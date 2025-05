«Erstklassige ausländische Einflussnahme mit mehr Beinfreiheit»

Ein Jumbo-Jet der katarischen Regierungsflotte 2015 in Zürich. KEYSTONE/Patrick B. Kraemer (Archivbild)

Eine Boeing aus Katar könnte bald als Air Force One für US-Präsident Trump abheben. Der Deal wirft eine Menge Fragen auf. Trump hingegen will einfach «Danke» sagen – und die Demokraten schäumen.

toko Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Katar will dem US-Verteidingsministerium eine Boeing 747-8 schenken, die als Regierungsflieger Air Force One betrieben werden soll.

Während die oppositionellen Demokraten Korruption wittern, will Donald Trump einfach Danke sagen.

Doch damit Trump die Maschine während seiner Amtszeit überhaupt noch nutzen kann, müsse er laut einem Medienbericht auf zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen verzichten. Mehr anzeigen

Weil die Air Force One nicht mehr aktuellen Standards entspricht, orderte US-Präsident Donald Trump bereits in seiner ersten Amtszeit zwei neue Regierungsflieger von Boeing. Diese jedoch werden nicht mehr rechtzeitig fertig – das heisst: Noch vor Ende seiner zweiten Amtszeit.

Eine neue Air Force One ist Donald Trump gleichwohl so wichtig, dass er nun gerne ein Geschenk aus Katar annehmen will: Eine rund zehn Jahre alte Boeing 747-8. Entsprechende Medienberichte sorgen derzeit in Washington für mächtig Wirbel.

Nach Auffassung des Weissen Hauses und des US-Justizministeriums ist das Geschenk legal und fällt nicht unter «Bestechung». Doch ob Trump die Boeing 747-8 wirklich als Regierungsflieger verwenden kann, steht auf einem anderen Blatt. Denn aktuellen und ehemaligen US-Militär-, Verteidigungs- und Geheimdienstbeamten zufolge muss Trump wohl auf bestehende Sicherheitsbestimmungen verzichten, um das Flugzeug nutzen zu können.

Die «Washington Post» berichtet unter Berufung auf Flugdaten, der katarische Jet sei vor fünf Wochen zum internationalen Flughafen von San Antonio gebracht wurde, was darauf schliessen lässt, dass die Vorbereitungen bereits im Gange sein könnten. Doch der Jet des Präsidenten hat eine Reihe von Sicherheitsanforderungen, die streng geheim sind und sich als teuer und umständlich erwiesen könnten.

«Dies ist ein fliegender, nuklear gehärteter Gefechtsstand»

Ganz nach Trumps Geschmack verfügt der katarische Jet über zwei vollständige Badezimmer, neun Toiletten, ein Haupt- und ein Gästeschlafzimmer, mehrere Lounges, ein privates Büro und creme- und hellbraune Ledersitze auf beiden Decks. Doch seinen Sicherheitsleuten bereiten andere Dinge sorgen: Die Umrüstung des 13 Jahre alten Flugzeugs auf die aktuellen Anforderungen der Air Force One würden Jahre der Arbeit und Milliarden von Dollar erfordern, sagen aktuelle und ehemalige US-Beamte der «Washington Post». Eine solche Aufgabe könne unmöglich vor Trumps Ausscheiden aus dem Amt abgeschlossen werden.

«Dies ist ein fliegender, nuklear gehärteter Gefechtsstand», sagt demnach ein ehemaliger US-Beamter mit Kenntnissen über den Betrieb der Air Force One. «Sie muss auf mehreren Ebenen sicher sein. Die Air Force müsste das katarische Flugzeug, das seit Jahren im Dienst anderer Länder und Einzelpersonen geflogen wird, «aufreissen» und neu aufbauen, um es auf den neuesten Stand zu bringen.

Auch die Spionageabwehr sei ein Problem, sagte der ehemalige Luftwaffenminister Frank Kendall. «Wir müssen sicher sein, dass niemand Wanzen im Flugzeug platziert hat», sagte er. High-End-Kommunikation müsse vor Störungen, Cyberangriffen und nuklearen Explosionen geschützt werden.

«Gehört diese Schraube hierher?»

