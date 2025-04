Die Pressesprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt, spricht mit Reportern im James Brady Press Briefing Room im Weissen Haus. Bild: sda

Donald Trump hat der US-Nachrichtenagentur Associated Press den Zugang zur Pressekonferenz im Weissen Haus verwehrt. Ein Richter hat dies aufgehoben, doch jetzt eskaliert der Streit weiter.

DPA, tcar dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Weisse Haus hatte der Nachrichtenagentur AP den Zugang zu bestimmten Veranstaltungen mit Trump verwehrt.

Der Bundesrichter Trevor McFadden hatte vergangene Woche erklärt, dass die Trump-Regierung damit das Recht der AP auf freie Meinungsäusserung verletze.

Jetzt hat die Regierung eine Regelung eingeführt, wonach Trumps Sprecherin Karoline Leavitt künftig bestimmt, wer einen Zugang bekommt.

Associated Press wehrt sich jetzt dagegen. Mehr anzeigen

Die US-Nachrichtenagentur Associated Press wehrt sich gegen eine neue Richtlinie, mit der das Weisse Haus den Zugang von Nachrichtenagenturen weiter einschränken will. Die Regelung verstosse gegen die Anordnung von Bundesrichter Trevor McFadden in der vergangenen Woche, wonach die Regierung von Präsident Donald Trump die AP nicht ausschliessen dürfe, nur weil diese seiner Sprachregelung nicht folgen wolle, hiess es in einem Antrag, den die AP am Mittwoch ebenfalls bei McFadden einreichte.

Das Weisse Haus hatte bereits zuvor der Nachrichtenagentur den Zugang zu bestimmten Veranstaltungen mit Trump verwehrt, weil sie sich weigert, den Golf von Mexiko als Golf von Amerika zu bezeichnen. Richter Fadden hatte vergangene Woche erklärt, dass die Trump-Regierung damit das Recht der AP auf freie Meinungsäusserung verletze.

Am Dienstagabend (Ortszeit) gab die Regierung eine neue Regelung bekannt, wonach Trumps Sprecherin Karoline Leavitt künftig das letzte Wort darüber haben solle, welche Journalistinnen und Journalisten dem Präsidenten Fragen in kleinen Räumen wie dem Oval Office oder der Air Force One stellen dürfen.

Bisher war es üblich, dass die Korrespondentenvereinigung des Weissen Hauses (White House Correspondents' Association) die Auswahl der sogenannten Pool-Reporter vornahm. Neben einem Reporter aus dem Printbereich waren traditionell auch Vertreter der drei grossen Nachrichtenagenturen AP, Reuters und Bloomberg gesetzt. Nun sollen diese künftig mit über 30 anderen Printmedien um zwei rotierende Plätze konkurrieren.

Obwohl es sich formal um ein Rotationsprinzip handelt, behält sich Leavitt laut der neuen Richtlinie das tägliche Entscheidungsrecht über die Zusammensetzung des Pools vor. Gleichzeitig heisst es, der Zugang solle «unabhängig von der inhaltlichen Ausrichtung eines Mediums» gewährt werden. Die unabhängige White House Correspondents' Association kritisierte die Entscheidung scharf.