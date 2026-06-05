Astronauten in Schutzraum – Evakuierung wird vorbereitet

Die ISS kreist in rund 400 Kilometern Höhe. NASA/dpa

Auf der Internationalen Raumstation ISS ist Alarm ausgelöst worden. Nach Angaben der NASA wurde ein Luftleck im russischen Teil der Station entdeckt. Die Besatzung musste Schutzräume aufsuchen und sich auf eine mögliche Evakuierung vorbereiten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf der Internationalen Raumstation ISS wurde ein Luftleck entdeckt.

Die Astronautinnen und Astronauten mussten sich zurückziehen.

Das Leck befindet sich nach Angaben der NASA im russischen Teil der Raumstation. Mehr anzeigen

Auf der Internationalen Raumstation ISS ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Wie mehrere Medien unter Berufung auf die NASA berichten, wurde ein Luftleck im russischen Segment der Raumstation festgestellt.

Daraufhin wurde Alarm ausgelöst. Die Astronautinnen und Astronauten an Bord mussten sich in die angedockten Raumfahrzeuge zurückziehen und auf weitere Anweisungen warten.

Gleichzeitig laufen Vorbereitungen für eine mögliche Evakuierung der Raumstation.

Russischer Kosmonaut sucht nach Ursache

Nach bisherigen Informationen befindet sich das Problem in einem Bereich des russischen Teils der ISS.

Während die übrige Besatzung Schutz suchte, begann ein russischer Kosmonaut damit, die Ursache des Luftverlusts zu lokalisieren und das Leck abzudichten.

Weitere Einzelheiten über das Ausmass des Problems oder mögliche Auswirkungen auf die Sicherheit der Crew wurden zunächst nicht bekannt.

ISS bleibt eines der komplexesten Bauwerke der Menschheit

Die Internationale Raumstation umkreist die Erde in rund 400 Kilometern Höhe und wird dauerhaft von internationalen Besatzungen bewohnt.

Kleinere technische Probleme und Luftverluste kommen immer wieder vor. Bereits in den vergangenen Jahren hatten mehrere Lecks im russischen Segment für Diskussionen zwischen den Raumfahrtbehörden gesorgt.

Die Besatzung wird für solche Situationen regelmässig trainiert. Zu den Standardverfahren gehört, dass sich die Astronautinnen und Astronauten bei einem Druckverlust in die angedockten Raumkapseln zurückziehen, um im Notfall rasch zur Erde zurückkehren zu können.