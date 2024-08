Der Arzt soll danach die Wohnungen angezündet haben. (Symbolbild) Patrick Seeger/dpa

In Berlin soll ein Arzt vier Patientinnen getötet und anschliessend ihre Wohnungen angezündet haben. Das teilen Ermittler mit.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Arzt vier Patientinnen getötet und anschliessend ihre Wohnungen angezündet haben.

Die Taten ereigneten sich im Juli in Berlin

Ein Palliativarzt soll in Berlin vier Patientinnen getötet und anschliessend ihre Wohnungen in Brand gesetzt haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, soll der bei einem Pflegedienst tätige Mediziner durch die Brandstiftungen versucht haben, seine Taten zu vertuschen.

Die getöteten Frauen waren den Angaben zufolge zwischen 72 und 94 Jahre alt.

