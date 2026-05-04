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Grosseinsatz in Leipzig Amokfahrt fordert zweites Todesopfer +++ Fahrer ist 33-jähriger Deutscher

dpa

4.5.2026 - 19:51

In Leipzig ist ein Auto in mehrere Menschen gefahren. Nach Angaben der Polizei gibt es mehrere Verletzte und mindestens ein Todesopfer.
In Leipzig ist ein Auto in mehrere Menschen gefahren. Nach Angaben der Polizei gibt es mehrere Verletzte und mindestens ein Todesopfer.
KEYSTONE

Ein Auto fährt in Leipzig in eine Menschengruppe. Es gibt mehrere Verletzte, mindestens zwei Menschen sind ums Leben gekommen. Die aktuellen Entwicklungen im Ticker.

Redaktion blue News

04.05.2026, 19:51

04.05.2026, 19:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Leipziger Innenstadt ist ein Auto in mehrere Menschen gefahren.
  • In der Leipziger Innenstadt ist ein Auto in mehrere Menschen gefahren. Eine konkrete Zahl der Verletzten konnte die Polizei zunächst nicht nennen, musste aber mindestens zwei Todesopfer bestätigen.
  • Es herrscht eine «unübersichtliche Lage». Nähere Informationen zum genauen Hergang und Hintergrund waren zunächst nicht bekannt.
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  • 19.55 Uhr

    «Hochwahrscheinlich» eine Amokfahrt

    Bei dem festgenommenen Mann handelt es sich nach Angaben von Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) um einen mutmasslichen «Amoktäter». Aktuell gingen die Einsatzkräfte davon aus, dass die Stadt Leipzig «sicher» sei, sagte er in Leipzig vor Journalisten bei einem gemeinsamen Pressestatement der Ermittler und der Stadtverwaltung. Eine Amokfahrt sei «hochwahrscheinlich».

    Es gebe aktuell «keine Anhaltspunkte für einen weiteren Tatbeteiligten», betonte auch eine Vertreterin der Staatsanwaltschaft bei dem gemeinsamen Auftritt mit Schuster.

  • 19.38 Uhr

    Polizei bestätigt zweites Todesopfer, Fahrer ist 33-jähriger Deutscher

    Die Polizei bestätigt, dass es sich bei dem mutmasslichen Tatverdächtigen, der mit einem Pkw durch die Fussgängerzone der Leipziger Innenstadt gefahren ist, um einen 33-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit handelt. Der Mann habe in der sächsischen Stadt gewohnt.

    Beamte hätten ihn noch in seinem Auto sitzend festgenommen, erklärte eine Polizeisprecherin in der «Leipziger Internet-Zeitung». Der Mann habe von selbst angehalten. 

    Die Sprecherin bestätigte, dass es zwei Todesopfer sowie zwei Schwerverletzte gegeben habe. Der Leipziger Branddirektor Axel Schuh sprach darüber hinaus von «20 Betroffenen». Nach Polizeiangaben wurde der Fahrer des Wagens festgenommen. Die Hintergründe waren noch unklar.

  • 19.20 Uhr

    Ministerpräsident spricht von «mutmasslicher Amokfahrt»

    Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer geht bei dem tödlichen Vorfall von einer «mutmasslichen Amokfahrt» aus.

    Bei dem mutmasslichen Täter soll es sich um einen jungen Mann handeln, der «psychisch auffällig» und «deutscher Staatsbürger» ist, sagte Kretschmer weiter.

  • 18.37 Uhr

    Motiv und Hintergründe weiter unklar

    Der genaue Hergang des Geschehens ist weiterhin unklar. Die Polizei machte dazu keine Angaben. Auch die Hintergründe des Vorfalls, einschliesslich eines möglichen Motivs, sind unbekannt.

    Es ist unklar, ob es sich um eine vorsätzliche Amokfahrt, einen Unfall oder ein anderes Geschehen handelt. Dazu liegen bisher keine offiziellen Angaben vor.

  • 18.25 Uhr

    Zahl der Todesopfer korrigiert, Fahrer festgenommen

    Der Fahrer des Fahrzeugs wurde nach Polizeiangaben festgenommen. Von ihm gehe derzeit keine Gefahr mehr aus, heisst es. Die Behörden haben laut MDR derweil die Angaben zu den Todesopfern korrigiert. 

    Die Polizei hat nach dem Vorfall mit einem Auto in der Leipziger Innenstadt zunächst Informationen über ein Todesopfer. Das sagte ein Sprecher in der sächsischen Stadt der Nachrichtenagentur AFP. Die Stadt und die Feuerwehr hatten zuvor von zwei Todesopfern gesprochen.

  • 18.07 Uhr

    Polizei bestätigt zwei Todesopfer

    Laut Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung hat die Polizei zwischenzeitlich bestätigt, dass zwei Menschen ums Leben gekommen seien.

  • 17.58 Uhr

    Mehrere hundert Meter durch Einkaufsstrasse gerast

    Ein Reporter des Mitteldeutschen Rundfunks berichtete unter Berufung auf Augenzeugen, das Auto sei mehrere hundert Meter mit überhöhter Geschwindigkeit durch eine belebte Einkaufsstrasse gerast. Zeitweise habe dabei ein Mensch auf der Windschutzscheibe des Autos gelegen.

  • 17.51 Uhr

    Auto fährt in Leipzig in Menschengruppe

    In der Leipziger Innenstadt ist ein Auto in mehrere Menschen gefahren. Eine konkrete Zahl der Verletzten konnte die Polizei zunächst nicht nennen. Es herrsche eine «unübersichtliche Lage». Nähere Informationen zum genauen Hergang und Hintergrund waren zunächst nicht bekannt.

    Auf X war ein Video zu sehen von zahlreichen Einsatzkräften: Feuerwehr, Krankenwagen und Polizei.

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