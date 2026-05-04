19.38 Uhr

Die Polizei bestätigt, dass es sich bei dem mutmasslichen Tatverdächtigen, der mit einem Pkw durch die Fussgängerzone der Leipziger Innenstadt gefahren ist, um einen 33-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit handelt. Der Mann habe in der sächsischen Stadt gewohnt.

Beamte hätten ihn noch in seinem Auto sitzend festgenommen, erklärte eine Polizeisprecherin in der «Leipziger Internet-Zeitung». Der Mann habe von selbst angehalten.

Die Sprecherin bestätigte, dass es zwei Todesopfer sowie zwei Schwerverletzte gegeben habe. Der Leipziger Branddirektor Axel Schuh sprach darüber hinaus von «20 Betroffenen». Nach Polizeiangaben wurde der Fahrer des Wagens festgenommen. Die Hintergründe waren noch unklar.