  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Grüne vor der CDU Historische Wahl in Baden-Württemberg wird zur Watsche für Kanzler Merz

8.3.2026

Die Grünen von Spitzenkandidat Cem Özdemir liegen knapp vor der CDU.
Die Grünen von Spitzenkandidat Cem Özdemir liegen knapp vor der CDU.
Bernd Weißbrod/dpa

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg liegen die Grünen laut Hochrechnungen vorne. Spitzenkandidat Cem Özdemir könnte damit als erst zweiter grüner Regierungschef in Deutschland Geschichte schreiben.

DPA

08.03.2026, 22:03

08.03.2026, 22:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Grünen liegen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg laut Hochrechnung mit rund 31,8 Prozent vorne.
  • Die CDU folgt mit etwa 29,6 Prozent, während die AfD deutlich auf rund 17,7 Prozent zulegt.
  • Die SPD bricht stark ein, während FDP und Linke um den Einzug in den Landtag bangen.
Mehr anzeigen

Die Grünen stehen bei der Landtagswahl im deutschen Bundesland Baden-Württemberg vor einer politischen Sensation. Laut Hochrechnungen der ARD erreicht die Partei von Spitzenkandidat Cem Özdemir rund 31,8 Prozent der Stimmen und liegt damit vor der CDU mit etwa 29,6 Prozent.

Sollte sich dieses Resultat bestätigen, könnte Özdemir Regierungschef werden. Er wäre nach Winfried Kretschmann erst der zweite Ministerpräsident der Grünen in Deutschland.

Noch zu Beginn des Wahlkampfs galt ein Sieg der CDU als wahrscheinlich. Baden-Württemberg gilt traditionell als konservativ geprägtes Bundesland. Doch im Endspurt gelang den Grünen offenbar eine Aufholjagd.

Özdemir zeigte sich am Wahlabend zufrieden, blieb jedoch vorsichtig. «Was für ein Wahlkampf, was für eine fulminante Aufholjagd», sagte er. Gleichzeitig betonte er: «Es ist noch zu früh, um final etwas zu sagen.»

Rückschlag für Kanzler Friedrich Merz

Das Ergebnis ist auch ein Dämpfer für den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz. Die CDU hatte gehofft, mit einem Wahlsieg Rückenwind für ihre bundespolitische Agenda zu erhalten.

Merz hatte CDU-Kandidat Manuel Hagel im Wahlkampf bereits als zukünftigen Ministerpräsidenten bezeichnet. Laut Beobachtern schadeten jedoch Debatten über Themen wie «Lifestyle-Teilzeit» oder eine mögliche Privatisierung der Zahnversicherung dem Wahlkampf der CDU.

Zudem ist die persönliche Popularität des Kanzlers derzeit gering. Laut einer Umfrage des Instituts Ipsos sind nur neun Prozent der Deutschen mit seiner Arbeit «sehr zufrieden», während 56 Prozent «sehr unzufrieden» sind.

Kanzler Merz dürfte am Ergebnis wenig Freude haben. (Archivfoto)
Kanzler Merz dürfte am Ergebnis wenig Freude haben. (Archivfoto)
Michael Kappeler/dpa

AfD gewinnt deutlich an Stimmen

Deutlich zugelegt hat auch die AfD. Laut Hochrechnungen erreicht die Partei rund 17,7 Prozent. Bei der letzten Landtagswahl 2021 waren es noch 9,7 Prozent gewesen.

Die Partei profitierte unter anderem von der wirtschaftlichen Unsicherheit in der Region. Nachrichten über Stellenabbau bei grossen Unternehmen wie Porsche, Bosch oder Mercedes-Benz spielten ihr in die Hände.

Trotz ihres starken Ergebnisses bleibt eine Regierungsbeteiligung jedoch ausgeschlossen. Sowohl CDU als auch Grüne haben eine Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch ausgeschlossen.

SPD bricht ein – FDP kämpft ums politische Überleben

Manuel Hagel (CDU) und Cem Özdemir (Grüne) konkurrieren um das Amt des Ministerpräsidenten. (Archivbild)
Manuel Hagel (CDU) und Cem Özdemir (Grüne) konkurrieren um das Amt des Ministerpräsidenten. (Archivbild)
Marijan Murat/dpa

Für die SPD zeichnet sich ein historisch schwaches Resultat ab. Laut Hochrechnungen kommt sie nur noch auf 5,5 Prozent. Bei der letzten Wahl waren es noch rund 11 Prozent gewesen.

Auch die FDP steht vor einem Absturz. Die Liberalen, die 2021 noch 10,5 Prozent erreicht hatten, liegen derzeit bei etwa 4,4 Prozent und könnten damit an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

Die Linke liegt ebenfalls bei rund 4,4 Prozent und dürfte damit ebenfalls knapp den Einzug in den Landtag verpassen.

Neue Debatte bei den Grünen

Der Wahlausgang könnte auch parteiintern Folgen haben. Cem Özdemir gilt als Vertreter des pragmatischen Realo-Flügels der Grünen. Im Wahlkampf setzte er auf wirtschaftsfreundliche Positionen und eine restriktivere Migrationspolitik.

Dieser Kurs unterscheidet sich teilweise von der Bundespartei, die stärker auf soziale Themen und Umverteilung setzt.

Sollte Özdemir tatsächlich Regierungschef werden, könnte dies die Kräfteverhältnisse innerhalb der Grünen neu ordnen und den pragmatischen Flügel der Partei stärken.

Mehr internationale News

Angriff auf den Iran. Trump: «Haben gesamte Marine Irans versenkt» +++ Erstmals Tote in Saudi-Arabien

Angriff auf den IranTrump: «Haben gesamte Marine Irans versenkt» +++ Erstmals Tote in Saudi-Arabien

Frachter auf dem Weg nach Iran. Versorgt China das Regime mit Chemikalien?

Frachter auf dem Weg nach IranVersorgt China das Regime mit Chemikalien?

Steuern. Keller-Sutter: «Übergangszeit zur Individualbesteuerung bis 2032»

SteuernKeller-Sutter: «Übergangszeit zur Individualbesteuerung bis 2032»

Meistgelesen

So hat deine Gemeinde abgestimmt
Die Heiratsstrafe fällt – rechne hier aus, was das für dich bedeutet
Rösti kündigt Einschränkung für SRG an +++ Keller-Sutter zieht Vergleiche mit EU-Beitritt
Nach diskriminierendem TV-«Witz»: Zürich wählt erste Gemeinderätin mit Kopftuch
Trump: «Haben gesamte Marine Irans versenkt» +++ Erstmals Tote in Saudi-Arabien