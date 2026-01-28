Stromstoss auf Knopfdruck: Die US-Einwanderungsbehörde ICE will Tausende Handschuhe anschaffen, die Menschen mit elektrischen Schlägen zur Kooperation zwingen sollen. Bürgerrechtler schlagen Alarm.

«Handschuhe einzuführen, mit denen bei Einsätzen so einfach grosse Schmerzen zugefügt werden können, birgt ein erhebliches Risiko für die Bevölkerung», sagt eine Kritikerin. (Archivbild)

Darum geht's Beamte der US-Einwanderungsbehörde ICE könnten künftig mit Handschuhen ausgestattet werden, die schmerzhafte Stromstösse abgeben können.

Die Geräte sollen dazu dienen, widerspenstige Personen zur Kooperation zu bewegen.

ICE plant, bis zu 20 Millionen Dollar für den Kauf Tausender sogenannter «leitfähiger Ablenkungs- und Deeskalationsgeräte» für Beamte auszugeben.

Bürgerrechtler zeigten sich alarmiert.

ICE steht bereits wegen des Einsatzes von Gewalt bei der Durchsetzung der Einwanderungspolitik von Präsident Donald Trump in der Kritik. Zusammenfassung erstellt mit

Beamte der US-Einwanderungsbehörde ICE könnten künftig mit Handschuhen ausgestattet werden, die schmerzhafte Stromstösse abgeben können. Die Geräte sollen dazu dienen, widerspenstige Personen zur Kooperation zu bewegen. ICE plant, bis zu 20 Millionen Dollar für den Kauf Tausender sogenannter «leitfähiger Ablenkungs- und Deeskalationsgeräte» für Beamte auszugeben, wie aus einer am Montag (Ortszeit) vom US-Ministerium für Inlandsicherheit veröffentlichten Mitteilung hervorgeht. Die Anschaffung soll bis März erfolgen.

Die Geräte tragen den Namen G.L.O.V.E. – kurz für «Generated Low Output Voltage Emitter» – und werden vom Unternehmen Compliant Technologies im US-Bundesstaat Kentucky hergestellt. In den vergangenen Jahren wurden sie bereits von einigen Gefängnissen und Polizeibehörden eingesetzt.

Das Sprecherin des Ministeriums für Inlandsicherheit teilte am Dienstag mit, es arbeite an einer Antwort auf eine Anfrage der US-Nachrichtenagentur AP und könne zunächst keinen Kommentar abgeben. Auch der Hersteller äusserte sich nicht.

Bürgerrechtler sind alarmiert

Bürgerrechtler zeigten sich alarmiert. Die Behörde steht bereits wegen des Einsatzes von Gewalt bei der Durchsetzung der Einwanderungspolitik von Präsident Donald Trump in der Kritik.

Nach Angaben des Herstellers funktionieren die Geräte zunächst wie normale Einsatzhandschuhe. Erst wenn der Beamte einen Schalter betätigt, geben sie einen Stromstoss ab. Die Handschuhe müssen direkt auf der Haut angewendet werden. Der Schmerzreiz soll laut Hersteller innerhalb weniger Sekunden dazu beitragen, Widerstand zu brechen.

Der Hersteller warnt davor, die Geräte als Strafe einzusetzen oder gegen Menschen zu verwenden, die lediglich verbal Widerstand leisten. Auch bei Kindern, Schwangeren sowie älteren oder behinderten Menschen sollen sie nicht eingesetzt werden.

Stromstösse ohne Vorwarnung

Jenn Rolnick Borchetta von der American Civil Liberties Union (ACLU) äusserte Zweifel am angemessenen Einsatz der Geräte durch ICE-Beamte. Sie warnte, Betroffene könnten ohne Vorwarnung Stromstösse erhalten. «ICE hat im vergangenen Jahr gezeigt, dass die Behörde zu schnell Gewalt einsetzt. Nun kann sie per Knopfdruck elektrische Stromstösse abgeben, ohne dass andere den Einsatz möglicherweise bemerken», sagte sie. Die Handschuhe könnten bei solchen Einsätzen leicht zu schweren Schmerzen führen.

Für die Nutzung müssen Beamte nach Angaben des Herstellers einen Kurs absolvieren und sich alle zwei Jahre erneut zertifizieren lassen.