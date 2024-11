Asymmetrische Vergeltung gegen den Westen?

Pistorius vermutet bei Defekt von Ostsee-Kabeln Sabotage

STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Boris Pistorius (SPD), Verteidigungsminister: «Heute ist der 1000 und erste Tag, wenn ich richtig rechne, des Krieges, den Putin gegen die Ukraine führt. Putin eskaliert immer weiter, am Wochenende mit unter anderem den massivsten Luftangriffen der vergangenen Monate, und zwar praktisch ausschliesslich auf die zivile Infrastruktur. Ganz klar erkennbar mit dem Ziel und mit der Absicht, die Infrastruktur so zu schwächen, dass der Winter eine besondere, noch einmal eine besondere Herausforderung für die ukrainische Zivilbevölkerung wird. Es ist so, es geht um Terror, es geht um Angst. Und es geht um Verunsicherung. (Weissblitz) Wo stehen wir heute? Bis zum Ende des Winters werden rund 75.000 Soldatinnen und Soldaten aus der Ukraine ihre Ausbildung in Europa durchlaufen haben. Ein Viertel davon alleine bei uns in Deutschland. Dann die Artillerie-Munitionsinitiative. Eine Million Schuss, die die Europäische Union zugesagt hatte, ist inzwischen fast komplett in der Ukraine angekommen. Die gute Nachricht: Noch vor einigen Monaten sprachen wir über ein Verhältnis russischer zu ukrainischer Artilleriemunition von 10 bis 12 zu 1 bis 2. Heute sind wir fast paritätisch, das heisst, die Ukraine hat fast so viel Artillerie -Munition zur Verfügung wie Russland. Das ist ein ganz wichtiger zentraler Schritt bei der Art des Krieges, wie er gerade geführt wird. Mehr als ein Drittel der Beschaffungskosten für diese Munition wurden von Deutschland übernommen. Und der Effekt ist messbar. Ich habe es gerade gesagt, die Ukraine hat bei der Feuerkraft deutlich aufgeholt gegenüber den Russen. Und jetzt? Wie geht es weiter? Wir dürfen uns nichts vormachen. Das alles wird nicht reichen. (Weissblitz) Die Verteidigungssituation in Europa ist eine, die sich natürlich an der Bedrohungslage ausrichten muss, an der durch Russland. Und die ist nicht nur eine militärische, sondern eben auch eine hybride. Und das setzt voraus, dass wir die Gesamtverteidigung, also nicht nur die militärische, in den Blick nehmen. Das zeigen übrigens gerade zuletzt auch wieder die beiden beschädigten Datenkabel in der Ostsee zwischen Helsinki und Rostock und Schweden und Litauen. Ein ganz klares Zeichen, dass hier etwas im Gange ist. Niemand glaubt, dass diese Kabel aus Versehen durchtrennt worden sind. Und ich mag auch nicht an Version glauben, dass das Anker waren, die zufällig über diesen Kabeln, wie soll ich sagen, Schaden angerichtet haben. Von daher müssen wir konstatieren, ohne konkret zu wissen, von wem es kommt, dass es sich um eine hybride Aktion handelt. Und wir müssen auch davon ausgehen, ohne es schon zu wissen, versteht sich, dass es sich um Sabotage handelt.»

19.11.2024