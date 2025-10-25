Thailands Ex-Königin Sirikit ist tot

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Asiens Jacky Kennedy» Thailands Ex-Königin Sirikit ist tot

dpa

25.10.2025 - 06:53

«Asiens Jacky Kennedy»: Thailands Ex-Königin Sirikit ist tot - Gallery
«Asiens Jacky Kennedy»: Thailands Ex-Königin Sirikit ist tot - Gallery. Einst schien die halbe Welt der Königin zu Füßen zu liegen. (Archivbild)

Einst schien die halbe Welt der Königin zu Füßen zu liegen. (Archivbild)

Bild: dpa

«Asiens Jacky Kennedy»: Thailands Ex-Königin Sirikit ist tot - Gallery. In Thailand ist die Trauer um Sirikit groß.

In Thailand ist die Trauer um Sirikit groß.

Bild: dpa

«Asiens Jacky Kennedy»: Thailands Ex-Königin Sirikit ist tot - Gallery. Sirikit war im Volk äußerst populär und als Wohltäterin bekannt. (Archivbild)

Sirikit war im Volk äußerst populär und als Wohltäterin bekannt. (Archivbild)

Bild: dpa

«Asiens Jacky Kennedy»: Thailands Ex-Königin Sirikit ist tot - Gallery. Der Geburtstag der Königsmutter wurde traditionell als Muttertag begangen. (Archivbild)

Der Geburtstag der Königsmutter wurde traditionell als Muttertag begangen. (Archivbild)

Bild: dpa

«Asiens Jacky Kennedy»: Thailands Ex-Königin Sirikit ist tot - Gallery
«Asiens Jacky Kennedy»: Thailands Ex-Königin Sirikit ist tot - Gallery. Einst schien die halbe Welt der Königin zu Füßen zu liegen. (Archivbild)

Einst schien die halbe Welt der Königin zu Füßen zu liegen. (Archivbild)

Bild: dpa

«Asiens Jacky Kennedy»: Thailands Ex-Königin Sirikit ist tot - Gallery. In Thailand ist die Trauer um Sirikit groß.

In Thailand ist die Trauer um Sirikit groß.

Bild: dpa

«Asiens Jacky Kennedy»: Thailands Ex-Königin Sirikit ist tot - Gallery. Sirikit war im Volk äußerst populär und als Wohltäterin bekannt. (Archivbild)

Sirikit war im Volk äußerst populär und als Wohltäterin bekannt. (Archivbild)

Bild: dpa

«Asiens Jacky Kennedy»: Thailands Ex-Königin Sirikit ist tot - Gallery. Der Geburtstag der Königsmutter wurde traditionell als Muttertag begangen. (Archivbild)

Der Geburtstag der Königsmutter wurde traditionell als Muttertag begangen. (Archivbild)

Bild: dpa

Sechseinhalb Jahrzehnte lang war Sirikit die Königin von Thailand. Das Volk liebte sie ebenso wie ihren Mann Bhumibol. Jetzt ist die frühere Stil-Ikone in hohem Alter gestorben.

DPA

25.10.2025, 06:53

25.10.2025, 07:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die frühere thailändische Königin Sirikit ist im Alter von 93 Jahren in Bangkok gestorben.
  • Das Königshaus kündigte eine Beerdigung mit höchsten Ehren und eine einjährige Trauerzeit an.
  • Sirikit, einst als «Asiens Jackie Kennedy» gefeierte Stilikone, hatte sich nach einem Schlaganfall 2012 weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.
Mehr anzeigen

Die langjährige thailändische Königin Sirikit ist tot. Die frühere Monarchin, die in den vergangenen Jahren immer wieder im Krankenhaus behandelt werden musste, sei am Freitagabend (Ortszeit) im Alter von 93 Jahren gestorben, teilte das Königshaus in Bangkok in einer offiziellen Erklärung mit. Der Hof kündigte eine Beerdigung «mit den höchsten königlichen Ehren» an und rief eine einjährige Trauerzeit aus.

«Ihre ewige Anmut und Hingabe an die thailändische Nation werden in tiefster Verehrung in Erinnerung bleiben», teilte die thailändische Regierung mit. Das Kabinett von Ministerpräsident Anutin Charnvirakul wollte am Morgen zusammenkommen, um über Details zu den Trauerfeierlichkeiten, den verschiedenen Zeremonien und der Bestattung zu beraten.

Flaggen auf halbmast

In sozialen Medien verbreitete sich die Nachricht von ihrem Tod am Morgen (Ortszeit) in Windeseile. An Regierungsgebäuden wehten die Flaggen auf halbmast, Minister und Beamte waren in Schwarz gekleidet.

Sirikit wurde in ihrer Heimat immer noch als Königin verehrt, obwohl sie seit dem Tod ihres Mannes Bhumibol im Jahr 2016 und der Krönung ihres Sohnes Maha Vajiralongkorn streng genommen die Königsmutter war. Ihr Geburtstag am 12. August wurde alljährlich als nationaler Feier- und Muttertag begangen.

Lange gehörten Bhumibol und Sirikit zu den wichtigsten Figuren der internationalen Aristokratie. Oft zierten Aufnahmen der Diplomatentochter Titelblätter in aller Welt, Modemagazine feierten sie als Stilikone. Die «Vanity Fair» rühmte sie einmal als «Asiens Jackie Kennedy», die «Paris Match» als schönste Königin überhaupt. In den 1950er und 1960er Jahren galt Thailands Regentin als Inbegriff asiatischer Anmut und Eleganz.

