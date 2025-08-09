Defibrillator soll keine Schmerzen bei Hinrichtung verursacht haben

In den vergangenen Jahren wurden mehrere verurteilte Straftäter per Giftspritze hingerichtet. Bild: Eric Risberg/AP/dpa

Der Häftling Byron Black hatte während seiner Exekution im US-Staat Tennessee über Schmerzen geklagt. Seine Anwältin glaubt nicht, dass sein implantierter Defibrillator dafür verantwortlich war.

DPA, tcar dpa

Die Anwältin eines per Giftspritze hingerichteten Mannes im US-Staat Tennessee hat dessen implantierten Defibrillator als Grund für die zum Ausdruck gebrachten Schmerzen bei der Exekution ausgeschlossen. Ihr Team habe eine erste Auswertung der Daten des Defibrillators erhalten, teilte Kelley Henry am Freitag mit. Es seien aber noch viele Fragen offen. Ein Autopsiebericht werde voraussichtlich erst in acht bis zwölf Wochen veröffentlicht.

Byron Black hatte bei seiner Hinrichtung am Dienstag über Schmerzen geklagt und seinen Kopf von der Trage angehoben, auf der er festgebunden war. Es tue «so weh», sagte er. Für alle sieben Medienleute, die der Exekution als Zeugen beiwohnten, sah es so aus, als ob er leidet.

An inmate executed by Tennessee without deactivating his implanted defibrillator said he was hurting badly shortly after the lethal injection began, according to several witnesses.



https://t.co/hjAMfygazx — CBS News (@CBSNews) August 5, 2025

Anwältin Henry sagte, Black habe keinen Schock durch den Defibrillator erlitten. Sie sagte, Black habe bei der Verabreichung des tödlichen Medikaments, das als Giftspritze in Tennessee verabreicht wird – Pentobarbital -, gelitten. Laut Gefängnismitarbeitern starb Black etwa zehn Minuten nach Beginn der Hinrichtung und seiner Äusserung über Schmerzen.

Der Hinrichtung vorausgegangen war ein Rechtsstreit, ob für die Exekution der Defibrillator des Häftlings abgestellt werden müsse. Es wurde argumentiert, der Defibrillator könnte während der Verabreichung der Giftspritze unnötige und schmerzhafte Schocks hervorrufen bei dem Versuch, den Herzschlag zu regulieren. Mitte Juli gab ein Gericht dem Wunsch der Verteidigung statt, dass der Defibrillator desaktiviert wird. Der Oberste Gerichtshof von Tennessee kippte das Urteil aber vergangene Woche mit der Begründung, die niedrigere Instanz habe nicht die Befugnis zu der Anordnung gehabt.

Black war wegen der Tötung seiner Freundin und deren zwei Töchter im Jahr 1988 verurteilt worden. Zum Zeitpunkt seiner Hinrichtung war der 69-Jährige auf einen Rollstuhl angewiesen, litt an Demenz, Hirnschäden, Nierenversagen, Herzinsuffizienz und anderen Problemen, wie seine Anwälte sagten.