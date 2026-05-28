Auch das zweitschlimmste Klima-Szenario verheisst nichts Gutes

Extrem trockene Sommer werden häufiger: Die globale Erwärmung trifft die Schweiz hart. Daran ändert das gestrichene Extrem-Szenario der Klima-Wissenschaft nichts. KEYSTONE

Die Forschenden, die zugungsten des Weltklimarats Klima-Szenarien entwickeln, haben das schlimmste Modell zurückgezogen. Doch auch das Zweitschlimmste verheisst grosse Herausforderungen – besonders für die Schweiz.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Weltklimaprogramm streicht das bisherige Extrem-Szenario mit über 4 Grad Erwärmung bis 2100, weil ein völliger Verzicht auf Klimaschutz heute als unrealistisch gilt.

Die Schweizer Klimaforscher betonen Thomas Stocker und Reto Knutti betonen, dass dies keine Entwarnung bedeutet.

In der Schweiz steigen die Temperaturen noch stärker als im globalen Durchschnitt. Zudem hat der Klimawandel im Ausland wirtschaftliche Folgen für die Schweizer Bevölkerung. Mehr anzeigen

Das World Climate Research Programme hat das Worst-Case-Szenario der globalen Erwärmung zurückgezogen, weil es nicht mehr plausibel ist. Viele haben darüber berichtet, Klimaskeptiker sahen sich bestätigt. Den wissenschaftlichen Artikel, in dem auch ein anderes Szenario verworfen wird, haben sie wohl nicht gelesen.

Hier, was in der Wissenschaft tatsächlich vorgefallen ist, und was die verbleibenden Szenarien über die Zukunft des Planeten und der Schweiz aussagen.

Was genau haben die Klimaforscher*innen aufgegeben?

In einem wissenschaftlichen Artikel, veröffentlicht Anfang April, geben die Autor*innen bekannt, dass sie das Szenario mit dem höchsten Anstieg der CO 2 -Konzentration aus ihren Prognosen streichen, weil dieses nicht mehr plausibel sei.

Das Modell High Emission Scenario mit der Bezeichnung RCP-8.5 oder SSP-8.5 prognostizierte den Anstieg des CO 2 -Ausstosses, im Fall dass keinerlei Massnahmen dagegen ergriffen werden. Die Folge wäre ein Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur von 4,3 Grad Celsius zwischen 2081 und 2100, mit einer Streuung von 3,2 bis 5,4 Grad. Der Meeresspiegel würde nach diesem Modell bis 2100 um 0,77 Meter ansteigen, plus minus 20 Zentimeter.

Heisst das, der Klimawandel ist nicht so schlimm?

Thomas Stocker, emeritierter Professor für Klima und Umweltphysik der Universität Bern und einer der renommiertesten Klimaforscher der Schweiz, wird in einer Antwort an blue News deutlich: «Die Erwärmung im höchsten Szenario ist immer noch die gleiche. Sie wird einfach erst im Jahr 2140 erreicht statt schon 2100. Wo hier Entwarnung sein soll, ist mir rätselhaft.»

Haben sich die Klimaforschenden mit ihrem Worst-Case-Szenario verrechnet?

Nein, das haben sie nicht. ETH-Professor Reto Knutti, der jahrelang die Berichte des Weltklimarats (IPCC) koordinierte, erklärt auf Anfrage von blue News: «Dieses Szenario ist ein Stresstest für Infrastruktur im Sinne von: Was wäre wenn? Bei Hochwasserbewertung geht man auch nicht vom durchschnittlichen Wasserstand aus, sondern vom schlimmstmöglichen Fall.»

Das SSP/RCP8.5-Szenario war der klimatische Super-GAU. Knutti fügt an, dieses Szenario sei zum Zeitpunkt seiner Entwicklung durchaus plausibel gewesen. Aber: «Es war nie ein wahrscheinliches Szenario, denn Szenarien haben grundsätzlich keine Wahrscheinlichkeiten.»

