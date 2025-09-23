Trump gibt umstrittene Empfehlungen zu Paracetamol und Impfung Neugeborener ab

US-Präsident Donald Trump hat einen Zusammenhang zwischen der Einnahme von Schmerzmitteln in der Schwangerschaft und Autismus propagiert – ohne dafür Beweise vorzulegen. In einer Ansprache im Weissen Haus am Montag (Ortszeit) erklärte Trump, Frauen sollten während der gesamten Schwangerschaft kein Acetaminophen einnehmen. In der Schweiz ist der schmerzlindernde Wirkstoff als Paracetamol bekannt, in den USA wird er als Tylenol verkauft.
Trump erklärte, die US-Arzneimittelbehörde FDA werde damit beginnen, Ärzte darüber zu informieren, dass die Einnahme von Acetaminophen «mit einem erhöhten Risiko für Autismus in Verbindung stehen kann». Medizinische Belege für diese Aussage lieferte er jedoch nicht.
Der Gynäkologen-Verband American College of Obstetricians and Gynecologists bezeichnete Trumps Warnungen als «verantwortungslos». Diese sendeten eine schädliche und verwirrende Botschaft an Schwangere. Die Society for Maternal-Fetal Medicine erklärte, dass unbehandelte Fieber in der Schwangerschaft, insbesondere im ersten Trimester, das Risiko für Fehlgeburten, Frühgeburten und andere Komplikationen erhöhen.
Der Hersteller von Tylenol erklärte am Montag, dass er den Aussagen von Trump «entschieden widerspricht». Kenvue teilte in einer Stellungnahme mit, dass «fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse eindeutig zeigen, dass die Einnahme von Acetaminophen keinen Autismus verursacht.» Das Unternehmen verwies dabei auf wissenschaftliche Bewertungen mehrerer staatlicher Regulierungsbehörden weltweit, darunter auch Studien der FDA.
Kennedy verbreitet seit Jahren widerlegte Theorien
Trump äusserte am Montag zudem unbegründete Bedenken, Impfstoffe könnten zu einer Zunahme von Autismusfällen führen. Auch Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. verbreitet seit Jahren widerlegte Theorien, wonach Impfstoffe den Anstieg der Autismusfälle mitverursacht haben könnten.
Die Trump-Regierung will Antworten auf die Ursachen des deutlichen Anstiegs von Autismusfällen in den vergangenen Jahren finden. Laut der US-Gesundheitsbehörde CDC ist derzeit eines von 31 Kindern in den USA von der Entwicklungsstörung betroffen. Bereits am Sonntagabend hatte Trump erklärt: «Ich glaube, wir haben eine Antwort auf Autismus gefunden.» Fachleute halten diese Aussage jedoch für stark übertrieben.
Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge ist ein Teil des Anstiegs auf ein gestiegenes Bewusstsein sowie veränderte Diagnosekriterien zurückzuführen. Über Jahrzehnte hinweg wurde die Diagnose nur bei Kindern mit schweren Kommunikations- oder Sozialisationsproblemen beziehungsweise mit auffälligem Verhalten gestellt. Doch seit etwa 30 Jahren umfasst der Begriff «Autismus-Spektrum-Störung» auch mildere Fälle von Autismus, die weitaus häufiger auftreten.
Trump steht mit der Wissenschaft schon länger auf Kriegsfuss. Während der Corona-Pandemie hatte der Rechtspopulist unter anderem das Spritzen von Desinfektionsmittel gegen das Virus ins Spiel gebracht. Kennedy gilt als Impfgegner und machte wiederholt mit Verschwörungserzählungen von sich reden.
Streit um US-Gesundheitspolitik: Weitere CDC-Führungskräfte zurückgetreten
STORY: Applaus vor der Zentrale der US-Seuchenschutzbehörde CDC in Atlanta am Donnerstag. Nach der Entlassung der CDC-Chefin Susan Monarez durch US-Präsident Donald Trump haben weitere Führungskräfte der Behörde ihren Rücktritt verkündet. Die Medizinische Leiterin Debra Houry, Demetre Daskalakis, Direktor des Nationalen Zentrums für Immunisierung und Atemwegserkrankungen und Daniel Jernigan vom Nationalen Zentrum für zoonotische Infektionskrankheiten wurden von Kollegen für ihren Schritt gefeiert. Debra Houry: «Es passiert gerade so viel. Wenn man sich die Schäden ansieht, die unseren Mitarbeitern und Programmen zugefügt wurden. Wir werden Euch nicht vergessen und uns jetzt ganz besonders für Eure grossartige Arbeit einsetzen.» Daniel Jernigan: «Was die CDC so grossartig macht, ist, dass wir uns an die Wissenschaft halten. Lasst uns also die Politik aus dem Gesundheitswesen heraushalten. Kehren wir zur Objektivität zurück und lassen wir uns von der Wissenschaft leiten, denn so treffen wir die besten Entscheidungen für die öffentliche Gesundheit.» In ihren Rücktrittsschreiben, die Reuters einsehen konnte, nannten die CDC-Führungskräfte als Gründe unter anderem die zunehmende Verbreitung von Fehlinformationen im Gesundheitsbereich, besonders zu Impfungen. Zudem beklagten sie Angriffe auf die Wissenschaft, die Instrumentalisierung des öffentlichen Gesundheitswesens sowie Versuche, das Budget und den Einfluss der Behörde zu beschneiden. Die Trump-Regierung hatte Susan Monarez als Chefin der Gesundheitsbehörde nur wenige Wochen nach ihrem Amtsantritt entlassen. Sie sei nicht auf Linie mit der Agenda des Präsidenten, «Amerika wieder gesund zu machen», teilte das Präsidialamt am Mittwoch mit. US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. sagte zu der Personalie am Donnerstag: «Die CDC steckt in Schwierigkeiten und es wird langfristig notwendig sein, einige Leute zu entlassen, damit wir die Kultur der Institution ändern, Stolz und Selbstwertgefühl zurückbringen und die Behörde wieder zu der herausragenden Behörde machen zu können, die sie immer war." Zu den Einzelheiten des Abgangs wollte sich Kennedy unter Verweis auf Personalangelegenheiten nicht äussern. Laut US-Präsidialamt wurde Monarez entlassen, weil sie einen Rücktritt verweigert habe.