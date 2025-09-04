In Berlin ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Symbolbild: Keystone

In Berlin soll ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren sein. Darunter seien auch Kinder gewesen. Laut Berichten gibt es Verletzte.

In Berlin im Stadtteil Wedding erfasste ein BMW beim Abbiegen eine Kindergruppe; drei Kinder wurden leicht verletzt, eine Betreuerin schwer.

Alle Verletzten wurden ins Virchow-Klinikum gebracht, während der Fahrer unverletzt blieb und von der Polizei befragt wurde.

Rettungskräfte und Polizei sind mit einem Grossaufgebot vor Ort, die Unfallursache ist noch unklar.

Dramatische Szenen am frühen Nachmittag in Berlin-Wedding: Gegen 13.10 Uhr kam es an der Seestrasse Ecke Dohnagestell zu einem schweren Unfall. Ein BMW erfasste beim Abbiegen eine Kindergruppe im Alter von 7 bis 8 Jahren.

Laut «Bild» wurden drei der insgesamt 15 Kinder leicht verletzt. Sie kamen ins nahegelegene Virchow-Klinikum. Noch schlimmer traf es eine Betreuerin – sie erlitt schwere Verletzungen und wurde ebenfalls ins Spital eingeliefert.

Auf Fotos, die «Bild» veröffentlicht hat, ist zu sehen, wie der BMW-Fahrer unverletzt am Unfallwagen lehnt, während er von der Polizei befragt wird. An dem Wagen ist der vordere linke Scheinwerfer deutlich beschädigt.

Rettungskräfte kümmerten sich unmittelbar nach dem Unfall um die Kinder – viele wurden auf einer nahegelegenen Wiese medizinisch versorgt und betreut. Polizei und Feuerwehr sind weiterhin mit einem Grossaufgebot im Einsatz und sichern die Unfallstelle.

Die Ursache des Unfalls ist bislang unklar.