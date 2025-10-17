«Dieses Bild werde ich nie vergessen»Ausgerechnet die Ex-Freundin des Vaters fand den toten Fabian
Sven Ziegler
17.10.2025
Im Mordfall des achtjährigen Fabian aus Güstrow sorgt ein Detail für Aufsehen: Die Frau, die den leblosen Körper des Jungen entdeckte, war die ehemalige Partnerin seines Vaters. Die Ermittler prüfen ihre Angaben – die Frau selbst spricht von einem tragischen Zufall.
Ein stiller Wald, ein kleiner Tümpel – und die Entdeckung, die alles verändert: Vier Tage nach Fabians Verschwinden fand eine Frau den leblosen Körper des Achtjährigen bei Klein Upahl (Mecklenburg-Vorpommern). Wie nun bekannt wurde, handelt es sich bei ihr um die Ex-Freundin von Fabians Vater, berichtet die «Bild».
Der Fund der Leiche hatte in Güstrow tiefe Trauer ausgelöst. Anwohner stellten Kerzen und Plüschtiere vor der Kirche auf, um an Fabian zu erinnern. Seine Eltern – Dorina L. und Matthias R. – haben den Jungen bis heute nicht identifizieren können. Der Vater sagte laut Bericht: «Ich bleibe nachts wach auf der Couch – in der Hoffnung, dass jede Sekunde mein Sohn durch die Tür kommt.»
Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an. Hinweise, Fotos oder Videos aus der Umgebung des Fundorts nimmt die Polizei weiter entgegen.