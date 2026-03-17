Autorin schrieb Kinderbuch über Tod ihres Mannes – jetzt muss sie wegen Mordes in Haft

Kouri R. soll ihren Ehemann umgebracht haben. Bild: Keystone

Kouri R. hatte Schulden und plante nach Auffassung der Ermittler ein neues Leben mit einem anderen Mann. Ein Baustein des Neuanfangs war demnach das Vermögen ihres Ehemanns. Ein mit Fentanyl versetzter Cocktail wurde ihm zum Verhängnis.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Kinderbuchautorin aus Utah wurde schuldig gesprochen, ihren Ehemann 2022 mit einer tödlichen Fentanyl-Dosis in einem Cocktail ermordet zu haben.

Die Staatsanwaltschaft sieht finanzielle Motive, da sie hoch verschuldet war und auf ein Millionenerbe spekulierte, während sie die Tat laut Beweisen gezielt plante.

Neben Mord wurde sie auch wegen versuchten Mordes, Betrugs und Urkundenfälschung verurteilt.

Ihr droht eine langjährige Haftstrafe. Mehr anzeigen

Die Autorin eines Kinderbuchs über Trauerbewältigung ist im US-Bundesstaat Utah des Mordes an ihrem Ehemann für schuldig befunden worden. Der Hauptvorwurf der Staatsanwaltschaft lautete, dass die 35-jährige Kouri R. ihrem Mann eine fünffach tödliche Dosis des synthetischen Opioids Fentanyl in einen Cocktail mischte.

Der Vorfall ereignete sich im März 2022 im Haus der Familie vor den Toren von Park City. Die Stadt ist bekannt als jahrzehntelanger Veranstaltungsort des Sundance-Filmfestivals und bei Skifahrern beliebt.

Laut Staatsanwaltschaft war die Beschuldigte mit 4,5 Millionen Dollar verschuldet und glaubte fälschlicherweise, dass sie nach dem Tod ihres Mannes dessen Vermögen im Wert von mehr als 4 Millionen Dollar erben werde. Ihn habe sie verlassen wollen, aber nicht sein Geld, sagte Staatsanwalt Brad Bloodworth.

Fentanyl-Sandwich zum Valentinstag

R. starrte auf den Boden und atmete tief durch, als der Schuldspruch verlesen wurde. Ihre Schuld sah das Gericht neben dem Tatbestand des schweren Mordes auch für weitere Vorwürfe erfüllt, etwa für versuchten Mord, weil sie ihrem Mann bereits Wochen vor der tödlichen Tat am Valentinstag ein mit Fentanyl versetztes Sandwich verabreicht haben soll, nach dessen Verzehr er bewusstlos wurde.

Die Geschworenen befanden sie nach etwa dreistündigen Beratungen zudem der Urkundenfälschung und des betrügerischen Bezugs von Versicherungsleistungen nach seinem Tod für schuldig.

Familienmitglieder beider Seiten verliessen weinend den Gerichtssaal. Die Schwester des Getöteten, Amy R., sagte, es fühle sich an, als seien alle in einem Schockzustand. Jetzt könne sich die Familie darauf konzentrieren, um ihren Bruder zu trauern und seine Söhne zu unterstützen. Verwandte von Kouri R. wollten nicht mit Medien sprechen.

Lange Haftstrafe droht

Das Strafmass soll am 13. Mai verkündet werden. An diesem Tag wäre das Opfer 44 Jahre alt geworden. Allein der Tatbestand des schweren Mordes könnte mit einer Haft von 25 Jahren bis lebenslang bestraft werden.

Das Kinderbuch veröffentlichte R. kurz vor ihrer Festnahme im Mai 2023 im Selbstverlag. Sie warb dafür in örtlichen Fernseh- und Radioprogrammen. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft war dies ein weiteres Indiz, dass sie die Tat plante und zu vertuschen versuchte. Jeff O’Driscoll, Chefermittler in dem Fall und Sheriff im Bezirk Summit County, erklärte, R. habe für das Buch eine Ghostwriter-Firma angeheuert.

Als belastend werteten die Geschworenen auch die Suchhistorie der Beschuldigten im Internet. «Was ist eine tödliche Dosis Fentanyl?», versuchte sie etwa herauszufinden.