Ein zu lebenslanger Haft verurteilter Australier zieht vor Gericht: Das Vegemite-Verbot in Victorias Gefängnissen verletze sein Recht auf kulturelle Identität, argumentiert er. Die Behörden verweisen auf Sicherheitsrisiken.

Ein australischer Häftling zieht vor Gericht, um das Verbot des Brotaufstrichs Vegemite in den Gefängnissen des Bundesstaates Victoria anzufechten. Der Mann, der eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes verbüsst, argumentiert, das Verbot verletze sein Recht, «seine Kultur als Australier zu geniessen». Darüber berichteten mehrere Medien.

Laut dem Charter of Human Rights and Responsibilities Act steht in Australien jeder Person mit einem bestimmten kulturellen, religiösen, ethnischen oder sprachlichen Hintergrund zu, «ihre Kultur zu pflegen, ihre Religion auszuüben und ihre Sprache zu verwenden».

Wie aus Unterlagen des Obersten Gerichtshofs von Victoria hervorgeht, hat der 54-Jährige das Justizministerium von Victoria sowie die Strafvollzugsbehörde Corrections Victoria verklagt. Der Prozess ist für kommendes Jahr angesetzt.

Seit 2006 verboten

Vegemite ist seit 2006 in den Gefängnissen Victorias verboten. Corrections Victoria begründet dies damit, dass der Aufstrich die Arbeit von Drogenspürhunden störe. Häftlinge hätten in der Vergangenheit Drogenpakete mit dem dunkelbraunen, salzigen Brotaufstrich eingerieben, um den Geruch zu überdecken. Zudem enthalte Vegemite Hefe und könne daher «zur Herstellung von Alkohol» genutzt werden, heisst es in der Liste verbotener Gegenstände.

Auch Gefängnisse im Bundesstaat Queensland untersagen Vegemite – anders als in New South Wales, wo der ikonische Aufstrich weiterhin erlaubt ist.

Vegemite wird seit 1923 in Australien hergestellt und gilt dort als fester Bestandteil der nationalen Identität, auch wenn er für viele Nicht-Australier gewöhnungsbedürftig bleibt.