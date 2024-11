Harris distanziert sich von Bidens angeblichen «Müll-Zitat»

VIDEO SHOWS: STORY: Ein Wahlkampftelefonat von US-Präsident Joe Biden mit der Latino-Community hat für einige Aufregung gesorgt. Biden sprach in dem Telefonat positiv von Puerto-Ricanern und kritisiert den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Dabei nahm er Bezug auf einen geschmacklosen Scherz bei einem grossen Wahlkampf-Event von Trump. Ein Comedian hatte das US-Gebiet Puerto Rico als im Ozean schwimmende Insel aus Müll bezeichnet. Die Äusserung löste heftige Empörung in Puerto Rico aus. Während des Telefonats machte es offenbar den Eindruck, dass Biden Trump-Anhänger als Müll bezeichnen würde. Dem hatte das Weisse Haus und Biden selbst später widersprochen. Es sei vielmehr um Äusserungen gegangen, in den Latinos dämonisiert würden hiess es. Zu diesem Zeitpunkt wurde das inkorrekte Zitat, das zunächst die Runde machte, schon bei einem Trump-Wahlkampfauftritt verlesen. Und Tech-Milliardär und Trump-Unterstützer Elon Musk schrieb bei X, Biden habe halb Amerika «Müll» genannt. Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris wurde natürlich auch auf die ganze Sache angesprochen. Ihre Antwort dazu: «Zunächst einmal hat er seine Bemerkungen klargestellt, aber lassen Sie mich eines sagen: Ich lehne jede Kritik an Menschen ab, die darauf beruht, für wen sie stimmen. Sie haben meine Rede gestern Abend gehört und auch während meiner gesamten Laufbahn. Ich glaube, dass es bei meiner Arbeit darum geht, alle Menschen zu vertreten, ob sie mich nun unterstützen oder nicht.» Die Anhänger von Donald Trump in North Carolina nahmen die ganze Diskussion eher mit einem Achselzucken zur Kenntnis. «Ich glaube, dass alles, was Biden sagt, im Grunde genommen Müll ist, ebenso wie bei Kamala Harris. Und das meine ich ganz offen.»

31.10.2024