Südchina unter Wasser: Autos treiben durch Strassen, Tausende Menschen evakuiert Starke Regenfälle führen in den südlichen und zentralen Regionen Chinas zu Überschwemmungen mit katastrophalen Folgen. Das Unwetter hat bereits mehr als 20 Todesopfer gefordert. 22.05.2026

Starke Regenfälle führen in den südlichen und zentralen Regionen Chinas zu Überschwemmungen mit katastrophalen Folgen. Das Unwetter hat bereits mehr als 20 Todesopfer gefordert.

Der Sommermonsun trifft China mit voller Wucht: Seit dem 19. Mai regnet es in Süd- und Zentralchina sintflutartig. Besonders die Provinzen Guizhou und Guangxi leiden unter schweren Überschwemmungen, die katastrophale Folgen mit sich bringen.

Im Video erfährst du, wie die Behörden diese dramatische Situation handhaben.

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