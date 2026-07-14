Wenn Tanken zum Luxus wird: In Russland verschärft sich die Treibstoffkrise massiv, Preise explodieren. Ein Video zeigt nun, dass Autolenker fast 3.50 Franken für einen Liter Benzin bezahlen müssen.

Tanken ist für die Menschen in Russland ein teurer Spass geworden. (Symbolbild)

Treibstoffkrise in Russland Autolenker zahlen bis zu 3.50 Franken für einen Liter Sprit

Darum geht’s In Russland steigen die Preise für Benzin weiter massiv an.

Ein Video von einer Tankstelle zeigt nun, dass Autolenker umgerechnet fast 3.50 Franken für einen Liter Benzin bezahlen müssen.

Infolge massiver ukrainischer Angriffe auf russische Raffinerien ist überall im Land der Treibstoff knapp. Zusammenfassung erstellt mit

Russland verfügt über gewaltige Rohölvorkommen, die heimische Ölindustrie mit ihren vielen Raffinerien ist das Rückrat der Wirtschaft. Doch seit einigen Monaten nimmt die ukrainische Armee die Anlagen massiv ins Visier.

Die Folgen sind drastisch spürbar: So ist die Ölverarbeitung inzwischen auf den niedrigsten Stand seit über 20 Jahren gefallen. Viele Tankstellen sind leer, andere geben Treibstoff nur noch in begrenzten Mengen aus. Autolenker stehen teils in kilometerlangen Schlangen, um Sprit zu ergattern. Auch zu Schlägereien zwischen frustrierten Autofahrern ist es bereits gekommen.

Preise steigen drastisch

Nach Angaben der russischen Statistikbehörde Rosstat ist der Preis für Benzin innert drei Wochen um fast sieben Prozent angestiegen, für Diesel gar um mehr als acht Prozent.

Und die Preise steigen immer weiter, wie ein Video von einer Tankstelle auf der Krim zeigt. Zu sehen ist, dass ein Liter Benzin an der Zapfsäule 330 Rubel kostet, umgerechnet rund 3.50 Franken. Eine Tankfüllung mit 50 Litern würde damit etwa 15 Prozent des durchschnittlichen russischen Monatslohns verschlingen.

Volltanken dürfen die Russen ihr Auto allerdings ohnehin nicht. Vielerorts ist die maximale Abgabemenge auf 20 Liter pro Tankvorgang begrenzt – wenn es überhaupt Sprit gibt.

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Die ursprünglich auf der annektierten Halbinsel Krim begonnene Treibstoffkrise hat mittlerweile fast alle Regionen des Landes erfasst.

Sogar den Export von Diesel hat die Regierung inzwischen gestoppt, für Benzin sind Ausfuhren schon länger untersagt. Ausserdem hat Moskau mit der Einfuhr von Treibstoffen begonnen.

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