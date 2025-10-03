  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Besserer Schutz Armee rüstet auf – Schweiz kauft Abwehr gegen Minidrohnen

Sven Ziegler

3.10.2025

Ferngesteuerte Drohnen spielen aktuell gerade in der Ukraine eine wichtige Rolle. (Archivbild)
Ferngesteuerte Drohnen spielen aktuell gerade in der Ukraine eine wichtige Rolle. (Archivbild)
Efrem Lukatsky/AP/dpa

Die Schweizer Armee will ihre Truppen und Infrastrukturen besser vor gegnerischen Minidrohnen schützen. Nach erfolgreichen Feldtests wurde armasuisse mit der Beschaffung moderner Abwehrsysteme beauftragt.

Redaktion blue News

03.10.2025, 10:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Armee beschafft mobile Abwehrsysteme gegen Mikro- und Minidrohnen, die auch zivilen Behörden zugutekommen können.
  • Hintergrund sind vermehrte Sichtungen von Drohnen sowie Erfahrungen aus einem Feldversuch im Sommer.
  • Parallel schloss armasuisse Rahmenverträge über 108 Millionen Franken für den Bezug handelsüblicher Minidrohnen ab.
Mehr anzeigen

Die Armee rüstet beim Schutz gegen Drohnen auf. Nach eigenen Angaben hat sie das Bundesamt für Rüstung armasuisse beauftragt, Abwehrsysteme gegen Mikro- und Minidrohnen zu beschaffen. Diese sollen künftig Truppen, Fahrzeuge und militärische Infrastruktur vor Aufklärungs- und Angriffsdrohnen sichern.

Bereits im Sommer 2025 testeten Soldaten den Betrieb eines solchen Systems unter realen Bedingungen. Aufgrund der Ergebnisse und wegen vermehrter Drohnensichtungen will die Armee die Beschaffung nun prioritär vorantreiben. Die Abwehrsysteme sind teilmobil ausgelegt, sodass sie auch in subsidiären Einsätzen zugunsten ziviler Behörden eingesetzt werden können – etwa bei sicherheitsrelevanten Grossanlässen.

Neben der Abwehr investiert die Armee auch in die Nutzung von Drohnentechnologie. Armasuisse hat mit drei Anbietern Rahmenverträge über rund 108 Millionen Franken abgeschlossen. Damit können die Armee und weitere Bundesstellen künftig flexibel handelsübliche Minidrohnen samt Zubehör und Dienstleistungen beschaffen. Die kurzen Produktzyklen und die rasante technologische Entwicklung machen solche Verträge notwendig, um stets Zugang zu aktuellen Systemen zu haben.

Drohnen sorgen immer wieder für Aufregung

Minidrohnen sind für die Armee längst mehr als Versuchstechnologie: Sie dienen zur Aufklärung, Überwachung und Nachrichtenbeschaffung, helfen bei der Erkundung von Einsatzräumen und finden auch in der Ausbildung Anwendung. Erste Systeme wurden bereits 2019 eingeführt. Nun sollen schrittweise weitere Verbände mit modernster Technik ausgestattet werden.

Die Beschaffung erfolgt im Rahmen verschiedener Armeebotschaften, die bereits vom Parlament genehmigt wurden.

Drohnen sorgen aktuell in Europa immer wieder für Aufregung. Der jüngste Zwischenfall ereignete sich am Flughafen München. Dort legte eine Drohnensichtung den Betrieb lahm, rund 3000 Passagieren strandeten.

Auch in Belgien sind in der Nacht auf Freitag 15 Drohnen über dem Militärgelände Elsenborn beobachtet worden. Sie flogen anschliessend in den deutschen Luftraum ein. Das Verteidigungsministerium leitete eine Untersuchung ein.

Mehr internationale News

Politik. Geheimdienst: Russland führt hybriden Krieg gegen Dänemark und Westen

PolitikGeheimdienst: Russland führt hybriden Krieg gegen Dänemark und Westen

Rätselhafter Vorfall. 15 Drohnen über belgischem Militärstützpunkt gesichtet – dann verschwinden sie in Deutschland

Rätselhafter Vorfall15 Drohnen über belgischem Militärstützpunkt gesichtet – dann verschwinden sie in Deutschland

Politik. Israels Militär tötet drei Hisbollah-Mitglieder im Libanon

PolitikIsraels Militär tötet drei Hisbollah-Mitglieder im Libanon

Meistgelesen

«Frankenstein» ist da – und breitet sich rasend schnell aus
Krebserregende Weichmacher: Vorsicht vor dieser wasserdichten Tasche
Ueli Maurer reist erneut nach Peking und wird als «Ex-Präsident» gefeiert
Putin warnt USA vor Tomahawk-Lieferung an Kiew +++ Drohnenalarm nach Putin-Auftritt in Sotschi
«Wir hatten Jesus im Tor» – Magnin staunt über Hitz-Show im Joggeli