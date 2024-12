Senior versteckt sein Vermögen im Keller – dann ist alles weg

zueribernzueri

Chenguzopp Ja, bin ganz Ihrer Meinung.

Aber, bei uns ist auch viel zu vieles überfüllt und hässlich wie nie zuvor.

Auch bei unseren Banken bin ich nicht mehr sicher, wenn schon beim E-Banking ständiger Ausfall herrscht. Eine ZKB über nacht doppelte Lohnzahlungen in Millionen höhe überweist. Alles passiert einfach so???

Was wir hier bei uns erleben, wird gerne todgeschwiegen um alles so lange wie möglich hinaus zu schieben. Gut sind wir längst nicht mehr, wenn man es genau nehmen würde. Urschweizer sind Sklaven die keine Stimme mehr haben infolge der Zuwanderung. Die Mehrheit bilden die Zugezogenen die den meisten Gewinn abschöpfen. Kontrollieren Sie einfach die Namen woher die wirklich stammen.