Horror-Crash in Norddeutschland Auto prallt gegen mehrere Bäume, zwei Männer sterben

Sven Ziegler

6.10.2025

Das Auto wurde bei dem Unfall völlig zerstört. 
KEYSTONE

Im niedersächsischen Landkreis Lüneburg sind zwei Männer bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ihr Auto prallte nach einem missglückten Überholmanöver gegen mehrere Bäume.

Redaktion blue News

06.10.2025, 09:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Unfall ereignete sich am Sonntagmorgen zwischen Echem und Scharnebeck.
  • Der Audi kam nach einem Überholmanöver auf nasser Strasse von der Fahrbahn ab.
  • Beide Insassen im Alter von 41 und 42 Jahren starben noch am Unfallort.
Mehr anzeigen

Im Norden Deutschlands hat sich am Sonntagmorgen ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Wie Bild berichtet, kam ein Audi zwischen den Ortschaften Echem und Scharnebeck im Landkreis Lüneburg (Niedersachsen) von der Strasse ab.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Wagen bei nasser Fahrbahn mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Beim Überholen eines anderen Autos verlor der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle. Das Fahrzeug schleuderte von der Fahrbahn und prallte nacheinander gegen vier Bäume.

Rettung kam zu spät

Ein Rettungshelikopter wurde noch alarmiert, doch für die beiden Insassen – Männer im Alter von 41 und 42 Jahren – kam jede Hilfe zu spät. Sie erlagen noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

Die Kreisstrasse 53 musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Rund vier Stunden nach dem Unfall war sie laut Polizeiangaben wieder befahrbar.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Nach bisherigen Erkenntnissen spielte überhöhte Geschwindigkeit bei nasser Strasse eine entscheidende Rolle.

