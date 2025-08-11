Donald Trump am Montag im Weissen Haus. KEYSTONE

US-Präsident Donald Trump kündigt den Einsatz der Nationalgarde in Washington D.C. an und greift in einer Rede scharf Demokraten und «kriminelle Wahnsinnige» an. Er verspricht härtere Gesetze und vergleicht die Kriminalität in den USA mit Bagdad.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Trump kündigt Nationalgarde-Einsatz in Washington D.C. an

Er will Gesetze verschärfen und wirft Demokraten Untätigkeit vor

Trump behauptet, die Kriminalität sei doppelt so hoch wie in Bagdad Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump will die Sicherheitslage in Washington D.C. mit drastischen Mitteln verändern. «Gewisse Dinge sind ausser Kontrolle geraten», sagte er am Montag. «Aber wir werden das heute sehr schnell ändern. Heute wird die Stadt gewissermassen befreit.»

Nach seinen Angaben sollen Polizei und Ordnungsbehörden in der Hauptstadt direkt unter Kontrolle der Bundesregierung gestellt werden. Zudem werde die Nationalgarde entsandt, um die Massnahmen zu unterstützen. Fahrzeuge der Truppe stünden bereits bereit, wie zuvor die «New York Times» berichtete. Ziel sei es, die Strafverfolgungsbehörden zu entlasten – Festnahmen dürften die Nationalgardisten gemäss ersten Informationen jedoch nicht selbst vornehmen.

Unterstützung erhält Trump von Justizministerin Pam Bondi. «Wir haben so viel hier in Washington D.C. Hier sollen sich alle sicher fühlen. Heute endet die Kriminalität in dieser Stadt», sagte sie. Konkrete Belege für eine ausser Kontrolle geratene Lage lieferte sie ebenso wenig wie Trump. «Wir werden alles tun, was wir können, damit das aufhört», erklärte Bondi. «Wir machen D.C. wieder schön – und vor allem sicher.»

Beobachter werfen Trump vor, mit seinen Aussagen ein verzerrtes Bild der Lage zu zeichnen. Tatsächlich sei die Kriminalität in Washington zuletzt rückläufig, wie mehrere Berichte festhalten. Kritiker erinnern zudem daran, dass Trump kurz nach Amtsantritt hunderte Teilnehmer des Sturms auf das Kapitol am 6. Januar 2021 begnadigte – darunter auch verurteilte Gewalttäter, die sofort freikamen. Im Sommer 2020 hatte er mehr als 5000 Nationalgardisten gegen überwiegend friedliche Demonstrierende für Rassengerechtigkeit eingesetzt – ein Einsatz, der weithin als Debakel gewertet wurde.

Angriff auf die Demokraten

Im zweiten Teil seiner Rede griff Trump die politische Opposition scharf an. «Ihr spuckt, und wir schlagen zurück», sagte er in Richtung der von ihm als «kriminelle Wahnsinnige» bezeichneten Personen. Man müsse Gesetze ändern, «da sind wir dran, wir werden das durchsetzen – in Chicago, in New York, überall». Trump drohte offen und direkt auch den anderen Grossstädten – ausschliesslich demokratisch regierte. Er hoffe sehr, dass die anderen Städte gerade zuschauen, sagt Trump. «Wenn sie ihre Lektion nicht lernen – weil wir sehr erfolgreich sein – dann werden wir das Gleiche in den anderen Städten machen. Kriegt eure Probleme in den Griff, sonst helfen wir. Wir räumen das hier jetzt sehr schnell auf.»

Zustimmung erwartet er nach eigenen Worten nur aus den eigenen Reihen. «Alle Republikaner werden zustimmen», so Trump. «Wahrscheinlich kriegen wir keine Demokratenstimmen. Aber die wissen eh nicht, was sie tun, sie wollen Männer im Frauensport haben.»

Trump wandte sich auch direkt an die anwesenden Reporter: «Sie können ja nicht einmal mehr eine Zeitung kaufen gehen, ohne Angst haben, getötet zu werden.» Die Mordraten würden steigen – «die Kriminalität hier ist doppelt so hoch wie in Bagdad», behauptete er. Anschliessend nannte er mehrere Städte, die aus seiner Sicht besonders betroffen sind – allesamt demokratisch regiert. «Wir räumen jetzt sehr schnell auf», kündigte er an.

