagmorgen: Öffentlichkeitsfahndung nach Abdul B.

Am frühen Sonntagmorgen veröffentlicht die Polizei ein Foto des 21-Jährigen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Einsatzkräfte durchsuchen eine Wohnung in Berlin, in der Abdul B. zuletzt gelebt haben soll. Die Spurensicherung trägt Gegenstände aus dem Haus, der Gesuchte wird dort aber nicht gefunden.

Währenddessen bereitet sich Berlin auf Gedenkveranstaltungen vor. Die Bundesanwaltschaft übernimmt später die Ermittlungen wegen des Verdachts auf islamistischen Terrorismus.

Sonntagnachmittag: Hinweise führen zur Parzelle 46

Den entscheidenden Hinweis erhalten die Ermittler laut mehreren Medien aus dem persönlichen Umfeld des Verdächtigen.

Polizeikräfte beziehen am Nachmittag rund um eine Kleingartenanlage in Berlin-Spandau Stellung. Abdul B. soll sich in einer Gartenlaube auf der Parzelle 46 verstecken.

Die Zugänge werden abgesperrt. In der Anlage stehen in kurzen Abständen bewaffnete Polizisten, später rückt das Spezialeinsatzkommando an.

Der Vorsitzende des Kleingartenvereins berichtet zudem von einer zweiten Person, die er zuvor auf der Parzelle gesehen habe. Ob dieser Mann mit der Tat in Verbindung steht, ist offen. Auch wem die Laube genau gehört, war zunächst Gegenstand widersprüchlicher Berichte.

Sonntag, gegen 18 Uhr: Schüsse beim SEK-Zugriff

Gegen 18 Uhr stürmt das SEK die Gartenlaube. Nach Angaben der Polizei läuft Abdul B. mit einer Stichwaffe auf die Einsatzkräfte zu. Die Beamten schiessen auf ihn.

Rettungskräfte versuchen noch, den 21-Jährigen zu reanimieren. Er stirbt jedoch am Einsatzort.

Mit seinem Tod endet die knapp eintägige Fahndung. Die Ermittlungen gehen trotzdem weiter. Die Bundesanwaltschaft prüft insbesondere, ob Abdul B. Unterstützung hatte oder mögliche Mitwisser an der Tat beteiligt waren.

Bundesinnenminister Dobrindt erklärte am Abend, es gebe derzeit keine Hinweise auf eine akute weitere Gefahr. Die Einschätzung sei jedoch nur eine Momentaufnahme.