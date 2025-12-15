  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mögliche Anschlagspläne 21-Jähriger in Magdeburg festgenommen

dpa

15.12.2025 - 22:09

Anschlag geplant? 21-Jähriger in Magdeburg in Gewahrsam

Anschlag geplant? 21-Jähriger in Magdeburg in Gewahrsam

Magdeburg, 15.12.2025: Nach Äusserung von Anschlagsplänen: Ein 21-Jähriger in Magdeburg ist am vergangenen Freitag in Gewahrsam genommen worden. Das Innenministerium in Sachsen-Anhalt bestätigt, dass eine islamistische Motivation zugrunde liegen könnte. Ziel war wohl ein Angriff auf grössere Menschenmengen. Details zu den Hintergründen und dazu, wie konkret die Äusserungen des Mannes gewesen sind, gab es zunächst nicht. Auch über einen möglichen Anschlagsort wurde zunächst nichts bekannt. Kein Einzelfall: Ebenfalls am Freitag waren mehrere Männer wegen mutmasslicher Anschlagspläne auf einen Weihnachtsmarkt in Niederbayern festgenommenen worden.

15.12.2025

Ein Mann ist in Magdeburg (D) in Gewahrsam genommen worden – er soll Anschlagspläne geäussert haben. Das Innenministerium in Sachsen-Anhalt plant seine Abschiebung.

,

DPA, Redaktion blue News

15.12.2025, 22:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 21-Jähriger Mann ist in Magdeburg wegen möglicher Anschlagspläne in Gewahrsam genommen worden.
  • Details zu den Hintergründen und dazu, wie konkret die Äusserungen des Mannes gewesen sind, gab es zunächst nicht.
  • Der 21-Jährige werde zur Vorbereitung der Abschiebungsanordnung in sogenannte Vorbereitungshaft genommen, teilt das Innenministerium in Sachen-Anhalt mit.
  • Vor knapp einem Jahr war ein 51-Jähriger aus Saudi-Arabien mit einem Mietwagen durch die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt gefahren. Sechs Menschen starben, über 300 wurden verletzt.
Mehr anzeigen

Nach der Äusserung von Anschlagsplänen ist ein 21-Jähriger in Magdeburg am vergangenen Freitag in Gewahrsam genommen worden. Den Plänen könnte eine islamistische Motivation zugrunde liegen, wie eine Sprecherin des Innenministeriums in Sachsen-Anhalt auf Nachfrage bestätigte. Durch die Ingewahrsamnahme sollte demnach ein möglicher Anschlag auf grössere Menschenmengen verhindert werden. Zuerst berichtete die «Volksstimme».

Details zu den Hintergründen und dazu, wie konkret die Äusserungen des Mannes gewesen sind, gab es zunächst nicht. Auch über einen möglichen Anschlagsort wurde zunächst nichts bekannt. Der 21-Jährige befindet sich der Sprecherin zufolge weiterhin in Gewahrsam. Der junge Mann, der in der Ausbildung war, soll sich nach dpa-Informationen in einer Art und Weise geäussert haben, die auf die Absicht, einen Anschlag zu begehen, hindeuten.

In Magdeburg wurde am Freitag ein 21-Jähriger in Gewahrsam genommen. 
In Magdeburg wurde am Freitag ein 21-Jähriger in Gewahrsam genommen. 
dpa (Archivbild)

Innenministerium bereitet Abschiebung vor

Das Innenministerium in Magdeburg teilte auf Anfrage mit, es bereite aktuell eine Abschiebung auf Grund einer «auf Tatsachen gestützten Prognose zur Abwehr einer besonderen Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder einer terroristischen Gefahr» vor. Der 21-Jährige werde zur Vorbereitung der Abschiebungsanordnung in sogenannte Vorbereitungshaft genommen.

Der Weihnachtsmarktsaison sei durch die für die Gefahrenabwehr zuständigen Behörden eine besondere Bedeutung beizumessen, teilte das Innenministerium weiter mit. Das gelte insbesondere angesichts der aktuellen nationalen sowie internationalen Sicherheitslage und vor dem Hintergrund der Amokfahrt vom 20. Dezember 2024 auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt.

«Die polizeiliche Bewertung der Sicherheitslage zeigt, dass die Weihnachtsmärkte aufgrund des zu erwartenden hohen Besucheraufkommens, der meist zentralen Lage, der vielfältigen Zugangsmöglichkeiten und der christlichen Symbolkraft einer besonderen abstrakten Gefährdung unterliegen.» Darauf hätten die Sicherheitsbehörden auch in diesem Jahr wiederholt hingewiesen und seien auch deshalb in hohem Masse wegen potenzieller Anschläge oder Amokfahrten sensibilisiert.

Festnahmen wegen mutmasslicher Anschlagspläne in Niederbayern

Erst am Freitag waren mehrere Männer wegen mutmasslicher Anschlagspläne auf einen Weihnachtsmarkt in Niederbayern festgenommenen worden. Das wurde am Wochenende bekannt. Pläne für einen Anschlag an einem bestimmten Tag oder an einem bestimmten Weihnachtsmarkt gab es nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht, wie der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte.

Laut Generalstaatsanwaltschaft München gehen die Ermittler von einem islamistischen Motiv aus. Am Samstag ergingen Haftbefehle gegen vier der Männer. Einer wurde in Präventivgewahrsam genommen.

Denkwürdiger Auftakt im Amok-Prozess. Todesfahrer von Magdeburg: «Ich habe am Steuer gesessen»

Denkwürdiger Auftakt im Amok-ProzessTodesfahrer von Magdeburg: «Ich habe am Steuer gesessen»

Anschlag mit sechs Todesopfern vor einem Jahr

Die Festnahmen erfolgten knapp ein Jahr nach dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Ein 51-Jähriger aus Saudi-Arabien war mit einem Mietwagen durch die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt gefahren. Ein 9-jähriger Junge sowie fünf Frauen im Alter von 45 bis 75 Jahren kamen ums Leben.

Mehr als 300 weitere Menschen wurden verletzt. Der Mann steht derzeit in Magdeburg vor Gericht. Dem Arzt werden mehrfacher Mord und versuchter Mord vorgeworfen. Ausserdem legt die Generalstaatsanwaltschaft dem Mann gefährliche Körperverletzung zur Last.

Meistgelesen

Stürmisches «Bachelor»-Finale endet im Liebes-Chaos
Ukraine zerstört russisches U-Boot: Video zeigt Explosion, der Kreml dementiert
Aufnahmen zeigen mutmasslich den Absturz der letzten Antonow An-22
Rob Reiner und Ehefrau tot – Trump sorgt mit Kommentar für Entrüstung
SP- und SVP-Chef streiten sich hitzig – Extra-Million gegen Femizide angenommen