«Man müsste das Flugzeug bis auf das Skelett zerlegen und wieder zusammensetzen», erklärt Mac Plihcik, ein pensionierter Secret Service Agent, der für Präsident Barack Obama arbeitete. «Die Sicherheit jeder einzelnen Komponente ist eine grosse Sache».

Paul Eckloff, ein weiterer ehemaliger Secret Service-Agent, der in Trumps erster Amtszeit als Vorgesetzter tätig war, sagte, dass strenge Inspektionen durchgeführt werden, nachdem alle Transportfahrzeuge des Präsidenten die Produktionslinie verlassen haben. Das Geschenk eines Flugzeugs von einer ausländischen Regierung würde wahrscheinlich einen noch strengeren Blick rechtfertigen, sagte Eckloff. «Sie werden das Ding Zentimeter für Zentimeter durchgehen und fragen: ‹Gehört diese Mutter hierher, gehört diese Schraube hierher?›».

Trump könne jedoch auf diese Sorgfaltspflicht verzichten, sagt Kendall. «Er ist der Oberbefehlshaber. Die einzige Möglichkeit, wie er mit diesem Flugzeug fliegen kann, solange er im Amt ist, ist, wenn er auf viele dieser Anforderungen verzichtet.»

Trump indessen kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus: «Wissen Sie, wir haben eine Air Force One, die 40 Jahre alt ist. Und wenn Sie sich das ansehen, verglichen mit dem neuen Flugzeug ... das ist nicht einmal dieselbe Liga», sagte Trump und fügte hinzu: «Wenn man sich einige der arabischen Länder und die Flugzeuge ansieht, die sie neben dem Flugzeug der Vereinigten Staaten von Amerika geparkt haben – das ist wie von einem anderen Planeten.»

«Könnte ein dummer Mensch sein»

Wie die «New York Times» schreibt, sei das Vorhaben indessen nur ein weiteres Beispiel für die schamlose Art und Weise, wie Trump seine Präsidentschaft für sich und seine Familie vergoldet. Denn Trump könnte den Jet nicht nur während seiner Amtszeit nutzen, sondern es wird erwartet, dass er es nach seinem Ausscheiden aus dem Weissen Haus seiner präsidialen Stiftung übergibt.

Auf die Frage, ob Katar dafür eine Gegenleistung verlange, sagte Trump nur, er wisse diese «grossartige Geste» Katars sehr zu schätzen. Er sei niemand, der ein solches Angebot ausschlagen würde. «Ich meine, ich könnte ein dummer Mensch sein und sagen: Nein, wir wollen kein kostenloses, sehr teures Flugzeug. Aber ich fand, es war eine grossartige Geste» sagte Trump vor Beginn seiner Nahost-Reise.

Büro mit Raketenabwehr

Die Demokraten erklärten indessen, der Vorgang sei ein Beweis dafür, dass Trump das Weisse Haus für persönliche finanzielle Vorteile nutze. Während arbeitende Familien sich auf höhere Lebenshaltungskosten und leere Regale einstellten, konzentriere sich Trump «immer noch darauf, sich selbst und seine milliardenschweren Unterstützer zu bereichern», schrieb die Parteizentrale der Demokraten in einer E-Mail an die Anhänger der Partei.

Sarkastisch reagierte dagegen der Minderheitsführer der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer: Das Geschenk Katars sei «nicht nur Bestechung, sondern erstklassige ausländische Einflussnahme mit mehr Beinfreiheit».

Trump-Sprecherin Karoline Leavitt wies gleichwohl Vermutungen zurück, die Kataris wollten die USA im Gegenzug zu Zugeständnissen bewegen. «Sie kennen Präsident Trump und wissen, dass er nur im Interesse der amerikanischen Öffentlichkeit handelt», betonte Leavitt.

Eine Boeing 747-8 hat im Neuzustand einen Listenpreis von mehr als 400 Millionen US-Dollar (rund 336 Millionen Franken). Die beiden aktuellen Präsidentenflugzeuge sind seit den 1990er Jahren im Einsatz. Als fliegendes Büro sind eine Maschine und ein ähnlich konfigurierter Ersatzflieger speziell auf die Bedürfnisse des US-Präsidenten zugeschnitten. Sie haben modernste Kommunikationstechnologie und Anti-Raketen-Vorrichtungen an Bord und können in der Luft betankt werden.

