Dave Green und Andrea Urmston verstanden sich bei der Arbeit auf Anhieb. Zwei Jahre lang waren sie einfach gute Freunde. Dann sprachen sie über Adoption – und entdeckten, dass sie dieselbe Mutter haben.

Immer mehr Gemeinsamkeiten Sie werden Freunde bei der Arbeit – dann entdecken sie ihr Familiengeheimnis

Darum geht’s Dave Green und Andrea Urmston lernten sich bei der Arbeit am Flughafen Manchester kennen.

Erst nach zwei Jahren stellten sie fest, dass sie Halbgeschwister sind.

Später traf Green auch seine leibliche Mutter wieder. Zusammenfassung erstellt mit

Dave Green und Andrea Urmston begegneten sich regelmässig bei der Arbeit am Flughafen Manchester. Er leitete eine Busstation, sie füllte dort Verkaufsautomaten auf.

Die beiden verstanden sich gut und verbanden sich über ihre gemeinsame Leidenschaft für Motorräder. Zwei Jahre lang ahnten sie nicht, dass ihre Beziehung viel tiefer ging.

2007 sprachen die beiden über Pflegefamilien und Adoption. Green erzählte dabei, dass er selbst adoptiert worden war. Urmston erwähnte daraufhin, dass auch ihr Bruder zur Adoption freigegeben worden sei. Als sie die Details verglichen, wurde plötzlich klar: Sie hatten dieselbe Mutter.

Green sagte später zur BBC: «Menschen treffen sich nicht auf diese Weise. So etwas passiert im normalen Leben nicht.»

Mutter und Sohn treffen sich wieder

Durch seine Schwester lernte Green schliesslich auch seine leibliche Mutter Susan kennen. Sie hatte ihn im Alter von 15 Jahren zur Welt gebracht und kurz darauf zur Adoption freigegeben.

Besonders erstaunlich: Als Busfahrer war Green jahrelang regelmässig am Haus seiner Mutter in Altrincham vorbeigefahren – ohne zu wissen, wer dort lebte. Beim ersten Treffen flossen laut Urmston viele Tränen. Danach hätten sich alle umarmt.

Eine weitere Überraschung wartete beim Blick in alte Fotoalben. Susan hatte ein Babyfoto ihres Sohnes auf dem Kaminsims aufbewahrt. Es war ihr wenige Tage nach Abschluss der Adoption geschickt worden.

Genau dasselbe Bild hing während Greens Kindheit auch bei seinen Adoptiveltern.

Mehr Gemeinsamkeiten als gedacht

Green hatte im Alter von zehn Jahren erfahren, dass er adoptiert worden war. Er beschreibt seine Kindheit als glücklich und hatte nie aktiv nach seiner leiblichen Mutter gesucht.

Trotz der getrennten Lebenswege entdeckten die Geschwister später viele Gemeinsamkeiten. Beide trinken ihren Tee gleich und mögen Sandwiches mit Tomatensauce.

Für Green änderte die Begegnung alles. Er sagt: «Es geht nicht darum, was man im Leben hat, sondern wen man hat.»