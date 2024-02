In der US-Grossstadt Austin fuhr ein Mann mit seinem Auto in die Notaufnahme eines Spitals. Der Fahrer starb, mehrere Personen wurden verletzt. X / BNONews

In der US-Grossstadt Austin fuhr ein Mann mit seinem Auto in die Notaufnahme eines Spitals. Der Fahrer starb, mehrere Personen wurden verletzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Austin, Texas, fuhr am Dienstag ein Mann in die Notaufnahme eines Spitals.

Der Mann starb, mehrere Personen wurden verletzt.

Der Unfall passierte laut der Polizei nicht vorsätzlich. Mehr anzeigen

In den USA ist es am Dienstagabend zu einem schweren Unfall gekommen. In der Grossstadt Austin im Bundesstaat Texas raste ein Auto in die Notaufnahme eines Spitals.

Der Unfall passierte laut den Behörden um kurz nach 17.30 Uhr. Mehrere Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, unter den Verletzten befinden sich laut der Polizei auch zwei Kinder. Die Verletzten befinden sich in stabilem Zustand.

Der Fahrer des Wagens starb. Ob der Mann ein medizinisches Problem hatte oder er aufgrund des Unfalls verstarb, ist noch nicht klar. Die Polizei teilte allerdings mit, der Unfall sei nicht vorsätzlich geschehen.