Besserer SchutzArmee rüstet auf – Schweiz kauft Abwehr gegen Minidrohnen
Sven Ziegler
3.10.2025
Die Schweizer Armee will ihre Truppen und Infrastrukturen besser vor gegnerischen Minidrohnen schützen. Nach erfolgreichen Feldtests wurde armasuisse mit der Beschaffung moderner Abwehrsysteme beauftragt.
Redaktion blue News
03.10.2025, 10:54
Sven Ziegler
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
Die Armee beschafft mobile Abwehrsysteme gegen Mikro- und Minidrohnen, die auch zivilen Behörden zugutekommen können.
Hintergrund sind vermehrte Sichtungen von Drohnen sowie Erfahrungen aus einem Feldversuch im Sommer.
Parallel schloss armasuisse Rahmenverträge über 108 Millionen Franken für den Bezug handelsüblicher Minidrohnen ab.
Die Armee rüstet beim Schutz gegen Drohnen auf. Nach eigenen Angaben hat sie das Bundesamt für Rüstung armasuisse beauftragt, Abwehrsysteme gegen Mikro- und Minidrohnen zu beschaffen. Diese sollen künftig Truppen, Fahrzeuge und militärische Infrastruktur vor Aufklärungs- und Angriffsdrohnen sichern.
Bereits im Sommer 2025 testeten Soldaten den Betrieb eines solchen Systems unter realen Bedingungen. Aufgrund der Ergebnisse und wegen vermehrter Drohnensichtungen will die Armee die Beschaffung nun prioritär vorantreiben. Die Abwehrsysteme sind teilmobil ausgelegt, sodass sie auch in subsidiären Einsätzen zugunsten ziviler Behörden eingesetzt werden können – etwa bei sicherheitsrelevanten Grossanlässen.
Neben der Abwehr investiert die Armee auch in die Nutzung von Drohnentechnologie. Armasuisse hat mit drei Anbietern Rahmenverträge über rund 108 Millionen Franken abgeschlossen. Damit können die Armee und weitere Bundesstellen künftig flexibel handelsübliche Minidrohnen samt Zubehör und Dienstleistungen beschaffen. Die kurzen Produktzyklen und die rasante technologische Entwicklung machen solche Verträge notwendig, um stets Zugang zu aktuellen Systemen zu haben.
Drohnen sorgen immer wieder für Aufregung
Minidrohnen sind für die Armee längst mehr als Versuchstechnologie: Sie dienen zur Aufklärung, Überwachung und Nachrichtenbeschaffung, helfen bei der Erkundung von Einsatzräumen und finden auch in der Ausbildung Anwendung. Erste Systeme wurden bereits 2019 eingeführt. Nun sollen schrittweise weitere Verbände mit modernster Technik ausgestattet werden.
Die Beschaffung erfolgt im Rahmen verschiedener Armeebotschaften, die bereits vom Parlament genehmigt wurden.