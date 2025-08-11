  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Kriminelle Wahnsinnige» Trump entsendet Nationalgarde nach Washington D.C. – und droht anderen Städten offen

Sven Ziegler

11.8.2025

Donald Trump am Montag im Weissen Haus. 
Donald Trump am Montag im Weissen Haus. 
KEYSTONE

US-Präsident Donald Trump kündigt den Einsatz der Nationalgarde in Washington D.C. an und greift in einer Rede scharf Demokraten und «kriminelle Wahnsinnige» an. Er verspricht härtere Gesetze und vergleicht die Kriminalität in den USA mit Bagdad.

Sven Ziegler

11.08.2025, 17:10

11.08.2025, 17:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Trump kündigt Nationalgarde-Einsatz in Washington D.C. an
  • Er will Gesetze verschärfen und wirft Demokraten Untätigkeit vor
  • Trump behauptet, die Kriminalität sei doppelt so hoch wie in Bagdad
Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump will die Sicherheitslage in Washington D.C. mit drastischen Mitteln verändern. «Gewisse Dinge sind ausser Kontrolle geraten», sagte er am Montag. «Aber wir werden das heute sehr schnell ändern. Heute wird die Stadt gewissermassen befreit.»

Nach seinen Angaben sollen Polizei und Ordnungsbehörden in der Hauptstadt direkt unter Kontrolle der Bundesregierung gestellt werden. Zudem werde die Nationalgarde entsandt, um die Massnahmen zu unterstützen. Fahrzeuge der Truppe stünden bereits bereit, wie zuvor die «New York Times» berichtete. Ziel sei es, die Strafverfolgungsbehörden zu entlasten – Festnahmen dürften die Nationalgardisten gemäss ersten Informationen jedoch nicht selbst vornehmen.

Unterstützung erhält Trump von Justizministerin Pam Bondi. «Wir haben so viel hier in Washington D.C. Hier sollen sich alle sicher fühlen. Heute endet die Kriminalität in dieser Stadt», sagte sie. Konkrete Belege für eine ausser Kontrolle geratene Lage lieferte sie ebenso wenig wie Trump. «Wir werden alles tun, was wir können, damit das aufhört», erklärte Bondi. «Wir machen D.C. wieder schön – und vor allem sicher.»

Eskalation in Kalifornien. Trump setzt Nationalgarde gegen Proteste in L.A. ein – gegen Willen des Gouverneurs

Eskalation in KalifornienTrump setzt Nationalgarde gegen Proteste in L.A. ein – gegen Willen des Gouverneurs

Beobachter werfen Trump vor, mit seinen Aussagen ein verzerrtes Bild der Lage zu zeichnen. Tatsächlich sei die Kriminalität in Washington zuletzt rückläufig, wie mehrere Berichte festhalten. Kritiker erinnern zudem daran, dass Trump kurz nach Amtsantritt hunderte Teilnehmer des Sturms auf das Kapitol am 6. Januar 2021 begnadigte – darunter auch verurteilte Gewalttäter, die sofort freikamen. Im Sommer 2020 hatte er mehr als 5000 Nationalgardisten gegen überwiegend friedliche Demonstrierende für Rassengerechtigkeit eingesetzt – ein Einsatz, der weithin als Debakel gewertet wurde.

Angriff auf die Demokraten

Im zweiten Teil seiner Rede griff Trump die politische Opposition scharf an. «Ihr spuckt, und wir schlagen zurück», sagte er in Richtung der von ihm als «kriminelle Wahnsinnige» bezeichneten Personen. Man müsse Gesetze ändern, «da sind wir dran, wir werden das durchsetzen – in Chicago, in New York, überall». Trump drohte offen und direkt auch den anderen Grossstädten – ausschliesslich demokratisch regierte. Er hoffe sehr, dass die anderen Städte gerade zuschauen, sagt Trump. «Wenn sie ihre Lektion nicht lernen – weil wir sehr erfolgreich sein – dann werden wir das Gleiche in den anderen Städten machen. Kriegt eure Probleme in den Griff, sonst helfen wir. Wir räumen das hier jetzt sehr schnell auf.»

Zustimmung erwartet er nach eigenen Worten nur aus den eigenen Reihen. «Alle Republikaner werden zustimmen», so Trump. «Wahrscheinlich kriegen wir keine Demokratenstimmen. Aber die wissen eh nicht, was sie tun, sie wollen Männer im Frauensport haben.»

Trump wandte sich auch direkt an die anwesenden Reporter: «Sie können ja nicht einmal mehr eine Zeitung kaufen gehen, ohne Angst haben, getötet zu werden.» Die Mordraten würden steigen – «die Kriminalität hier ist doppelt so hoch wie in Bagdad», behauptete er. Anschliessend nannte er mehrere Städte, die aus seiner Sicht besonders betroffen sind – allesamt demokratisch regiert. «Wir räumen jetzt sehr schnell auf», kündigte er an.

Mehr zu Donald Trump

USA unter Donald Trump. Trump stellt klar: «Gold wird nicht mit Zöllen belegt»

USA unter Donald TrumpTrump stellt klar: «Gold wird nicht mit Zöllen belegt»

Kreml-Taktik. Wie Trumps Ultimatum an Putin zu einem grossen Problem für Selenskyj werden könnte

Kreml-TaktikWie Trumps Ultimatum an Putin zu einem grossen Problem für Selenskyj werden könnte

Richter und Anwälte nutzen es fleissig. Trump feiert «monumentalen Sieg» – doch ein Schlupfloch lässt ihn stolpern

Richter und Anwälte nutzen es fleissigTrump feiert «monumentalen Sieg» – doch ein Schlupfloch lässt ihn stolpern

Video zum Zoll-Fiasko: The Art of the Deal – or No Deal

Video zum Zoll-Fiasko: The Art of the Deal – or No Deal

Man kann Karin Keller-Sutter nicht vorwerfen, dass sie alleine Schuld an Donald Trumps Zoll-Hammer ist. Doch im Nachhinein sind ihre Aussagen zu den Verhandlungen mit Washington wirklich nicht gut gealtert.

07.08.2025

Mehr internationale News

Deutschland. EU bereitet nächstes Sanktionspaket gegen Russland vor

DeutschlandEU bereitet nächstes Sanktionspaket gegen Russland vor

Ukraine-Ticker. Trump über Putin-Treffen: «Ich werde keinen Deal machen»

Ukraine-TickerTrump über Putin-Treffen: «Ich werde keinen Deal machen»

Spektakulärer Mehrfach-Einschlag. Blitze treffen Elektro-SUV – Insassen bleiben unverletzt

Spektakulärer Mehrfach-EinschlagBlitze treffen Elektro-SUV – Insassen bleiben unverletzt

Meistgelesen

So haben Bernhard und Mari Russi ihre Ehe gerettet
Trump stellt klar: «Gold wird nicht mit Zöllen belegt»
Nationalgarde in Washington – was darf Trump überhaupt?
Blitze treffen Elektro-SUV – Insassen bleiben unverletzt
Überreste von Forscher in der Antarktis gefunden – nach 66 Jahren