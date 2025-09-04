  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Unfall in Berlin Auto rast in Kindergruppe – Betreuerin schwer verletzt

Samuel Walder

4.9.2025

In Berlin ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. 
In Berlin ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. 
Symbolbild: Keystone

In Berlin soll ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren sein. Darunter seien auch Kinder gewesen. Laut Berichten gibt es Verletzte.

Samuel Walder

04.09.2025, 13:57

04.09.2025, 14:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Berlin im Stadtteil Wedding erfasste ein BMW beim Abbiegen eine Kindergruppe; drei Kinder wurden leicht verletzt, eine Betreuerin schwer.
  • Alle Verletzten wurden ins Virchow-Klinikum gebracht, während der Fahrer unverletzt blieb und von der Polizei befragt wurde.
  • Rettungskräfte und Polizei sind mit einem Grossaufgebot vor Ort, die Unfallursache ist noch unklar.
Mehr anzeigen

Dramatische Szenen am frühen Nachmittag in Berlin-Wedding: Gegen 13.10 Uhr kam es an der Seestrasse Ecke Dohnagestell zu einem schweren Unfall. Ein BMW erfasste beim Abbiegen eine Kindergruppe im Alter von 7 bis 8 Jahren.

Laut «Bild» wurden drei der insgesamt 15 Kinder leicht verletzt. Sie kamen ins nahegelegene Virchow-Klinikum. Noch schlimmer traf es eine Betreuerin – sie erlitt schwere Verletzungen und wurde ebenfalls ins Spital eingeliefert.

Auf Fotos, die «Bild» veröffentlicht hat, ist zu sehen, wie der BMW-Fahrer unverletzt am Unfallwagen lehnt, während er von der Polizei befragt wird. An dem Wagen ist der vordere linke Scheinwerfer deutlich beschädigt.

Rettungskräfte kümmerten sich unmittelbar nach dem Unfall um die Kinder – viele wurden auf einer nahegelegenen Wiese medizinisch versorgt und betreut. Polizei und Feuerwehr sind weiterhin mit einem Grossaufgebot im Einsatz und sichern die Unfallstelle.

Die Ursache des Unfalls ist bislang unklar.

Meistgelesen

Quo vadis, Amerika?
Auto rast in Menschenmenge – mehrere Verletzte, darunter Kinder
Eliteeinheit befreit 20-jährigen Schweizer aus Geiselhaft
«Sturmböen wahrscheinlich»: Hier warnt der Bund heute vor heftigen Gewittern
Neue Besitzer verbieten Alkohol und Schweinefleisch – Anwohner genervt