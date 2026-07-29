Ein Arzt wollte eine Schnittwunde über dem Auge eines vierjährigen Mädchens mit medizinischem Kleber verschliessen. Dabei geriet so viel Klebstoff ins Auge, dass die Lider zusammenklebten. Die Familie erhält nun 15'000 Franken Entschädigung.

Am Kinderspital in Crumlin kam es zu dem folgeschweren Vorfall.

Darum geht’s Bei der Behandlung einer Platzwunde geriet medizinischer Kleber in das Auge eines vierjährigen Mädchens.

Das Kind musste in ein anderes Spital gebracht werden, wo die Lider aufwendig voneinander getrennt wurden.

Ein irisches Gericht genehmigte eine Entschädigung von 15'000 Euro. Zusammenfassung erstellt mit

Ein Behandlungsfehler in einem Kinderspital in Dublin hat für ein vierjähriges Mädchen äusserst schmerzhafte Folgen gehabt. Ein Arzt verschloss eine Wunde über dem Auge mit medizinischem Kleber. Dabei geriet so viel Klebstoff ins Auge, dass die Lider zusammenklebten.

Das Mädchen war im August 2022 nach einem Sturz zu Hause ins Crumlin Hospital gebracht worden. Es hatte sich den Kopf an einem Holztisch angeschlagen und eine Schnittwunde über dem Auge zugezogen. Ihre Mutter, eine Kinderkrankenschwester, hatte die Blutung zunächst mit Wundverschlussstreifen gestoppt.

Nach der Behandlung war das linke Auge des Kindes vollständig verschlossen. Wegen möglicher Schäden am Sehvermögen wurde es in ein weiteres Kinderspital gebracht.

Dort mussten die Augenlider voneinander getrennt werden. In vier Spülungen verwendeten die Ärzte insgesamt drei Liter Flüssigkeit, um den Kleber zu entfernen. Die Anwältin der Familie bezeichnete die Behandlung vor Gericht als «äusserst belastend».

Der Kleber blieb zudem an den Augenbrauen haften. Einige untere Wimpern fielen aus, andere drehten sich nach innen und verursachten zusätzliche Beschwerden. Das Mädchen benötigte während sechs Wochen viermal täglich antibiotische Augentropfen.

Familie verklagt Kinderspital

Neun Tage nach dem Vorfall kehrte das Kind in die Schule zurück. Nach Angaben der Anwältin fühlte es sich wegen der sichtbaren Folgen sehr unwohl.

Die Familie verklagte Children’s Health Ireland, die Organisation hinter den pädiatrischen Diensten des Landes. Diese bot eine Entschädigung von 15'000 Franken an.

Ein Gericht nahm den Vergleich nun an. Die Richterin erklärte, das Mädchen habe Glück gehabt, dass keine dauerhafte Verletzung am Auge zurückgeblieben sei. Die Entschädigung liege am oberen Ende der empfohlenen Summe für eine vorübergehende Augenverletzung.

Das heute achtjährige Mädchen sagte der Richterin, es könne sich nicht mehr an die Erlebnisse im Spital erinnern.