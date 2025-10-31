Ein Mann mit einer «Black Lives Matter»-Fahne vor dem Weissen Haus. (27. August 2020) Bild: Keystone/AP Photo/Andrew Harnik

Neue Ermittlungen belasten die Black-Lives-Matter-Bewegung: Führende Mitglieder sollen Spenden zweckentfremdet haben. Ob es zu Anklagen kommt, ist noch offen.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das amerikanische Justizministerium untersucht offenbar Betrugsvorwürfe gegen führende Mitglieder der Black-Lives-Matter-Bewegung (BLM).

Diese werden beschuldigt, Spender betrogen zu haben, die während der Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt im Jahr 2020 Dutzende Millionen US-Dollar gespendet hatten.

Eine der Quellen sagte, die Untersuchung sei unter der Regierung des damaligen Präsidenten Joe Biden eingeleitet, aber unter Präsident Donald Trump intensiviert worden.

Ob die Ermittlungen zu Anklagen führen, ist noch offen. Mehr anzeigen

Das US-Justizministerium untersucht nach Informationen der Nachrichtenagentur AP Betrugsvorwürfe gegen führende Mitglieder der Black-Lives-Matter-Bewegung (BLM). Diese werden beschuldigt, Spender betrogen zu haben, die während der Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt im Jahr 2020 Dutzende Millionen US-Dollar gespendet hatten, wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen der AP mitteilten. Sprecher des Justizministeriums lehnten eine Stellungnahme am Donnerstag (Ortszeit) zunächst ab.

Eine der Quellen sagte, die Untersuchung sei unter der Regierung des damaligen Präsidenten Joe Biden eingeleitet, aber unter Präsident Donald Trump intensiviert worden. Eine zweite Quelle bestätigte, dass die Vorwürfe auf Bidens Amtszeit zurückgehen. In den vergangenen Wochen verschickten Bundesbeamte demnach Vorladungen und erliessen mindestens einen Durchsuchungsbefehl gegen die Black Lives Matter Global Network Foundation Inc. sowie weitere Organisationen, die gegen systemischen Rassismus kämpfen.

Ob die Ermittlungen zu Anklagen führen, ist noch offen. Die Bewegung stand bereits in den vergangenen Jahren wegen mangelnder Transparenz bei Spendengeldern in der Kritik. Die Kritik wuchs, nachdem die BLM-Organisatoren 2022 einräumten, Spenden zum Kauf einer Sechs-Millionen-Dollar-Villa im Raum Los Angeles genutzt zu haben.

Verantwortliche bestreiten Vorwürfe

Die Verantwortlichen haben jedoch jegliches Fehlverhalten bestritten und Steuerunterlagen veröffentlicht. Frühere Untersuchungen der Finanzen der Stiftung hatten keinen Beweis für Unregelmässigkeiten ergeben.

Die Stiftung gab an, nach dem Tod von George Floyd im Jahr 2020 mehr als 90 Millionen Dollar an Spenden eingenommen zu haben. Der Schwarze starb, als ein weisser Polizist aus Minneapolis minutenlang auf seinem Nacken kniete – ein Vorfall, der global Proteste auslöste.

Die Bewegung Black Lives Matter entstand 2013 nach dem Freispruch von George Zimmerman, ein Nachbarschaftswächter, der den 17-jährigen Trayvon Martin in Florida erschossen hatte. Doch erst der Tod von Michael Brown 2014 durch Polizeigewalt in Ferguson im US-Bundesstaat Missouri machte den Slogan «Black Lives Matter» weltweit bekannt.

Dezentralisierte Organisation und lokale Gruppen

Die Gründer der Bewegung versprachen, eine dezentralisierte Organisation aufzubauen, die im Konsens mit lokalen Gruppen geführt wird. Doch mit wachsendem Einfluss stieg auch die Zahl der Gruppen, die sich mit BLM identifizierten. Nach den Protesten im Jahr 2020 floss der Grossteil der Spendengelder an die BLM-Stiftung, obwohl auch andere Gruppen Mittel daraus erhielten.

2022 veröffentlichte die Stiftung detaillierte Berichte über Finanzen und Struktur. Der aktuelle Steuerbericht weist Vermögenswerte von 28 Millionen Dollar für das Haushaltsjahr bis Juni 2024 aus.

Die Untersuchung wird von der US-Staatsanwaltschaft für den Central District of California in Los Angeles geleitet.

Bauarbeiter entfernen Schriftzug Black Lives Matter in DC - Gallery Bauarbeiten vor Trumps Fenster Bild: dpa Der «Black Lives Matter»-Schriftzug wird entfernt. Bild: dpa Der Schriftzug war unweit des Weissen Hauses in Washington zu finden. (Archivbild) Bild: dpa Die Trump-Regierung übte Druck auf Washingtons Bürgermeisterin Muriel Bowser aus. (Archivbild) Bild: dpa Bauarbeiter entfernen Schriftzug Black Lives Matter in DC - Gallery Bauarbeiten vor Trumps Fenster Bild: dpa Der «Black Lives Matter»-Schriftzug wird entfernt. Bild: dpa Der Schriftzug war unweit des Weissen Hauses in Washington zu finden. (Archivbild) Bild: dpa Die Trump-Regierung übte Druck auf Washingtons Bürgermeisterin Muriel Bowser aus. (Archivbild) Bild: dpa

Trump-Regierung gegen progressive Gruppen

Chefankläger Bill Essayli war zuvor republikanischer Abgeordneter in Kalifornien, wo er konservative Anliegen vertrat. Er sprach sich gegen Massnahmen zum Schutz von Migranten ohne legalen Aufenthaltsstatus aus und ging gegen Personen vor, die in Südkalifornien gegen Trumps umstrittene Einwanderungspolitik protestierten. Als Anwalt nannte Essayli BLM einst eine «radikale Organisation», als er 2020 ein Ehepaar verteidigte, das wegen eines Hassverbrechens angeklagt war, nachdem es ein BLM-Wandgemälde beschädigt hatte.

Zuletzt äusserten mehrere Bürgerrechtsorganisationen die Sorge, die Trump-Regierung könne progressive und linke Gruppen ins Visier nehmen – darunter BLM-nahe Organisationen und LGBTQ-Aktivisten.