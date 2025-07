Viele Menschen wurden verletzt, als ein Auto vor einem Club in Hollywood in die Menge fuhr. Damian Dovarganes/AP/dpa

In East Hollywood wurden mindestens 30 Personen verletzt, als ein unbekanntes Fahrzeug in eine Menschenmenge fuhr. Sieben der Verletzten befinden sich in kritischem Zustand.

In den frühen Morgenstunden des Samstags schlägt das Schicksal für Menschen, die sich vor einem Music-Club in East Hollywood, L.A. aufhalten. Ein Auto rast in die Menge und hinterlässt ein Bild des Schreckens.

Nach Angaben der Feuerwehr von Los Angeles wurden dabei mindestens 30 Personen verletzt, sieben von ihnen schwer, wie CNN berichtet. Laut Fox News sind mehrheitlich Frauen betroffen, die am Einlass des Clubs Schlange gestanden seien. Der Fahrer habe auch einen Imbissstand gerammt.

Die Feuerwehr berichtet, dass sieben der Verletzten in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht wurden, während sechs weitere schwer verletzt und zehn in einem stabilen Zustand seien. Sieben Personen hätten nach einer Untersuchung vor Ort den Transport ins Krankenhaus abgelehnt.

Unklar, ob Fahrer mit Absicht gehandelt hat

Videos vom Unfallort zeigen mehrere verletzte Personen, die auf der Strasse und dem Gehweg behandelt werden. Einige werden auf Tragen abtransportiert, während die Polizei das Gebiet absperrt. Die Feuerwehr koordiniert die Triage und den Transport der Verletzten, wobei 124 Feuerwehrleute im Einsatz waren, rapportiert CNN.

Die Polizei macht noch keine Aussagen dazu, ob der Fahrer sein Auto absichtlich in die Menge gelenkt hat oder nicht.