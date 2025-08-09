Defibrillator soll keine Schmerzen bei Hinrichtung verursacht haben

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

US-Häftling stirbt durch Giftspritze Defibrillator soll keine Schmerzen bei Hinrichtung verursacht haben

tcar

9.8.2025 - 22:06

In den vergangenen Jahren wurden mehrere verurteilte Straftäter per Giftspritze hingerichtet.
In den vergangenen Jahren wurden mehrere verurteilte Straftäter per Giftspritze hingerichtet.
Bild: Eric Risberg/AP/dpa

Der Häftling Byron Black hatte während seiner Exekution im US-Staat Tennessee über Schmerzen geklagt. Seine Anwältin glaubt nicht, dass sein implantierter Defibrillator dafür verantwortlich war.

DPA, tcar

09.08.2025, 22:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Häftling Byron Black hatte bei seiner Hinrichtung über Schmerzen geklagt und seinen Kopf von der Trage angehoben.
  • Die Anwältin des per Giftspritze hingerichteten Mannes hat dessen implantierten Defibrillator als Grund für die zum Ausdruck gebrachten Schmerzen ausgeschlossen.
  • Der Hinrichtung vorausgegangen war ein Rechtsstreit, ob für die Exekution der Defibrillator des Häftlings abgestellt werden müsse.
Mehr anzeigen

Die Anwältin eines per Giftspritze hingerichteten Mannes im US-Staat Tennessee hat dessen implantierten Defibrillator als Grund für die zum Ausdruck gebrachten Schmerzen bei der Exekution ausgeschlossen. Ihr Team habe eine erste Auswertung der Daten des Defibrillators erhalten, teilte Kelley Henry am Freitag mit. Es seien aber noch viele Fragen offen. Ein Autopsiebericht werde voraussichtlich erst in acht bis zwölf Wochen veröffentlicht.

Byron Black hatte bei seiner Hinrichtung am Dienstag über Schmerzen geklagt und seinen Kopf von der Trage angehoben, auf der er festgebunden war. Es tue «so weh», sagte er. Für alle sieben Medienleute, die der Exekution als Zeugen beiwohnten, sah es so aus, als ob er leidet.

Anwältin Henry sagte, Black habe keinen Schock durch den Defibrillator erlitten. Sie sagte, Black habe bei der Verabreichung des tödlichen Medikaments, das als Giftspritze in Tennessee verabreicht wird – Pentobarbital -, gelitten. Laut Gefängnismitarbeitern starb Black etwa zehn Minuten nach Beginn der Hinrichtung und seiner Äusserung über Schmerzen.

Der Hinrichtung vorausgegangen war ein Rechtsstreit, ob für die Exekution der Defibrillator des Häftlings abgestellt werden müsse. Es wurde argumentiert, der Defibrillator könnte während der Verabreichung der Giftspritze unnötige und schmerzhafte Schocks hervorrufen bei dem Versuch, den Herzschlag zu regulieren. Mitte Juli gab ein Gericht dem Wunsch der Verteidigung statt, dass der Defibrillator desaktiviert wird. Der Oberste Gerichtshof von Tennessee kippte das Urteil aber vergangene Woche mit der Begründung, die niedrigere Instanz habe nicht die Befugnis zu der Anordnung gehabt.

Hinrichtung in Texas. Mörder wendet sich mit letzten Worten an die Angehörigen seiner Opfer

Hinrichtung in TexasMörder wendet sich mit letzten Worten an die Angehörigen seiner Opfer

Black war wegen der Tötung seiner Freundin und deren zwei Töchter im Jahr 1988 verurteilt worden. Zum Zeitpunkt seiner Hinrichtung war der 69-Jährige auf einen Rollstuhl angewiesen, litt an Demenz, Hirnschäden, Nierenversagen, Herzinsuffizienz und anderen Problemen, wie seine Anwälte sagten.

Meistgelesen

Zürich tanzt sich in den Morgen +++ Die schönsten Party-Bilder exklusiv
Kostet das neue iPhone erstmals mehr als 2'000 Franken?
Defibrillator soll keine Schmerzen bei Hinrichtung verursacht haben
Zwei Personen sterben nach verseuchtem Brokkoli-Sandwich
Fluch besiegt: St.Gallen lässt Winterthur keine Chance