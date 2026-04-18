Buckelwal gestrandet: Australien zeigt, wie schnell eine Walrettung gehen kann Ein gestrandeter Buckelwal wird in Australien innert 24 Stunden gerettet, während sein Artgenosse Timmy in Deutschland seit über zwei Wochen um sein Leben kämpft. Welche Methode wenden die Australier*innen an? 17.04.2026

Ein gestrandeter Buckelwal wird in Australien innert 24 Stunden gerettet, während sein Artgenosse Timmy in Deutschland seit über zwei Wochen um sein Leben kämpft. Welche Methode wenden die Australier*innen an?

Ein junger Buckelwal löst in Australien eine dramatische Rettungsaktion aus: Das zehn Tonnen schwere Tier war in den Coolongolook River geschwommen und am 13. April auf einer Sandbank im Wallis Lake, New South Wales gestrandet.

Zahlreiche Helfer*innen geben alles, um den Meeressäuger zu retten. Im Video siehst du, welche Methode sie dafür anwenden. Tatsächlich gelingt es ihnen in weniger als 24 Stunden.

Der Fall in Australien gilt als Hoffnungsschimmer, während der Buckelwal Timmy bei der Insel Poel in Deutschland ums Überleben kämpft.

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