In Australien gedenken die Menschen an diesem Sonntag der 15 Todesopfer des Terroranschlags auf ein jüdisches Fest in Sydney vor einer Woche. Am berühmten Bondi Beach, wo zwei Attentäter am vergangenen Sonntag auf eine Menschenmenge geschossen hatten, fanden sich bereits am Morgen Menschen ein und setzten sich auf dem Strand im stillen Kreis zusammen. Flaggen im Land sind auf halbmast gesetzt.
Für 18:47 Uhr (10:47 MEZ) – dem Zeitpunkt, als die ersten Schüsse fielen – ist die Bevölkerung aufgerufen, eine Kerze für die Opfer anzuzünden und für eine Gedenkminute innezuhalten.
Am heutigen nationalen «Tag des Gedenkens» sprach sich der Premierminister des Bundesstaates New South Wales, wo sich der Terroranschlag ereignete, für die Einsetzung einer Untersuchungskommission aus. Es sei die Pflicht der Regierung, ihre Bürger zu schützen, sagte Chris Minns dem Sender ABC. Das sei vergangenen Sonntag nicht geschehen. Es müssten daher die Ereignisse vor und am 14. Dezember untersucht und Konsequenzen gezogen werden. Es gibt Stimmen, die eine solche Kommission auch von der Landesregierung fordern.
Gesetzesinitiative gegen Hass und Hetze
Am Montag soll ein Gesetzentwurf ins Parlament von New South Wales eingebracht werden, mit dem Flaggen der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) sowie andere «hasserfüllte» Symbole und Parolen unter Strafe gestellt werden sollen. Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass die Attentäter Verbindungen zum IS hatten oder zumindest ideologisch von ihm beeinflusst wurden. Verboten werden soll auch der Aufruf «Globalisiert die Intifada». Damit sind die palästinensischen Aufstände gegen die israelische Besatzung gemeint.
Australiens Regierungschef Anthony Albanese hatte nach dem Anschlag während des jüdischen Lichterfests Chanukka Versäumnisse im Kampf gegen Antisemitismus eingeräumt. Auch er kündigte schärfere Gesetze gegen Hassprediger und Hetze an. Zudem sollen die strikten Waffengesetze weiter verschärft sowie Hunderttausende Schusswaffen im Land eingezogen werden.
Rede an die Nation: Trump lobt sich selbst und gibt Demokraten Schuld
Donald Trump hält eine Rede an die Nation. Der US-Präsident nutzt die Ansprache, um sich selbst nach fast einem Jahr im Amt ein sehr gutes Zeugnis auszustellen und seine in die Kritik geratene Wirtschaftspolitik zu verteidigen. «Vor einem Jahr war unser Land tot. Wir waren absolut tot. Unser Land war bereit zum Scheitern. Zum vollständigen Scheitern. Jetzt sind wir das heisseste Land der Welt.»
18.12.2025
Ukraine-Beratungen am Sonntag in Berlin
Ukraine-Beratungen in Berlin: An diesem Sonntag wollen aussenpolitische Berater unter anderem der USA, der Ukraine und Deutschlands ihre Gespräche über einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine fortsetzen.
13.12.2025
Ukraine-Treffen am Samstag? Trump unsicher über Teilnahme
«Well, there's a meeting on Saturday»: US-Präsident Donald Trump nennt als Termin für ein mögliches Treffen in Europa zur Befriedung des Ukraine-Kriegs den Samstag. «Am Samstag findet ein Treffen statt, wir werden sehen, ob wir daran teilnehmen oder nicht.» Das sagt Trump am Donnerstag im Weissen Haus – ohne zu erwähnen, mit wem die Gespräche geführt werden.
12.12.2025