Szenarien sind Annahmen, auf deren Basis man sich auf mögliche Ereignisse vorbereitet. So wie sich Unternehmen für verschiedene Preisentwicklungen rüsten, oder Sicherheitskräfte Reaktionen auf verschiedene Menschenmengen und Dynamiken planen.

Warum geben die Wissenschaftler*innen das schlimmste Szenario jetzt auf?

Dem Worst-Case-Szenario ist inzwischen ein Teil seiner Basis abhanden gekommen. Die Annahme, dass keine Massnahmen ergriffen werden, um die CO 2 -Konzentration in der Atmosphäre zu begrenzen, hat keine Berechtigung mehr. Die Belege dafür laut den Autor*innen des Artikels: Die Kosten für erneuerbare Energieerzeugung sinken und klimapolitische Massnahmen greifen.

Thomas Stocker erwähnt die wirtschaftliche Seite des Operierens mit Szenarien: «Die Krux ist, dass es sehr viel einfacher ist, Szenarien zu erfinden, als diese dann mit den modernsten Klimamodellen zu verwenden und Projektionen zu berechnen. Der Prozess verursacht für die Modellierzentren extrem hohe Kosten und personelle Verpflichtungen, die der Grundlagenwissenschaft an diesen Zentren verloren gehen.»

Knutti fügt an, dass zu viele Szenarien unübersichtlich seien. Auch er verweist auf die Kosten der Kalkulationen und erklärt: «Alles in allem ist es ein Kompromiss von vielen Bedürfnissen, der am Schluss doch die Sichtweise der Mehrheit der Wissenschaft widerspiegelt.»

Wie sieht das neue schlimmste Szenario aus?

Der wissenschaftliche Artikel, der darlegt, mit welchen Szenarien die Beteiligten jetzt rechnen, hat neu ein High-to-Low emission scenario als Modell mit dem höchsten CO 2 -Ausstoss. Die Annahme ist, dass die Emissionen in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts deutlich zurückgehen, bis dahin aber noch viel Treibhausgas in die Atmosphäre gelangt.

Knutti beschreibt: «Das höchste Szenario geht von leicht zunehmenden CO 2 -Emissionen aus, vielleicht 20 Prozent. Das würde einer Situation entsprechen, in der die heutigen Massnahmen zum Klimaschutz teilweise zurückgefahren werden, so wie wir es im Moment in den USA beobachten.» Das sei durchaus möglich, gleichzeitig spreche die technologische Entwicklung eher dagegen. «Wenn fossile Energie sich nicht mehr rechnet, dann wird sie verschwinden. Auch die geopolitische Lage führt dazu, dass die Länder ihre Abhängigkeiten von Öl und Gas hinterfragen.»

Resultat ist eine – prognostizierte – Erwärmung um 3,5 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Das ist der neue Worst Case.

Wer entwickelt diese Szenarien?

Reto Knutti beschreibt: «Die Forschungsgemeinschaft identifiziert in einem offenen, langen und ziemlich basisdemokratischen Prozess mögliche Szenarien, die für die nächsten IPCC Berichte als Grundlage dienen können.» Ideal ist es aus seiner Sicht, wenn möglichst viele unterschiedliche ökonomische Modelle vertreten seien.

Wie die Wirtschaft auf den Klimawandel reagiert, ist zentral, denn ein grosser Teil der Emissionen ensteht bei der Herstellung und Nutzung von Produkten und Dienstleistungen, die Unternehmen bereitstellen.

Thomas Stocker fügt an, das Entwickeln von Szenarien sei «zu einem selbständigen Zweig der interdisziplinären Forschung an der Schnittstelle der natur- und sozialwissenschaftlichen Klimaforschung geworden.» Sozialwissenschaftlich deshalb, weil immer auch das Verhalten von Menschen, Unternehmen und der Politik modelliert werden muss.

Wie viel besser sind unsere Aussichten denn nun?

