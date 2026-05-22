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Südchina unter Wasser Autos treiben durch Strassen, Tausende Menschen evakuiert

Nicole Agostini

22.5.2026

Südchina unter Wasser: Autos treiben durch Strassen, Tausende Menschen evakuiert

Südchina unter Wasser: Autos treiben durch Strassen, Tausende Menschen evakuiert

Starke Regenfälle führen in den südlichen und zentralen Regionen Chinas zu Überschwemmungen mit katastrophalen Folgen. Das Unwetter hat bereits mehr als 20 Todesopfer gefordert.

22.05.2026

Starke Regenfälle führen in den südlichen und zentralen Regionen Chinas zu Überschwemmungen mit katastrophalen Folgen. Das Unwetter hat bereits mehr als 20 Todesopfer gefordert.

Nicole Agostini

22.05.2026, 16:45

Der Sommermonsun trifft China mit voller Wucht: Seit dem 19. Mai regnet es in Süd- und Zentralchina sintflutartig. Besonders die Provinzen Guizhou und Guangxi leiden unter schweren Überschwemmungen, die katastrophale Folgen mit sich bringen.

Im Video erfährst du, wie die Behörden diese dramatische Situation handhaben.

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29.02.2024

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