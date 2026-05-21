Feuerball in Manhattan - Autoexplosion schockiert Augenzeugen Mitten in New York schiesst plötzlich ein riesiger Feuerball durch die Strasse: Die Explosion eines Elektroautos löst Chaos und einen Grosseinsatz aus. Wie dramatisch der Vorfall war, zeigt das Video. 21.05.2026

Mitten in New York schiesst plötzlich ein riesiger Feuerball durch die Strasse: Die Explosion eines Elektroautos löst Chaos und einen Grosseinsatz aus. Wie dramatisch der Vorfall war, zeigt das Video.

Anaëlle Hebang, Leana Bachmann Anaëlle Hebang

In New York ist ein Elektroauto explodiert. Brände bei Elektroautos sind besonders gefährlich, weil Lithium-Ionen-Batterien extreme Hitze entwickeln und sich erneut entzünden können. Zudem entstehen giftige Gase, die die Löscharbeiten erschweren.

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