Auftritte wurden rar

Mit Bhumibol war sie seit April 1950 verheiratet, kurz darauf folgte die offizielle Krönung. Das Paar, das vier Kinder bekam, hielt sich oft und gerne in der Schweiz auf und war dem europäischen Jetset zugetan.

Nach einem Schlaganfall 2012 zog sich Sirikit fast gänzlich aus der Öffentlichkeit zurück. Fotos der Ex-Monarchin wurden in den letzten Jahren rar. Darauf war sie weisshaarig und gebrechlich, wirkte aber noch immer elegant. Die Krönung ihres Sohnes im Mai 2019 hatte sie krankheitsbedingt bereits verpasst.

«Hass auf den ersten Blick»

Das Ehepaar hielt sich oft und gerne in der Schweiz auf und war dem europäischen Jetset angetan. Die Liaison der beiden war im vergangenen Jahrhundert eine der grösseren Liebesgeschichten des internationalen Adels. Dabei sah es am Anfang - sie war 15, er 19 Jahre jung - gar nicht danach aus. «Es war Hass auf den ersten Blick», erinnerte sich Sirikit viele Jahre später an das erste Treffen 1947 in Paris.

Sirikit Kitiyakara wurde überwiegend in Europa erzogen. Als Schülerin in der Schweiz lernte sie ihren zukünftigen Ehemann kennen. Im Oktober 1948 hatte Bhumibol am Genfersee einen Autounfall, bei dem er ein Auge verlor. Sirikit besuchte ihn regelmässig im Spital.

Erste Tochter kam in der Schweiz auf die Welt

Hochzeit feierten die zwei am 28. April 1950 bei einer grossen Zeremonie in der thailändischen Hauptstadt Bangkok, eine Woche später folgte die offizielle Krönung. Nach der Krönung setzte König Bhumibol zunächst sein Studium in Lausanne fort. Am 5. April 1951 kam ihre erste Tochter, Ubol Ratana, in Lausanne zur Welt. Danach kehrte die Familie nach Thailand zurück.

Der in den USA geborene Bhumibol verbrachte rund 18 Jahre seines Lebens in Lausanne. Nach dem Tod seines Vaters kam er 1933 als Fünfjähriger zusammen mit der Mutter und seinen beiden Geschwistern an den Genfersee. In Lausanne ging er zur Schule, ans Gymnasium und an die Universität.

Als junger Prinz entdeckte Bhumibol in der Schweiz seine Liebe zur Fotografie, zur Musik und besonders zum Jazz. Er komponierte und spielte Saxofon. Neben dem Skifahren galt eine weitere Leidenschaft schnellen Autos. Zum Dank schenkte der Monarch der Stadt einen prächtigen Pavillon.

Meistgelesen

Russland soll 31 Jahre altes Schiffswrack für Spionage genutzt haben
Thailands Ex-Königin Sirikit ist tot
Bonität der USA wegen der Regierungsführung herabgestuft
Wie das kleine Estland von der russischen Bedrohung profitiert
Unbekannter spendet während Shutdown dem Pentagon 130 Millionen Dollar

Videos aus dem Ressort

Schiffbruch mit Schafen – 2000 Tiere schwimmen um ihr Leben – Fischer starten Rettungsaktion

Schiffbruch mit Schafen – 2000 Tiere schwimmen um ihr Leben – Fischer starten Rettungsaktion

Ein Meer voller Schafe: Im Golf von Aden kentert ein Frachter mit Tausenden Tieren an Bord. Die Szenen sind surreal – und erschütternd zugleich. Fischer versuchen, so viele Leben wie möglich zu retten.

23.10.2025

Ultraorthodoxe liefern sich Strassenschlachten – Israels Streit um den Militärdienst eskaliert in Jerusalem

Ultraorthodoxe liefern sich Strassenschlachten – Israels Streit um den Militärdienst eskaliert in Jerusalem

In Jerusalem eskaliert der Konflikt zwischen Ultraorthodoxen Juden und der Polizei. Festnahmen von Wehrdienstverweigerern sorgen für Empörung. Das Video erklärt, warum der Streit Israel spaltet.

23.10.2025

Innenminister: AfD-Anfragen ähneln «Kreml-Auftragsliste»

Innenminister: AfD-Anfragen ähneln «Kreml-Auftragsliste»

Thüringens Innenminister sieht in den Anfragen der AfD Anzeichen für russischen Einfluss auf kritische Infrastruktur. Die Alternative für Deutschland sagt, sie deckt nur Missstände auf.

22.10.2025

Schiffbruch mit Schafen – 2000 Tiere schwimmen um ihr Leben – Fischer starten Rettungsaktion

Schiffbruch mit Schafen – 2000 Tiere schwimmen um ihr Leben – Fischer starten Rettungsaktion

Ultraorthodoxe liefern sich Strassenschlachten – Israels Streit um den Militärdienst eskaliert in Jerusalem

Ultraorthodoxe liefern sich Strassenschlachten – Israels Streit um den Militärdienst eskaliert in Jerusalem

Innenminister: AfD-Anfragen ähneln «Kreml-Auftragsliste»

Innenminister: AfD-Anfragen ähneln «Kreml-Auftragsliste»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Nahost. Sieben Kinder aus Gaza und Angehörige kommen bald in der Schweiz an

NahostSieben Kinder aus Gaza und Angehörige kommen bald in der Schweiz an

Schweiz – EU. Kantonsregierungen stehen hinter EU-Verträgen

Schweiz – EUKantonsregierungen stehen hinter EU-Verträgen

Diplomatie. Irak will von den guten Diensten der Schweiz lernen

DiplomatieIrak will von den guten Diensten der Schweiz lernen