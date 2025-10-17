  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Dieses Bild werde ich nie vergessen» Ausgerechnet die Ex-Freundin des Vaters fand den toten Fabian

Sven Ziegler

17.10.2025

Die Obduktion des bei Güstrow gefundenen toten Kindes hat gezeigt, dass es Gewalteinwirkung ausgesetzt war. (Archivfoto)
Die Obduktion des bei Güstrow gefundenen toten Kindes hat gezeigt, dass es Gewalteinwirkung ausgesetzt war. (Archivfoto)
Bernd Wüstneck/dpa

Im Mordfall des achtjährigen Fabian aus Güstrow sorgt ein Detail für Aufsehen: Die Frau, die den leblosen Körper des Jungen entdeckte, war die ehemalige Partnerin seines Vaters. Die Ermittler prüfen ihre Angaben – die Frau selbst spricht von einem tragischen Zufall.

,

DPA, Sven Ziegler

17.10.2025, 11:36

17.10.2025, 11:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Spaziergängerin, die Fabians Leiche fand, war laut «Bild» die Ex-Freundin seines Vaters.
  • Die 29-Jährige wurde von der Polizei als Zeugin befragt, ihr Auto und Handy wurden untersucht.
  • Die Staatsanwaltschaft führt sie derzeit nicht als Verdächtige; der Mordfall bleibt ungeklärt.
Mehr anzeigen

Ein stiller Wald, ein kleiner Tümpel – und die Entdeckung, die alles verändert: Vier Tage nach Fabians Verschwinden fand eine Frau den leblosen Körper des Achtjährigen bei Klein Upahl (Mecklenburg-Vorpommern). Wie nun bekannt wurde, handelt es sich bei ihr um die Ex-Freundin von Fabians Vater, berichtet die «Bild».

Die 29-Jährige, selbst Mutter eines siebenjährigen Kindes, war am Dienstag, 14. Oktober, gemeinsam mit einer Freundin und deren Hunden unterwegs, als sie in einem Waldstück unweit von Güstrow auf den Jungen stiess. Laut Polizei wurde Fabian Opfer eines Gewaltverbrechens. Am Fundort stellten Ermittler Brandspuren im Gras fest – möglicherweise ein Hinweis auf Spurenverwischung.

Gegenüber der Zeitung schilderte die Frau ihre Version: «Ich war mit meiner Freundin spazieren, weil es ihr nicht gut ging. Ich wollte da wirklich nur spazierengehen.»

Sie sei von der Polizei noch am selben Abend stundenlang befragt und am Folgetag erneut vorgeladen worden. Ihr Handy und ihr Auto habe sie freiwillig zur Untersuchung übergeben.

Grosse Trauer in Güstrow

«Ich habe alles kooperativ gemacht – das würde ich wohl nicht tun, wenn ich etwas damit zu tun hätte», sagte sie mit zittriger Stimme.

Die Frau betonte, sie habe den Jungen geliebt: «Fabian war wie ein eigenes Kind für mich. Ich war vier Jahre lang seine Ziehmama. Dieses Bild, wie er da lag, werde ich nie mehr vergessen.»

Auch ihre Grossmutter bestätigte gegenüber der «Bild», dass die Familie unter Schock stehe. Die Staatsanwaltschaft führt die Frau derzeit nur als Zeugin, nicht als Beschuldigte.

Spaziergängerin findet Leiche. Ermittler entdecken Brandspuren am Fundort des toten Fabian

Spaziergängerin findet LeicheErmittler entdecken Brandspuren am Fundort des toten Fabian

Der Fund der Leiche hatte in Güstrow tiefe Trauer ausgelöst. Anwohner stellten Kerzen und Plüschtiere vor der Kirche auf, um an Fabian zu erinnern. Seine Eltern – Dorina L. und Matthias R. – haben den Jungen bis heute nicht identifizieren können. Der Vater sagte laut Bericht: «Ich bleibe nachts wach auf der Couch – in der Hoffnung, dass jede Sekunde mein Sohn durch die Tür kommt.»

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an. Hinweise, Fotos oder Videos aus der Umgebung des Fundorts nimmt die Polizei weiter entgegen.

Mehr internationale News

Tödlicher Arbeitsunfall in Savigny VD. Landwirt von Fahrzeug erdrückt

Tödlicher Arbeitsunfall in Savigny VDLandwirt von Fahrzeug erdrückt

Bergsturz. Erste Spenden an die Bevölkerung von Blatten wurden ausbezahlt

BergsturzErste Spenden an die Bevölkerung von Blatten wurden ausbezahlt

Möglicher Mafia-Hintergrund. Bomben-Anschlag in Rom – Auto von Journalist in die Luft gesprengt

Möglicher Mafia-HintergrundBomben-Anschlag in Rom – Auto von Journalist in die Luft gesprengt

Meistgelesen

Ein 35 Jahre altes Militärsystem bringt Putin jetzt ins Schwitzen
Für ihr Leben im Luxus nimmt dieses Ehepaar Senioren gnadenlos aus
«Er hat gesagt, er will meine Tochter vergewaltigen»
Bomben-Anschlag in Rom – Auto von Journalist in die Luft gesprengt
Plötzlich darf Putin bei Trumps Waffenlieferungen an die Ukraine mitreden