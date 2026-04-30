Wegen Terroranschlag verurteiltAttentäter von Christchurch scheitert mit Berufungsantrag
SDA
30.4.2026 - 08:42
Der wegen eines Terroranschlags auf zwei Moscheen in Neuseeland mit 51 Todesopfern verurteilte Attentäter ist mit dem Versuch gescheitert, sein Schuldgeständnis nach sechs Jahren aufheben zu lassen. Der Antrag des heute 35 Jahre alten Rechtsextremisten sei völlig unbegründet, befand das Berufungsgericht in der Hauptstadt Wellington am Donnerstag.
Keystone-SDA
30.04.2026, 08:42
30.04.2026, 09:15
SDA
Der Täter namens Brenton Tarrant hatte sich im März 2020 in allen Anklagepunkten schuldig bekannt – darunter 51-facher Mord, 40-facher versuchter Mord und Terrorismus. Für die rassistisch motivierten Taten in der Al-Noor-Moschee und im Linwood Islamic Centre in der Küstenstadt Christchurch wurde der Australier zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung verurteilt.
Gericht widerspricht Darstellung des Täters
Im Februar erklärte Tarrant vor dem Berufungsgericht, die schwierigen Haftbedingungen hätten seine psychische Verfassung damals so beeinträchtigt, dass er bei seinem Geständnis nicht rational gehandelt habe.
Das Gericht widersprach dieser Darstellung nun in einer Stellungnahme. Die Schuldbekenntnisse seien freiwillig abgegeben worden, niemand habe Tarrant gezwungen oder unter Druck gesetzt, sich schuldig zu bekennen. Die Beweislage zeige eindeutig, dass er zum Zeitpunkt seines Geständnisses nicht unter erheblichen psychischen Beeinträchtigungen infolge seiner Haft gelitten habe.
Folgenschwerster Anschlag in Neuseeland
Tarrant hatte bei dem folgenschwersten Anschlag in der jüngeren Geschichte des Pazifikstaats am 15. März 2019 zwei Moscheen attackiert angegriffen und 51 Menschen erschossen. Dutzende Opfer wurden teils lebensgefährlich verletzt.
Viele Überlebende leiden bis heute unter den Folgen, sind arbeitsunfähig, müssen mit starken Schmerzen und Traumata leben. Das Massaker übertrug der Täter per Helmkamera live im Internet.
Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen
Berlin, 27.04.2026: Krisendiplomatie in New York: Aussenminister Johann Wadephul fordert mehr Einsatz vom UN-Sicherheitsrat im Iran-Konflikt.
O-Ton Johann Wadephul, Aussenminister
«Die UN müssen jetzt ihrer Verantwortung gerecht werden, insbesondere der Sicherheitsrat. Kriege und Konflikte schwelen, und wir sehen zum Teil die Unfähigkeit von Staaten, effektive Konfliktlösungsmechanismen in Kraft zu setzen. Insbesondere der Konflikt um den Iran und die blockierte Strasse von Hummus wird ein Thema sein, zu dem ich auch das Wort ergreifen werde im Sicherheitsrat.»
Wadephul fordert, der UN-Sicherheitsrat müsse handlungsfähiger werden: Blockaden, auch durch China und Russland, dürften Lösungen nicht länger verhindern.
Deutschland hofft zudem auf ein UN-Mandat für eine mögliche Mission in der Strasse von Hormus, einer wichtigen Route für die weltweite Energieversorgung.
In New York plant Wadephul Gespräche mit UN-Generalsekretär António Guterres sowie weiteren ranghohen UN-Vertretern und Amtskollegen. Dabei soll es auch um die Zukunft der Vereinten Nationen gehen.
28.04.2026
Einsatz im Mittelmeer: Minenjagdboot wird bald wegen Iran-Krieg verlegt
Das deutsche Minenjagdboot «Fulda» soll schon bald aufbrechen – Verteidigungsminister Boris Pistorius will, dass es schnell geht, sollte demnächst ein Einsatz zur Sicherung der Strasse von Hormus anstehen. Pistorius betont, Voraussetzung für einen Einsatz sei zuallererst ein Ende der Kampfhandlungen im Krieg der USA und Israels mit dem Iran. Zudem erinnert er daran, dass ein solcher Einsatz nur mit einem Mandat des Bundestags möglich sei.
27.04.2026
Pete Hegseths «Pulp Fiction»-Gebet
Verteidigungsminister Pete Hegseth zitiert am 16. April auf einer Pressekonferenz in Washington ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei.
«Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos. Hegseth zitiert ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei. «Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos.
Im Video siehst du jedoch, dass es sich um ein abgewandeltes Zitat aus dem Kultfilm «Pulp Fiction» von 1994 handelt, das nur an den Bibelvers angelehnt ist.
17.04.2026
Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen
Einsatz im Mittelmeer: Minenjagdboot wird bald wegen Iran-Krieg verlegt