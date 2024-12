Die Frau war in einem Delta-Flugzeug unterwegs. (Archivbild) KEYSTONE

Eine Frau gelangt ohne Ticket auf einen Delta-Flug von New York nach Paris und wird dort festgenommen. Während des Fluges versteckt sie sich auf der Toilette.

Delta Air Lines und die Bundesbehörden untersuchen einen Vorfall, bei dem eine blinde Passagierin einen Flug von New York nach Paris bestieg und dort in Gewahrsam genommen wurde.

Die Frau, die zwischen 55 und 60 Jahre alt ist und sowohl eine US-Green Card als auch einen russischen Pass besitzt, passierte die Sicherheitskontrolle am JFK-Flughafen in New York, umging jedoch die Identitäts- und Boarding-Überprüfung und gelangte so auf den Delta-Flug 264 nach Paris Charles de Gaulle. Der Vorfall wurde erstmals von CNN gemeldet.

Ein TSA-Sprecher erklärte, dass die Frau zwar die physische Sicherheitskontrolle passierte, jedoch ohne die erforderlichen Dokumente an den Identitäts- und Boarding-Stationen vorbeikam und das Flugzeug bestieg. «Vor dem Boarding wurde die Person von der TSA physisch überprüft, reiste nicht mit verbotenen Gegenständen und stellte keine Bedrohung für die zivile Luftfahrt dar», sagte der Sprecher. Die TSA werde den Vorfall überprüfen.

Polizei verhaftet Frau nach Landung

Unklar bleibt, wie die Frau ohne Ticket an Bord gelangte. Laut Delta wolle die Fluggesellschaft den Vorfall gründlich untersuchen und mit anderen Beteiligten und den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten.

Rob Jackson, ein Passagier des Fluges, berichtete, dass die blinde Passagierin sich während des Fluges in den Toiletten versteckte. «Ich hörte, wie die Flugbegleiter mit den Piloten darüber sprachen, dass sich eine Passagierin die ganze Zeit auf der Toilette befinde», sagte Jackson.

In einem von Jackson aufgenommenen Video ist der Kapitän des Fluges zu hören, wie er die Passagiere in Paris auffordert, an Bord zu bleiben, bis die Polizei eintrifft. «Leute, hier spricht der Kapitän, wir warten nur darauf, dass die Polizei an Bord kommt», sagte der Kapitän laut CNN.

Die Frau wird Berichten zufolge in einem Bereich des Flughafens Charles de Gaulle festgehalten, der für Personen reserviert ist, die auf ihre Abschiebung warten. Sie soll bald in die USA zurückgeschickt werden.

