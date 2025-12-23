Diese Postkarte schrieb Jeffrey Epstein an Larry Nassar. U. S. Department of Justice

Kurz vor seinem Tod schreibt Epstein eine Postkarte an den berüchtigten Sexualstraftäter Larry Nassar. Darin erwähnt er die Vorliebe «auch unseres Präsidenten» für junge Mädchen. War Trump gemeint?

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der verstorbene Sexualstraftäter Jeffrey Epstein schreibt in einem seiner letzten Briefe, «auch unser Präsident» teile «unsere Vorliebe für junge, heiratsfähige Mädchen».

Die Postkarte wurde während Donald Trumps erster Amtszeit verfasst.

Adressiert war der Brief an den Sexualstraftäter Larry Nassar, der wegen des Missbrauchs von Mädchen und jungen Frauen zu 60 Jahren Haft verurteilt wurde. Mehr anzeigen

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Wenige Tage vor seinem Tod schrieb der Sexualstraftäter Jeffrey Epstein eine Postkarte an den Sexualstraftäter Larry Nassar. Darin heisst es: «Auch unser Präsident teilt unsere Vorliebe für junge, heiratsfähige Mädchen». Das Schreiben wurde im August 2019 verfasst, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten. Donald Trump wird in der Notiz zwar nicht namentlich genannt, befand sich zu dieser Zeit jedoch in seiner ersten Amtszeit im Weissen Haus.

Die Postkarte ist Teil der am Montagabend (Ortszeit) vom US-Justizministerium veröffentlichten Dokumente.

Die Karte wurde dem Bericht zufolge wenige Tage nach Epsteins Tod an Nassar geschickt. Dabei handelt es sich um den ehemaligen Arzt der US-Olympiamannschaft, der für den grössten Missbrauchsskandal in der Geschichte des amerikanischen Sports verantwortlich ist. Nassar wurde zu 60 Jahren Haft verurteilt.

«Das Leben ist unfair»

«Wie Sie inzwischen wissen, habe ich den ‹kurzen Weg› nach Hause genommen», schreibt Epstein und fährt fort:

«Viel Glück! Wir hatten eines gemeinsam ... unsere Liebe und Fürsorge für junge Frauen, in der Hoffnung, dass sie ihr volles Potenzial entfalten würden. Unser Präsident teilt unsere Liebe zu jungen, heiratsfähigen Mädchen. Wenn eine junge Schönheit vorbeiging, liebte er es, sie zu ‹begrapschen›, (...). Das Leben ist unfair.»

Die Postkarte war mit «Dein J. Epstein» unterzeichnet und an «L.N.» adressiert, die Initialen von Nassar.

Der Brief wurde offenbar nach Epsteins Tod verschickt. U. S. Department of Justice

Justizministerium reagiert

Das US-Justizminister hat auf dem Kurznachrichtendienst X auf die Veröffentlichung des Briefes reagiert. Man überprüfe derzeit «die Echtheit dieses vermeintlichen Briefes von Jeffrey Epstein an Larry Nassar».

Gleichzeitig werden in dem Statement «drei Fakten» präsentiert, welche Zweifel über die Echtheit des Briefes säen sollen: Die Briefmarke stamme aus Virginia statt aus New York, wo Jeffrey Epstein zu der fraglichen Zeit im Gefängnis einsass. Der Absender liste das falsche Gefängnis und es fehle Epsteins Gefangenennummer, deren Erwähnung bei solchem Briefverkehr vorgeschrieben sei. Schliesslich sei der Brief erst drei Tage nach Epsteins Tod von der Post bearbeitet worden.