Die Obduktion des bei Güstrow gefundenen toten Kindes hat gezeigt, dass es Gewalteinwirkung ausgesetzt war. (Archivfoto) Bernd Wüstneck/dpa

Im Mordfall des achtjährigen Fabian aus Güstrow sorgt ein Detail für Aufsehen: Die Frau, die den leblosen Körper des Jungen entdeckte, war die ehemalige Partnerin seines Vaters. Die Ermittler prüfen ihre Angaben – die Frau selbst spricht von einem tragischen Zufall.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Spaziergängerin, die Fabians Leiche fand, war laut «Bild» die Ex-Freundin seines Vaters.

Die 29-Jährige wurde von der Polizei als Zeugin befragt, ihr Auto und Handy wurden untersucht.

Die Staatsanwaltschaft führt sie derzeit nicht als Verdächtige; der Mordfall bleibt ungeklärt. Mehr anzeigen

Ein stiller Wald, ein kleiner Tümpel – und die Entdeckung, die alles verändert: Vier Tage nach Fabians Verschwinden fand eine Frau den leblosen Körper des Achtjährigen bei Klein Upahl (Mecklenburg-Vorpommern). Wie nun bekannt wurde, handelt es sich bei ihr um die Ex-Freundin von Fabians Vater, berichtet die «Bild».

Die 29-Jährige, selbst Mutter eines siebenjährigen Kindes, war am Dienstag, 14. Oktober, gemeinsam mit einer Freundin und deren Hunden unterwegs, als sie in einem Waldstück unweit von Güstrow auf den Jungen stiess. Laut Polizei wurde Fabian Opfer eines Gewaltverbrechens. Am Fundort stellten Ermittler Brandspuren im Gras fest – möglicherweise ein Hinweis auf Spurenverwischung.

Gegenüber der Zeitung schilderte die Frau ihre Version: «Ich war mit meiner Freundin spazieren, weil es ihr nicht gut ging. Ich wollte da wirklich nur spazierengehen.»

Sie sei von der Polizei noch am selben Abend stundenlang befragt und am Folgetag erneut vorgeladen worden. Ihr Handy und ihr Auto habe sie freiwillig zur Untersuchung übergeben.

Grosse Trauer in Güstrow

«Ich habe alles kooperativ gemacht – das würde ich wohl nicht tun, wenn ich etwas damit zu tun hätte», sagte sie mit zittriger Stimme.

Die Frau betonte, sie habe den Jungen geliebt: «Fabian war wie ein eigenes Kind für mich. Ich war vier Jahre lang seine Ziehmama. Dieses Bild, wie er da lag, werde ich nie mehr vergessen.»

Auch ihre Grossmutter bestätigte gegenüber der «Bild», dass die Familie unter Schock stehe. Die Staatsanwaltschaft führt die Frau derzeit nur als Zeugin, nicht als Beschuldigte.

Der Fund der Leiche hatte in Güstrow tiefe Trauer ausgelöst. Anwohner stellten Kerzen und Plüschtiere vor der Kirche auf, um an Fabian zu erinnern. Seine Eltern – Dorina L. und Matthias R. – haben den Jungen bis heute nicht identifizieren können. Der Vater sagte laut Bericht: «Ich bleibe nachts wach auf der Couch – in der Hoffnung, dass jede Sekunde mein Sohn durch die Tür kommt.»

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an. Hinweise, Fotos oder Videos aus der Umgebung des Fundorts nimmt die Polizei weiter entgegen.