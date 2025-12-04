Arrow-3 soll Luftverteidigung revolutionieren – wenn da nicht ein Problem wäre...

Deutschland aktiviert Raketenschutzsystem Arrow-3: Teuer, hochmodern – aber gegen russische Angriffe unwirksam? Arrow-3 soll Deutschlands Luftverteidigung revolutionieren – ein System, entwickelt mit den USA, gekauft in Israel. Abfangraketen, Radar, Kontrolle: ein Paket, das nach maximaler Sicherheit klingt. Warum Experten trotzdem warnen, im Video. 04.12.2025

Arrow-3 soll Deutschlands Luftverteidigung revolutionieren – ein System, entwickelt mit den USA, gekauft in Israel. Abfangraketen, Radar, Kontrolle: ein Paket, das nach maximaler Sicherheit klingt. Warum Experten trotzdem warnen, erklärt unser Video-Explainer.

Deutschland aktiviert mit Arrow-3 ein neues Raketenabwehrsystem – Hightech, das feindliche Flugkörper im Idealfall schon am Rand des Weltalls stoppen soll.

Die deutsche Bundesregierung verkauft das als wichtigen Schritt, um Deutschland und Europa in Zeiten des Ukraine-Kriegs besser zu schützen.

Hightech-Schutzschild – oder teurer Irrtum?

Doch genau hier setzt die Debatte an: Schützt Arrow-3 wirklich vor dem, was Russland heute am wahrscheinlichsten einsetzt? Und ist der Milliarden-Deal militärisch sinnvoll – oder eher Symbolpolitik?

Unser Video-Explainer zeigt, wie das System funktioniert und warum Experten so kritisch sind.

