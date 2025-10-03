Ferngesteuerte Drohnen spielen aktuell gerade in der Ukraine eine wichtige Rolle. (Archivbild) Efrem Lukatsky/AP/dpa

Die Schweizer Armee will ihre Truppen und Infrastrukturen besser vor gegnerischen Minidrohnen schützen. Nach erfolgreichen Feldtests wurde armasuisse mit der Beschaffung moderner Abwehrsysteme beauftragt.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Armee beschafft mobile Abwehrsysteme gegen Mikro- und Minidrohnen, die auch zivilen Behörden zugutekommen können.

Hintergrund sind vermehrte Sichtungen von Drohnen sowie Erfahrungen aus einem Feldversuch im Sommer.

Parallel schloss armasuisse Rahmenverträge über 108 Millionen Franken für den Bezug handelsüblicher Minidrohnen ab. Mehr anzeigen

Die Armee rüstet beim Schutz gegen Drohnen auf. Nach eigenen Angaben hat sie das Bundesamt für Rüstung armasuisse beauftragt, Abwehrsysteme gegen Mikro- und Minidrohnen zu beschaffen. Diese sollen künftig Truppen, Fahrzeuge und militärische Infrastruktur vor Aufklärungs- und Angriffsdrohnen sichern.

Bereits im Sommer 2025 testeten Soldaten den Betrieb eines solchen Systems unter realen Bedingungen. Aufgrund der Ergebnisse und wegen vermehrter Drohnensichtungen will die Armee die Beschaffung nun prioritär vorantreiben. Die Abwehrsysteme sind teilmobil ausgelegt, sodass sie auch in subsidiären Einsätzen zugunsten ziviler Behörden eingesetzt werden können – etwa bei sicherheitsrelevanten Grossanlässen.

Neben der Abwehr investiert die Armee auch in die Nutzung von Drohnentechnologie. Armasuisse hat mit drei Anbietern Rahmenverträge über rund 108 Millionen Franken abgeschlossen. Damit können die Armee und weitere Bundesstellen künftig flexibel handelsübliche Minidrohnen samt Zubehör und Dienstleistungen beschaffen. Die kurzen Produktzyklen und die rasante technologische Entwicklung machen solche Verträge notwendig, um stets Zugang zu aktuellen Systemen zu haben.

Drohnen sorgen immer wieder für Aufregung

Minidrohnen sind für die Armee längst mehr als Versuchstechnologie: Sie dienen zur Aufklärung, Überwachung und Nachrichtenbeschaffung, helfen bei der Erkundung von Einsatzräumen und finden auch in der Ausbildung Anwendung. Erste Systeme wurden bereits 2019 eingeführt. Nun sollen schrittweise weitere Verbände mit modernster Technik ausgestattet werden.

Die Beschaffung erfolgt im Rahmen verschiedener Armeebotschaften, die bereits vom Parlament genehmigt wurden.

Drohnen sorgen aktuell in Europa immer wieder für Aufregung. Der jüngste Zwischenfall ereignete sich am Flughafen München. Dort legte eine Drohnensichtung den Betrieb lahm, rund 3000 Passagieren strandeten.

Auch in Belgien sind in der Nacht auf Freitag 15 Drohnen über dem Militärgelände Elsenborn beobachtet worden. Sie flogen anschliessend in den deutschen Luftraum ein. Das Verteidigungsministerium leitete eine Untersuchung ein.