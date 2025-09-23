Trump gibt umstrittene Empfehlungen zu Paracetamol und Impfung Neugeborener ab

Stehen mit der Wissenschaft schon länger auf Kriegsfuss: US-Präsident Donald Trump (r.) und sein Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. am Montag im Weissen Haus. Bild: Keystone/AP Photo/Mark Schiefelbein

Mit unbegründeten Behauptungen bringt der US-Präsident Schmerzmittel in der Schwangerschaft mit Autismus in Verbindung. Mediziner reagieren mit scharfem Widerspruch.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die US-Regierung warnt Schwangere vor der Einnahme eines bestimmten fiebersenkenden Schmerzmittels und bringt dabei ein Risiko von Autismus-Folgen für ihre Kinder ins Spiel.

Präsident Donald Trump sagte mehrmals: «Nehmen Sie kein Tylenol.»

Schwangere sollten es nur dann einnehmen, wenn es absolut notwendig sei.

Mehrere Medien berichteten, dass ein Zusammenhang zwischen dem Medikament und Autismus wissenschaftlich nicht untermauert sei.

Trump lieferte keine Belege für seine Warnung. Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump hat einen Zusammenhang zwischen der Einnahme von Schmerzmitteln in der Schwangerschaft und Autismus propagiert – ohne dafür Beweise vorzulegen. In einer Ansprache im Weissen Haus am Montag (Ortszeit) erklärte Trump, Frauen sollten während der gesamten Schwangerschaft kein Acetaminophen einnehmen. In der Schweiz ist der schmerzlindernde Wirkstoff als Paracetamol bekannt, in den USA wird er als Tylenol verkauft.

Trump erklärte, die US-Arzneimittelbehörde FDA werde damit beginnen, Ärzte darüber zu informieren, dass die Einnahme von Acetaminophen «mit einem erhöhten Risiko für Autismus in Verbindung stehen kann». Medizinische Belege für diese Aussage lieferte er jedoch nicht.

Der Gynäkologen-Verband American College of Obstetricians and Gynecologists bezeichnete Trumps Warnungen als «verantwortungslos». Diese sendeten eine schädliche und verwirrende Botschaft an Schwangere. Die Society for Maternal-Fetal Medicine erklärte, dass unbehandelte Fieber in der Schwangerschaft, insbesondere im ersten Trimester, das Risiko für Fehlgeburten, Frühgeburten und andere Komplikationen erhöhen.

Der Hersteller von Tylenol erklärte am Montag, dass er den Aussagen von Trump «entschieden widerspricht». Kenvue teilte in einer Stellungnahme mit, dass «fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse eindeutig zeigen, dass die Einnahme von Acetaminophen keinen Autismus verursacht.» Das Unternehmen verwies dabei auf wissenschaftliche Bewertungen mehrerer staatlicher Regulierungsbehörden weltweit, darunter auch Studien der FDA.

Kennedy verbreitet seit Jahren widerlegte Theorien

Trump äusserte am Montag zudem unbegründete Bedenken, Impfstoffe könnten zu einer Zunahme von Autismusfällen führen. Auch Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. verbreitet seit Jahren widerlegte Theorien, wonach Impfstoffe den Anstieg der Autismusfälle mitverursacht haben könnten.

Die Trump-Regierung will Antworten auf die Ursachen des deutlichen Anstiegs von Autismusfällen in den vergangenen Jahren finden. Laut der US-Gesundheitsbehörde CDC ist derzeit eines von 31 Kindern in den USA von der Entwicklungsstörung betroffen. Bereits am Sonntagabend hatte Trump erklärt: «Ich glaube, wir haben eine Antwort auf Autismus gefunden.» Fachleute halten diese Aussage jedoch für stark übertrieben.

Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge ist ein Teil des Anstiegs auf ein gestiegenes Bewusstsein sowie veränderte Diagnosekriterien zurückzuführen. Über Jahrzehnte hinweg wurde die Diagnose nur bei Kindern mit schweren Kommunikations- oder Sozialisationsproblemen beziehungsweise mit auffälligem Verhalten gestellt. Doch seit etwa 30 Jahren umfasst der Begriff «Autismus-Spektrum-Störung» auch mildere Fälle von Autismus, die weitaus häufiger auftreten.

Trump steht mit der Wissenschaft schon länger auf Kriegsfuss. Während der Corona-Pandemie hatte der Rechtspopulist unter anderem das Spritzen von Desinfektionsmittel gegen das Virus ins Spiel gebracht. Kennedy gilt als Impfgegner und machte wiederholt mit Verschwörungserzählungen von sich reden.