Knutti betont: «Die neuen Szenarien haben nichts am Zustand des Planeten geändert. Wir haben zwar Fortschritte gemacht und statt auf über 4°C steuern wir nun auf knapp 3°C global bis Ende Jahrhundert gegenüber der vorindustriellen Zeit an, statt 1.5°C wie im Pariser Übereinkommen eigentlich vereinbart.»

Thomas Stocker hat einen Einwand gegen gewisse Szenarien: «Was auffällt ist, dass mit jeder Revision neue Low Emission Scenarios dazukommen, um das Pariser Abkommen «zu retten». Der Effekt ist, dass hier Hoffnung in Negativemissionstechnologien genährt wird, die auf globaler Skala nicht existieren.» Gemeint sind Technologien, die der Atmosphäre CO 2 entziehen. Gerade das Einsaugen und Speichern von CO 2 im grossen Stil erweist sich aber als schwierig und extrem teuer.

Was eine fast drei Grad höhere globale Durchschnittstemperatur mit sich bringt, lasse sich in der Gegenwart beobachten, sagt Niklas Höhne vom New Climate Institute zur Deutschen Presseagentur: «Was eine Welt allein mit 1,5-Grad Erwärmung bedeutet, ahnen wir bereits heute: mehr Dürren, Hitzewellen, Waldsterben, Überschwemmungen oder andere Wetterextreme.»

Wie sieht es für die Schweiz aus?

Auch für die Schweiz gibt es Szenarien. Diese werden von Meteoschweiz und der ETH Zürich unter der Koordination des National Centre for Climate Services des Bundes entwickelt. CH2025 heisst das Programm.

In der Schweiz steigen die Temperaturen stärker als im globalen Durchschnitt. 2024 liegen diese bereits 2,9 Grad Celsius über dem Niveau von 1900. Erwärmt sich die Atmosphäre um 3 Grad, erwarten die Modelle in der Schweiz ein Plus von 4,3 bis 5,7 Grad.

Die zu erwartenden Folgen führt das NCCS auf seiner Website auf. Ein paar Beispiele. Bei einem globalen Temperaturanstieg um 3 Grad sind in Zürich pro Jahr 41 Tropennächte zu erwarten, die Temperatur fällt dann nicht unter 25 Grad. So trocken wie die Sommer heute alle zehn Jahre werden, wird es dann alle 3,3 Jahre. Zugleich werden Stark- und Extremniederschläge häufiger, weshalb auch das Risiko für Überschwemmungen steigt. Im Winter steigt die Nullgradgrenze um 550 Meter auf 1450 Meter an, was noch weniger Schnee in tieferen Lagen bedeutet als heute.

Reto Knutti weist darauf hin, dass die wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels im Ausland für die Schweiz noch schmerzhafter sein könnten, als jene im Inland: «Über Lieferketten, Export, Dienstleistungen, einen starken Finanzplatz, Rohstoffhandel sind wir in vieler Hinsicht von Klima im Ausland abhängig, zumindest finanziell.»

Hinzu kommen möglicherweise zusätzliche Migrationsströme, weil grosse Landstriche unbewohnbar werden.

Fazit: Weniger schlimm ist noch lange nicht gut

Dass die Wissenschaft das schlimmste Szenario aus ihren Prognosen gestrichen hat, ist ein kleiner Fortschritt. Die Annahme, dass nichts gegen den Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre unternommen wird, ist nicht mehr plausibel.

Das ändert nichts daran, dass sich die Atmosphäre auf ein Niveau erwärmt, das schwerwiegende Auswirkungen haben wird.

Ein Zeichen dafür ist, dass die Klima-Wissenschaftler*innen nicht nur das Worst Case Scenario, sondern auch das bestmögliche Modell aufgegeben haben. Begründung: «Am unteren Ende der Prognosen zeigen sich viele Klimamodelle aus früheren Jahren heute als zu optimistisch: Die tatsächlichen CO₂-Emissionen zwischen 2020 und 2030 liegen höher als damals angenommen.»