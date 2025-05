Vier Tote bei Unwetter in Australien – Videos zeigen die zerstörerische Wucht der Fluten Extreme Regenfälle haben an Australiens Ostküste für verheerende Überschwemmungen gesorgt. Innerhalb von 48 Stunden fiel so viel Regen wie sonst in vier Monaten. Aufnahmen vor Ort zeigen das ganze Ausmass der Katastrophe. 23.05.2025

Extreme Regenfälle haben an Australiens Ostküste für verheerende Überschwemmungen gesorgt. Innerhalb von 48 Stunden fiel so viel Regen wie sonst in vier Monaten. Aufnahmen vor Ort zeigen das ganze Ausmass der Katastrophe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Heftige Regenfälle in Australien haben mindestens vier Menschen das Leben gekostet, Zehntausende sind weiterhin von der Aussenwelt abgeschnitten.

In Städten wie Kempsey stehen ganze Viertel unter Wasser – Rettungskräfte sind im Dauereinsatz, der Katastrophenfall wurde ausgerufen.

Forscher sehen den Klimawandel als Mitursache – jetzt zeigen erste Videos und Bilder das ganze Ausmass der Zerstörung. Mehr anzeigen

Die Überschwemmungen im Osten Australiens forderten mindestens vier Todesopfer. Drei Menschen starben in ihren Autos, eine weitere Person wurde tot auf einer Hausveranda gefunden.

Noch sind rund 50'000 Menschen von der Aussenwelt abgeschnitten. In nur drei Tagen fiel so viel Regen wie sonst in einem halben Jahr.

Menschen retten sich auf Hausdächer

Besonders betroffen ist die Stadt Kempsey – das Zentrum steht unter Wasser. Die Regierung rief den Katastrophenfall aus, Tausende Rettungskräfte sind im Einsatz. Der Klimawandel begünstigt solche Extremwetter.

Bilder und Videos zeigen das ganze Ausmass der Katastrophe.

Mehr Videos aus dem Ressort