«Artemis 2»-Crew ist nach Flug um den Mond zurück auf der Erde

Die ersten Menschen, die seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes waren, sind nach rund zehn Tagen im All zurück auf der Erde. Die vier «Artemis 2»-Astronauten sind plangemäss im Pazifik gewassert.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Crew der Artemis 2 ist zurück auf der Erde.

Die Kapsel setzte im Pazifik auf und wurde von Spezialkräften der Nasa und des US-Verteidigungsministeriums an Bord der «USS John P. Murtha» genommen.

Die Astronautin und die drei Astronauten sind wohlauf. Sie waren als Erste nach über 50 Jahren in die Nähe des Mondes geflogen. Mehr anzeigen

Die Besatzung der Mondmission «Artemis 2» ist vom ersten Flug der Menschheit zum Erdtrabanten seit mehr als einem halben Jahrhundert sicher zurückgekehrt. In der Nacht zum Samstag (MESZ) schlug die «Orion»-Kapsel mit den US-Astronauten Reid Wiseman, Victor Glover und Christina Koch sowie ihrem kanadischen Kollegen Jeremy Hansen an Bord im Pazifik vor der Küste von San Diego auf.

Ihre Angehörigen hatten sich im Besucherraum des Kontrollzentrums versammelt, wo frenetischer Jubel ausbrach, als es wieder Funkkontakt zum Raumschiff nach dem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre gab und es die Wasserlandung hinlegte.

«Eine perfekte Punktlandung im Wasser», meldete Rob Navias, Sprecher der US-Raumfahrtbehörde Nasa, aus dem Kontrollzentrum. Vor Ort wartete schon das Bergungsschiff «USS John P. Murtha» mit Flugzeugen und Helikoptern auf die Astronauten. Wiseman, Glover, Koch und Hansen hatten auf ihrer Mission den Mond umrundet und waren dabei weiter entfernt von der Erde gewesen als je ein Mensch vor ihnen.

Die Crew der «Artemis 2» trat bei ihrer Rückkehr mit Mach 33 in die Erdatmosphäre ein – also mit 33-facher Schallgeschwindigkeit – ein rasend schneller Flug, wie es ihn seit den Apollo-Mondmissionen der Nasa in den 1960er- und 1970er-Jahren nicht mehr gegeben hatte. Den Wiedereintritt führte die Kapsel im Autopilot-Modus aus.

Im Kontrollzentrum stieg die Anspannung, als die «Orion» während der maximalen Aufheizung von glühend heissem Plasma umhüllt wurde und in eine geplante Funkstille eintrat. Alle fieberten dem heiklen Moment entgegen, in dem der lebensschützende Hitzeschild der Kapsel beim Wiedereintritt Temperaturen von mehreren Tausend Grad standhalten musste. Beim einzigen bisherigen Testflug der «Orion»-Kapsel im Jahr 2022 – damals war niemand an Bord – war der Schild danach aussen verkohlt und beinahe so pockennarbig wie die Oberfläche des Mondes.

Spezialkräfte der Nasa und des US-Verteidigungsministeriums haben den Astronauten aus der Kapsel geholfen und sie dann zum Schiff «USS John P. Murtha» der Navy gebracht. Nach ersten medizinischen Tests fliegen sie später zurüch zum Johnson Space Center in Houston.

Erste Menschen in der Nähe des Mondes seit mehr als 50 Jahren

Die vier Astronauten – der Kanadier Jeremy Hansen sowie die US-Amerikaner Christina Koch, Victor Glover und Reid Wiseman – waren die ersten Menschen seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes. Sie waren in der vergangenen Woche an Bord der «Orion»-Kapsel mit dem Raketensystem «Space Launch System» vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehoben.

Für Glover, Koch und Wiseman war es der zweite Flug ins All, für Hansen der erste. Koch wurde zur ersten Frau an Bord einer Mondmission der Nasa, Glover zum ersten nicht-weissen Menschen und Hansen zum ersten Kanadier.

Insgesamt mehr als 2,3 Millionen Kilometer zurückgelegt

Der Flugverlauf von «Artemis 2» glich insgesamt einer Acht um Erde und Mond. Die vier Astronauten legten insgesamt mehr als 2,3 Millionen Kilometer zurück. Sie flogen um den Mond herum und entfernten sich weiter von der Erde als jemals Menschen zuvor. Mit ihrer «Orion»-Kapsel knackten sie den 1970 aufgestellten Rekord der «Apollo 13»-Mission von rund 400'171 Kilometern. Am weitesten Punkt waren sie im weiteren Verlauf rund 406'771 Kilometer von der Erde entfernt. Dem Mond näherten sie sich auf rund 6'545 Kilometer. Eine Landung war bei dieser Mission nicht geplant.

Bei ihrem Flug um den Mond herum beobachteten die Astronauten den Himmelskörper rund sieben Stunden lang ganz besonders intensiv. Insbesondere auf der Rückseite des Mondes konnten sie dabei auch aufgrund der Sonnenverhältnisse Dinge sehen, die nie ein Mensch zuvor mit den eigenen Augen gesehen hat. Für rund 40 Minuten war es währenddessen für die Astronauten, wie vorab erwartet, nicht möglich, mit dem Kontrollzentrum auf der Erde zu kommunizieren.

Gegen Ende des Vorbeiflugs am Mond konnten die Astronauten – mit speziellen Brillen – sogar noch eine Sonnenfinsternis beobachten, bei der die Sonne aus der Perspektive von «Orion» hinter dem Mond verschwand.

Ziel: Mondlandung 2028 als Test für Flüge zum Mars

Ziel des Artemis-Programms ist es, wieder Menschen auf dem Mond landen zu lassen. Plan ist, dass 2028 wieder Astronaut*innen den Mond betreten und danach zurück zur Erde fliegen. Diese und eine weitere Mondlandung gelten als Test für die erste bemannte Marsmission.

Der erste Mensch auf dem Mond war am 20. Juli 1969 Neil Armstrong. Als bislang letzter Mensch verliess im Dezember 1972 der 2017 gestorbene Nasa-Astronaut Eugene Cernan mit der «Apollo 17»-Mission den Erdtrabanten. Insgesamt brachten die USA als bislang einziges Land mit den «Apollo»-Missionen zwischen 1969 und 1972 zwölf Astronauten auf den Mond.