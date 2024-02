Autofahrer überholt in Tunnel – verhaftet

Der Fahrer überfuhr mehrere Sicherheitslinien. Kantonspolizei Neuenburg

In einem Neuenburger Tunnel führte ein Mann gleich mehrere gefährliche Manöver aus. Er wurde verhaftet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Neuenburg wurde ein Autofahrer verhaftet.

Der Mann überholte erst im Tunnel und stieg dann aus seinem Auto.

Als er zwei zufällig anwesende Polizisten erblickte, flüchtete er. Mehr anzeigen

Schwerer Verstoss gegen die Verkehrsregeln im Tunnel La Vue-des-Alpes im Kanton Neuenburg. Ein 30-jähriger Mann wurde am Dienstag angehalten, nachdem er mitten im Tunnel überholt hatte – trotz doppelt durchgezogener Linie.

Nach dem Überholmanöver stoppte der Mann am Dienstag gegen 15.15 Uhr sein Fahrzeug und stieg aus. Der Fahrer wollte sich wahrscheinlich «mit einem anderen Autofahrer prügeln, der ihm folgte», wie die Neuenburger Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte .

Zwei Polizisten befanden sich zufällig am Unfallort. Als der Autofahrer die Beamten erblickte, stieg er in sein Auto und flüchtete. Dabei überholte er erneut mehrmals im Tunnel und gefährdete entgegenkommende Autofahrer so die Polizei. Aus Sicherheitsgründen nahmen die beiden Polizisten, die vor Ort waren, keine Verfolgung des Flüchtigen auf.

Dieser konnte dank der Überwachungskameras verfolgt werden und wurde später von einer Patrouille aus La Chaux-de-Fonds abgefangen. Sein Fahrzeug wurde beschlagnahmt und eine Strafuntersuchung eingeleitet.