Die Grünen von Spitzenkandidat Cem Özdemir liegen knapp vor der CDU. Bernd Weißbrod/dpa

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg liegen die Grünen laut Hochrechnungen vorne. Spitzenkandidat Cem Özdemir könnte damit als erst zweiter grüner Regierungschef in Deutschland Geschichte schreiben.

Die Grünen liegen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg laut Hochrechnung mit rund 31,8 Prozent vorne.

Die CDU folgt mit etwa 29,6 Prozent, während die AfD deutlich auf rund 17,7 Prozent zulegt.

Die SPD bricht stark ein, während FDP und Linke um den Einzug in den Landtag bangen. Mehr anzeigen

Die Grünen stehen bei der Landtagswahl im deutschen Bundesland Baden-Württemberg vor einer politischen Sensation. Laut Hochrechnungen der ARD erreicht die Partei von Spitzenkandidat Cem Özdemir rund 31,8 Prozent der Stimmen und liegt damit vor der CDU mit etwa 29,6 Prozent.

Sollte sich dieses Resultat bestätigen, könnte Özdemir Regierungschef werden. Er wäre nach Winfried Kretschmann erst der zweite Ministerpräsident der Grünen in Deutschland.

Noch zu Beginn des Wahlkampfs galt ein Sieg der CDU als wahrscheinlich. Baden-Württemberg gilt traditionell als konservativ geprägtes Bundesland. Doch im Endspurt gelang den Grünen offenbar eine Aufholjagd.

Özdemir zeigte sich am Wahlabend zufrieden, blieb jedoch vorsichtig. «Was für ein Wahlkampf, was für eine fulminante Aufholjagd», sagte er. Gleichzeitig betonte er: «Es ist noch zu früh, um final etwas zu sagen.»

Rückschlag für Kanzler Friedrich Merz

Das Ergebnis ist auch ein Dämpfer für den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz. Die CDU hatte gehofft, mit einem Wahlsieg Rückenwind für ihre bundespolitische Agenda zu erhalten.

Merz hatte CDU-Kandidat Manuel Hagel im Wahlkampf bereits als zukünftigen Ministerpräsidenten bezeichnet. Laut Beobachtern schadeten jedoch Debatten über Themen wie «Lifestyle-Teilzeit» oder eine mögliche Privatisierung der Zahnversicherung dem Wahlkampf der CDU.

Zudem ist die persönliche Popularität des Kanzlers derzeit gering. Laut einer Umfrage des Instituts Ipsos sind nur neun Prozent der Deutschen mit seiner Arbeit «sehr zufrieden», während 56 Prozent «sehr unzufrieden» sind.

Kanzler Merz dürfte am Ergebnis wenig Freude haben. (Archivfoto) Michael Kappeler/dpa

AfD gewinnt deutlich an Stimmen

Deutlich zugelegt hat auch die AfD. Laut Hochrechnungen erreicht die Partei rund 17,7 Prozent. Bei der letzten Landtagswahl 2021 waren es noch 9,7 Prozent gewesen.

Die Partei profitierte unter anderem von der wirtschaftlichen Unsicherheit in der Region. Nachrichten über Stellenabbau bei grossen Unternehmen wie Porsche, Bosch oder Mercedes-Benz spielten ihr in die Hände.

Trotz ihres starken Ergebnisses bleibt eine Regierungsbeteiligung jedoch ausgeschlossen. Sowohl CDU als auch Grüne haben eine Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch ausgeschlossen.

SPD bricht ein – FDP kämpft ums politische Überleben

Manuel Hagel (CDU) und Cem Özdemir (Grüne) konkurrieren um das Amt des Ministerpräsidenten. (Archivbild) Marijan Murat/dpa

Für die SPD zeichnet sich ein historisch schwaches Resultat ab. Laut Hochrechnungen kommt sie nur noch auf 5,5 Prozent. Bei der letzten Wahl waren es noch rund 11 Prozent gewesen.

Auch die FDP steht vor einem Absturz. Die Liberalen, die 2021 noch 10,5 Prozent erreicht hatten, liegen derzeit bei etwa 4,4 Prozent und könnten damit an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

Die Linke liegt ebenfalls bei rund 4,4 Prozent und dürfte damit ebenfalls knapp den Einzug in den Landtag verpassen.

Neue Debatte bei den Grünen

Der Wahlausgang könnte auch parteiintern Folgen haben. Cem Özdemir gilt als Vertreter des pragmatischen Realo-Flügels der Grünen. Im Wahlkampf setzte er auf wirtschaftsfreundliche Positionen und eine restriktivere Migrationspolitik.

Dieser Kurs unterscheidet sich teilweise von der Bundespartei, die stärker auf soziale Themen und Umverteilung setzt.

Sollte Özdemir tatsächlich Regierungschef werden, könnte dies die Kräfteverhältnisse innerhalb der Grünen neu ordnen und den pragmatischen Flügel der Partei stärken.