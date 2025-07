Schon an seinem ersten Amtstag leitete Donald Trump den Ausstieg der USA aus zentralen internationalen Organisationen ein. Bild: Keystone

Donald Trump lässt die USA aus mehreren internationalen Organisationen und Abkommen austreten. Vor der UNESCO betraf es unter anderem die WHO und das Pariser Klimaabkommen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die USA haben unter Donald Trump den Austritt aus mehreren internationalen Organisationen und Abkommen beschlossen, darunter die UNESCO, die WHO, das Pariser Klimaabkommen und der UN-Menschenrechtsrat.

Viele dieser Rückzüge wiederholen frühere Entscheidungen aus Trumps erster Amtszeit, die unter Präsident Joe Biden rückgängig gemacht wurden.

Die Entscheidungen folgen Trumps «America First»-Kurs, der multilaterale Zusammenarbeit ablehnt und nationale Interessen über internationale Verpflichtungen stellt. Mehr anzeigen

Am Dienstag hiess es von den USA: Wir treten aus der UN-Kulturorganisation Unesco aus.

Die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (Unesco) konzentriere sich auf eine Agenda, die «im Widerspruch zu unserer America-First-Aussenpolitik steht», so das Aussenministerium zur Begründung. Der Austritt werde Ende 2026 wirksam.

Es ist nicht das erste Mal, dass die USA aus der UNESCO austreten. Das war schon 2018 der Fall, damals ebenfalls unter der Regierung Trump. Erst Mitte 2023 ist die USA unter Joe Biden der Organisation wieder beigetreten.

Donald Trump führt die USA zunehmend aus internationalen Abkommen und Organisationen. Der Überblick.

Weltgesundheitsorganisation WHO

Am 20. Januar 2025, noch am Tag seiner Amtseinführung, unterschrieb Donald Trump einen Präsidentenerlass, der den Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation WHO bewirkte. Der Austritt wird Anfang 2026 wirksam.

Die WHO hilft weltweit bei der Eindämmung von Krankheiten und Impfungen und hat Meldeplattformen, um Ausbrüche gefährlicher Krankheiten früh zu erkennen. Die US-amerikanische Regierung hat im vergangenen Jahr 18 Prozent des WHO-Budgets getragen und war der grösste Geldgeber.

Bereits während seiner ersten Amtszeit hatte Trump im Juli 2020 – mitten in der Corona-Pandemie – den Austritt der USA aus WHO eingeleitet. Joe Biden machte den Entscheid allerdings wieder rückgängig, bevor er wirksam wurde.

Pariser Klimaabkommen

Ebenfalls am Tag seiner Amtseinführung erklärte Trump, das Pariser Klimaschutzabkommen zu kündigen. Das Abkommen hat eine Kündigungsfrist von einem Jahr. Die USA werden also auch erst Anfang 2026 austreten können.

Das Pariser Klimaabkommen hat das Ziel, die Erderwärmung auf unter zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Doch die Erderwärmung gibt es nach Trumps Darstellung nicht, den Klimawandel bezeichnet er immer wieder als «grossen Schwindel». Im Pariser Klimaabkommen sieht er eine «Abzocke» und «Katastrophe».

Auch diesen Austritt hatte Trump bereits in seiner ersten Amtszeit angeordnet – Biden machte ihn rückgängig.

Loss & Damage Fund

Im März zog sich die USA aus dem Loss & Damage Fund per sofort zurück. Es handelt sich dabei um ein globales Abkommen, in dem sich die für die Klimakrise am meisten verantwortlichen Industrienationen verpflichtet haben, Entwicklungsländer teilweise für irreversible Schäden durch die globale Erwärmung zu entschädigen. Die USA haben zuvor 17,5 Millionen Dollar (rund 13,9 Millionen Franken) zugesagt.

UN-Menschenrechtsrat

Neben der WHO hat Donald Trump auch mit anderen UN-Organisationen so seine Probleme. Anfang Februar hat der Präsident den Austritt der USA aus dem UN-Menschenrechtsrat angeordnet. Doch aktuell gehören die USA dem Menschenrechtsrat gar nicht an, ihre letzte Mitgliedschaft ist zu Jahresbeginn ausgelaufen. Ein offizieller Austritt ist deshalb nicht möglich – Washington kann lediglich darauf verzichten, als Beobachter teilzunehmen oder sich für eine neue Amtszeit zur Wahl zu stellen.

Und auch dieser Austritt passiert bereits zum zweiten Mal: 2018 hatten sich die USA unter Trump aus dem Rat zurückgezogen, unter Joe Biden kehrte sie 2021 zu dem Gremium zurück.

OECD-Mindeststeuer

Ebenfalls am ersten Tag seiner zweiten Amtszeit unterschrieb Donald Trump einen Erlass, der besagte, dass globale Steuerabkommen in den USA keine rechtliche Wirkung haben.

Davon betroffen ist auch die OECD-Mindeststeuer, die weltweit eine Unternehmensbesteuerung von mindestens 15 Prozent für grosse Konzerne sichern soll.

Mehr aus dem Ressort